¡ÚCUC¥Û¥¹¥Ô¥¹¡Û»°½Å¸©½é³«Àß¡ª¹âÎð¼Ô¸þ¤±²ð¸î»ÜÀß¤ÎÄê°÷¿ô¤ÏÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤Î¡È¤ï¤º¤«2Ê¬¤Î1¡É¡£°åÎÅÂÐ±þ¤Î²ð¸î»ÜÀß¤¬ÉÔÂ¤¹¤ëÄÅ»Ô¤Ë¥Û¥¹¥Ô¥¹·¿½»Âð¡ÖReHOPE ÄÅ¡×¤ò³«Àß
¤¬¤óËö´ü¤ä¿À·ÐÆñÉÂ¤ÎÊý¤Î¤¿¤á¤Î¥Û¥¹¥Ô¥¹»ö¶È¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥·¡¼¥æ¡¼¥·¡¼¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¹¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò é®¹¯¿Í¡¢°Ê²¼CUC¥Û¥¹¥Ô¥¹¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢»°½Å¸©ÄÅ»Ô¤Ë¡ÖReHOPE ÄÅ¡×¤ò³«Àß¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ReHOPE ÄÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Ï¡¢¥Û¥¹¥Ô¥¹·¿½»Âð¤Î±¿±Ä¤ä¡¢»ÜÀßµï½»¼Ô¤Ë¸þ¤±¤¿Ë¬Ìä´Ç¸î¡¦²ð¸î»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Û¥¹¥Ô¥¹·¿½»Âð¤Ï¡¢¿´¿È¤Î¶ìÄË¤ò´ËÏÂ¤¹¤ë´Ç¸î¡¦²ð¸î¤Îµ¡Ç½¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿½»Âð¤Ç¡¢½»Âð·¿ÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤ËË¬Ìä´Ç¸î¡¦²ð¸î»ö¶È½ê¤òÊ»Àß¤·¡¢24»þ´Ö365Æü¤Ë¤ï¤¿¤êÀìÌçÅª¤Ê¥±¥¢¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£³«Àß¤ÎÇØ·Ê
ÄÅ»Ô¤Ç¤Ï°åÎÅ¡¦²ð¸î¥±¥¢¤òµá¤á¤ë¥Ë¡¼¥º¤Î¹â¤Þ¤ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤½¤Î¶¡µë¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤¬¤¢¤ê¡¢º£²ó¤Î³«Àß¤Ë¤¤¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÎ©¼Ò²ñÊÝ¾ã¡¦¿Í¸ýÌäÂê¸¦µæ½ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÄÅ»Ô¤Î65ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¿Í¸ý¤Ï2025Ç¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï30.7¡ó¤Ç¡¢2045Ç¯¤Ë¤Ï37.4¡ó¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤È¿ä·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨1¡Ë¡£¸å´ü¹âÎð¼ÔÈæÎ¨¤Ï22.0¡ó¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ª¤è¤½5¿Í¤Ë1¿Í¤¬75ºÐ°Ê¾å¤Î¸å´ü¹âÎð¼Ô¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹(¢¨2)¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÄÅ»Ô¤Ç¤Ï¡¢ÎÅÍÜÉÂ¾²¡ÊËýÀ¼À´µ¤Î¤¢¤ë¿Í¤¬Ä¹´ü¤ËÎÅÍÜ¤¹¤ëÉÂ¾²¡Ë¤Î¿ô¤Ï¡¢Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤Î1.01ÇÜ¤ÈÆ±Åù¤ÎÉÂ¾²¿ô¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡Ê¢¨2¡Ë¡¢¼ê¸ü¤¤°åÎÅÅª¥±¥¢¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ëÊý¤Î¤¿¤á¤Î²ð¸î»ÜÀß¤¬½½Ê¬¤È¤Ï¤¤¤¨¤Þ¤»¤ó¡£Æ±»Ô¤Ë¤ª¤±¤ëÆÃÄê»ÜÀß¤È¤¤¤ï¤ì¤ë²ð¸îÊÝ¸±Å¬ÍÑ¤Î¹âÎð¼Ô¸þ¤±½»µï»ÜÀß¤ÎÄê°÷¿ô¤ÏÈó¾ï¤Ë¾¯¤Ê¤¯¡¢75ºÐ¿Í¸ý1Àé¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ7.20¿Í¤È¡¢Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤Î¤ï¤