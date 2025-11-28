大手ゲーム会社の内定を勝ち取った21作品のポートフォリオ実例を掲載！　『CGクリエイターになるためのポートフォリオ実例集』12月下旬発売

株式会社ボーンデジタル

株式会社ボーンデジタル（本社：東京都千代田区、CEO：新 和也、URL：https://www.borndigital.co.jp）は、『CGクリエイターになるためのポートフォリオ実例集 <内定を決めたポートフォリオから学ぶ作品づくりと見せ方の秘訣>』（著：佐藤 智幸）を2025年12月下旬に発売いたします。

先人たちがどう作品やポートフォリオを作成したのかを学ぶと、「自分に足りないもの」が見えてくる！

詳細を見る :https://www.borndigital.co.jp/book/9784862466570/

大手ゲーム会社の内定を勝ち取った21作品のポートフォリオ実例を、「キャラクターモデラー」「背景モデラー」「レベルデザイン」の3つのカテゴリに分け、現役クリエイター兼講師のポイント解説付きで紹介！

本書は、「作品制作前」「作品制作中」「ポートフォリオ制作時」の、どの段階で読んでも新しい発見があります。ポートフォリオや作品制作で頭を悩ませている学生にとって、実際に内定を勝ち取ったポートフォリオ実例を見れる貴重な一冊となっています。

⬛︎著者からの推薦文（本書「はじめに」から抜粋）

今回は、就活時にデモリールを必要としないモデラーをメインに取り上げました。

アニメーターやエフェクトアーティスト、コンポジターは基本的にデモリールが必須となり、ポートフォリオは必ずしも必要としないからです。本書は、キャラクターモデラー、背景モデラーに加え、レベルデザインのポートフォリオも掲載しています。レベルデザインとは、ゲーム開発においてプレイヤーが実際に体験するステージやマップ、進行の流れを設計する作業のことを指します。

単なるマップ作りではなく、プレイヤーが「どう感じるか」「どう行動するか」までを考え抜いて設計するのが特徴です。サブタイトルにもあるように『作品から学ぶ』ことは大変重要で、先人たちがどのように作品やポートフォリオを作成したのかを学ぶと、自分に足りないものなども見えてきます。

本書は、ポートフォリオ制作の段階で初めて読むのではなく、日々のCG作品の制作の前段階から読み、参考にして頂きたいと思っています。

⬛︎著者について

佐藤 智幸(さとう ともゆき)

VFXディレクター／デザイナー。音楽活動を経てCGデザイナーへ転身。TV局内にて活動後フリーランスへ。白組、デジタル・フロンティア、オムニバス・ジャパン、NHKなどでVFXディレクター／VFXデザイナーとして映画・ドラマのVFXを中心に活動し、LIVE映像やCDのアートワークなども手がける。C&Rクリエイティブアカデミーにて後進の育成・指導も行なっている。

■書籍概要

■書籍概要