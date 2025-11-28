お買い物・お出かけ情報で読者に人気の「 東京バーゲンマニア」が年度末限定の特別広告プランをご紹介！

株式会社ジェイ・キャスト（東京都中央区、代表取締役：蜷川真夫）が運営する女性向けライフスタイル情報サイト「東京バーゲンマニア」は、広告主の年度末のマーケティングニーズに応えるべく、2025年11月28日から通常価格より大幅にお得な期間限定の特別広告プランを提供開始しました。

高いCTR（クリック率）を誇る編集型タイアップ記事を背景に、商品・サービスの認知拡大から購買促進まで、一連の効果創出を通常よりも安価かつ強力にサポートします。

■（期間限定）年度末オトクプランの概要

① 取材・体験プラン（通常80万円 → 特別価格 50万円）

・編集部が直接取材し、ストーリー性を持った記事を制作

・5000PV保証／2週間誘導

・納期の目安：取材後 約2週間

② リリースベースプラン（通常50万円 → 特別価格 40万円）

・プレスリリースをベースに編集部が記事を作成

・5000PV保証／2週間誘導

・納期の目安：発注後 約2週間

申込期限：2026年2月27日（金）まで

東京バーゲンマニアのタイアップ記事広告は、“平均CTR 10.4％”という業界でも高水準の実績を誇ります。

ユーザーの興味関心を捉える切り口で情報を提供し、広告主のLPやECサイトなどへの送客を最大化。

「伝える」だけではなく、「行動を促す」メディアとして多くの広告主から支持されています。

■メディア概要

東京バーゲンマニアは、“オトクにかしこく暮らしたい”ユーザーのための情報を毎日発信するライフスタイルメディアです。

・月間UU：約350万人

・LINE友だち：約100万人

・LINE NEWS AWARDS グルメ・レジャー部門 4年連続大賞受賞（2018年～2022年）

・メインユーザー層：30～50代の働く女性。

・ユーザーの特徴：商品理解力、消費意欲が高い。可処分所得があるので購入決定が早い。

■東京バーゲンマニアトピックス

①アフィリエイト事業が好調 ― モノが売れるメディアへ進化

楽天アフィリエイト収益が前年比＋200％を記録するなど、特にグルメ商材を中心に成果が急伸。中には1週間で260万円の売上を達成した商品事例も。

“売上をつくれるメディア”として、アフィリエイト関連の案件も増加しています。

②読者参加型の「会員限定イベント」を積極展開

2025年に15周年を迎えるにあたり、ユーザーとのコミュニケーション強化の施策を実施しています。その中でも最も強化しているのは「会員イベント」の実施です。

アフタヌーンティー、和食ランチ、フレンチの先行体験などを企画・実行し、ユーザーやご協力いただいたホテル・飲食店・メーカーからも高い評価をいただいております。

今後も継続してイベントを実施検討しており、引き続きホテル・飲食店・メーカーなどのご協業先を募集しております。

■広告主の皆さまへ

年度末の予算消化・販促強化の“最適な一手”をご提案させていただきます。

高い送客力、確かな販売実績、そして期間限定の特別価格。

この機会に、東京バーゲンマニアのタイアップ記事広告をぜひご活用ください。