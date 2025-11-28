【明治記念館】“鮨・天麩羅・鉄板焼「羽衣」で過ごすクリスマス”　【Christmas2025】「クリスマス会席コース 14,000円（税サ込）」で和モダンな晩餐に

明治記念館写真はイメージ

明治記念館（東京都港区元⾚坂2-2-23）の館内レストラン、鮨・天麩羅・鉄板焼「羽衣」では、令和7年12月6日（土）から12月25日（木）迄の期間限定で、「クリスマス会席コース 14,000円（税サ込）」をご提供いたします。

羽衣自慢の鮨・天麩羅・鉄板焼を堪能できるほか、「ノルウェーサーモンの杉板焼」をご用意。

大切な方との一時やビジネスシーンなど、和のおもてなしでクリスマスを過ごしたい方にぴったりなメニューを揃えてお待ちしております。

オンライン予約はこちら :https://www.tablecheck.com/shops/meijikinenkan-hagoromo/reserve

※表示価格には消費税および10％のサービス料が含まれております。

※諸事情によりお料理の内容が一部変更になる場合がございます。

※食物アレルギーをお持ちのお客様はスタッフまでお声掛けください。

（揚げ油・ゆで水は共用しております。厨房内でそば粉を扱っています。）

●献立

【前 菜】真鯛の塩レモン和え 合鴨ロースと金平牛蒡 干柿とバターの博多寄せ 鶏松風焼き 蓮根オレンジ射込み

【スープ】オニオングラタンスープ

【魚料理】ノルウェーサーモン杉板焼 根セロリ 舞茸

【肉料理】黒毛和牛サーロイン サラダ ポテトチーズ

【天麩羅】車海老 鱚 蓮根 栗 獅子唐

【 鮨 】中トロ 烏賊 甘海老 勘八 とろたく巻き 赤出汁

【デザート】ガトーショコラ アイスチーズケーキ

・ご提供時間：17:00～22:00（L.O.21:00）※連休最終日は21:00閉店（L.O.20:00）

●明治記念館 鮨・天麩羅・鉄板焼「羽衣」

https://www.meijikinenkan.gr.jp/restaurant/hagoromo/

鮨・天麩羅・鉄板焼それぞれの専用カウンターを設けた「羽衣」。熟練職人が、四季折々の日本の美味を奏でます。カウンター席で職人との会話を楽しみながら、お目当ての品を間近に、好きなものを少しずつお愉しみいただけます。また、個室やテーブル席のご用意もございます。

【営業時間】

平日ランチ 11：30～16：00(L.O 15：00） ディナー 17：00～22：00(L.O 21：00）

土日祝 11：30～22：00(L.O 21：00） ※連休最終日は 21：00閉店 (L.O 20：00）

【定休日】 年末年始・夏期メンテナンス時

【明治記念館について】

https://www.meijikinenkan.gr.jp/(https://www.meijikinenkan.gr.jp/)

明治記念館本館は、明治14（1881）年に「⾚坂仮皇居の御会食所」として、現在の迎賓館赤坂離宮のある場所に竣工された建物を明治神宮外苑の一角に移築したものです。明治21（1888）年には『大日本帝国憲法』草案審議の御前会議の場となり、明治天皇は欠かすことなくお出ましになられました。そのような由緒から、明治記念館本館は「憲法記念館」とも呼ばれています。

昭和22（1947）年に『明治記念館』の名称で結婚式場として開館式が挙行され、以来23万組を超えるご夫婦の新しい門出をお祝いしてきました。現在は結婚式にとどまらず、パーティ・会議などのMICE利用、祝賀会や人生儀礼などの記念日利用、レストランや懐石料亭でのお食事会など、多くの会場をさまざまな用途でご利用いただいています。

令和2（2020）年には、本館の歴史的・建築的価値が認められ、東京都指定有形文化財（建造物）に指定されました。現在は、平日は主にラウンジ/ダイニング「kinkei」としてご利用いただけます。庭園に面した開放的な「空間」と、明治時代の面影を残す格天井など歴史あるインテリアが、和魂洋才の上質な「時間」を提供します。また、明治記念館オリジナルのケーキや和洋菓子、サイフォン式で抽出するコーヒーもお愉しみいただけるなど、都会の喧騒を離れ、落ち着いた空間・時間を満喫できる「場」を提供しています。

住所：東京都港区元⾚坂2-2-23

アクセス：JR中央・総武線【信濃町駅】下車徒歩3分

地下鉄 銀座線・半蔵門線・大江戸線【⻘山一丁目駅】下車（2番出口）徒歩6分

地下鉄 大江戸線【国立競技場駅】下車（A1出口）徒歩6分

駐車場：あり

電話：03-3403-1171（大代表）

公式HP：https://www.meijikinenkan.gr.jp/

レストラン公式HP：https://www.meijikinenkan.gr.jp/restaurant/

レストラン公式Instagram：https://www.instagram.com/meijikinenkan_gourmet/

レストラン公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/mk_sekirei

オリジナルスイーツHP：https://www.meijikinenkan.gr.jp/kanominomori/

オンラインショップ：https://meijikinenkan-shop.net/

公式Facebook：https://www.facebook.com/meijikinenkanofficial/(https://www.facebook.com/meijikinenkanofficial/)

公式Instagram：https://www.instagram.com/meiji_kinenkan_official/

婚礼公式Instagram：https://www.instagram.com/meijikinenkan_wedding/

婚礼公式TikTok：https://www.tiktok.com/@meijikinenkan_wedding

公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC_jqDqcTTIqkYLUMS2YAhdg

From December 6-25, 2025, Hagoromo (Sushi / Tempura / Teppanyaki) will offer a special Christmas Kaiseki Course (\14,000, tax & service included).

The menu features Hagoromo’s signature sushi, tempura, teppanyaki,Cedar-Plank Norwegian Salmon, plus Kuroge Wagyu Sirloin.

Perfect for hosting international guests or enjoying a refined Japanese-style holiday dinner.

Menu

Appetizers: Sea bream with salted lemon, roasted duck & burdock, persimmon with butter, chicken terrine, lotus root with orange

Soup: Onion gratin soup

Fish: Cedar-plank Norwegian salmon with celeriac & maitake

Meat: Kuroge Wagyu sirloin with salad & potato cheese

Tempura: Prawn, sillago, lotus root, chestnut, shishito pepper

Sushi: Medium-fatty tuna, squid, sweet shrimp, amberjack, toro-taku roll, with red miso soup

Dessert: Gateau chocolat & ice cheesecake

Restaurant: Hagoromo (Meiji Kinenkan)

Dedicated counters for sushi, tempura, and teppanyaki, with both counter seating and private rooms.

Hours

Weekday Lunch: 11:30-16:00 (L.O. 15:00) Weekday Dinner: 17:00-22:00 (L.O. 21:00) Weekends/Holidays: 11:30-22:00 (L.O. 21:00)

Final day of consecutive holidays: closes 21:00 (L.O. 20:00) Closed: New Year holidays & summer maintenance

About Meiji Kinenkan

Historic venue built in 1881 as part of the former Akasaka Imperial Palace; designated a Tokyo Metropolitan Tangible Cultural Property.Now serves weddings, events, dining, and conferences.

On weekdays, the main building operates as lounge/dining “kinkei.”

Address: 2-2-23 Moto-Akasaka, Minato-ku, Tokyo

Access: JR Shinanomachi Sta. (3 min), Aoyama-itchome Sta. (6 min), Kokuritsu-kyogijo Sta. (6 min)

Parking: Available

Phone: 03-3403-1171 (Japanese only)

Website: https://www.meijikinenkan.gr.jp/english/