º¤«2Ê¬¤Î1ÄøÅÙ¤ËÎ±¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡Ê¢¨2¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢¸½¾õ¤Ç¹âÎð¼Ô¸þ¤±¤Î²ð¸î»ÜÀß¤Ï¿ô·ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°åÎÅ°ÍÂ¸ÅÙ¤Î¹â¤¤¤¬¤óËö´ü¤ä¿À·ÐÆñÉÂ¤ÎÊý¤ËÆÃ²½¤·¤ÆÂÐ±þ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ÜÀß¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó(Åö¼ÒÄ´¤Ù)¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢Åö¼Ò¤Ï½Å¤¤ÉÂ¤Î¤¢¤ëÊý¡¹¤ÎÁªÂò»è¤ò¤è¤êÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ÔÆâ¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö°åÎÅ°ÍÂ¸ÅÙ¤Î¹â¤¤Êý¤Î¼õ¤±Æþ¤ìÀè¤ËÆñ¹Ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ÁªÂò»è¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ReHOPE ÄÅ¤Î³«Àß¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÉÂ¤ä¾ã¤¬¤¤¤¬¤¢¤ëÊý¤¬¡¢¼ê¸ü¤¤¥±¥¢¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤¤Êë¤é¤·¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤òÀ°¤¨¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
(¢¨1) ÆüËÜ¤ÎÃÏ°èÊÌ¾Íè¿ä·×¿Í¸ý ÎáÏÂ£µ(2023)Ç¯¿ä·×¡Ã¹ñÎ©¼Ò²ñÊÝ¾ã¡¦¿Í¸ýÌäÂê¸¦µæ½ê
https://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson23/t-page.asp
(¢¨2) ÃÏ°è°åÎÅ¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊÆüËÜ°å»Õ²ñ¡Ë»°½Å¸©ÄÅ»Ô
https://jmap.jp/cities/detail/city/24201
¢£ReHOPE ÄÅ¡¡»ÜÀß³µÍ×¡¡
½êºßÃÏ¡§»°½Å¸©ÄÅ»Ô¾åÊÛºâÄ®19-3
±Ä¶È»þ´Ö¡§24»þ´ÖÂÐ±þ
µï¼¼¿ô¡§50¼¼
·úÊª¹½Â¤¡§Å´¹üÂ¤ÃÏ¾å3³¬·ú¤Æ
±ä¾²ÌÌÀÑ¡§1,501.50Ö
ÉßÃÏÌÌÀÑ¡§2,002.00Ö
µï¼¼ÌÌÀÑ¡§10.09Ö¡Á15.04Ö
ÉßÃÏÆâÃó¼Ö¾ì¡§36Âæ
¢£º£¸å¤Î³«ÀßÍ½Äê
ReHOPE¤Ï¡¢2026Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¡¢6»ÜÀß¤Î¿·µ¬³«Àß¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹(2025Ç¯10·îËö»þÅÀ)¡£½ÅÅÙ¤ÎÉÂ¤ä¾ã¤¬¤¤¤È¤È¤â¤ËÀ¸¤¤ëÊý¤Ë°Â¿´¤Ê¥±¥¢¤òÄó¶¡¤·¡¢´õË¾¤Î¤¢¤ëÊë¤é¤·¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢º£¸å¤â¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
https://digitalpr.jp/table_img/2876/123655/123655_web_1.png
¢¨¼«¼Ò³«Àß»ÜÀß¤Î¤ß¤òµºÜ¡£°Ê¾å¤Î»ÜÀß¤Ë²Ã¤¨¡¢»¥ËÚ¥¨¥ê¥¢¤Ç²ð¸î»ÜÀß¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¥Î¥¢¥³¥ó¥Ä¥§¥ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë½»Âð·¿ÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡Ö¥Î¥¢¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×4»ÜÀßÆâ¤Ë¡¢Åö¼Ò¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¤Æ¡Ö¥Û¥¹¥Ô¥¹¥Õ¥í¥¢¡Ê°åÎÅ°ÍÂ¸ÅÙ¤¬¹â¤¤Êý¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Õ¥í¥¢¡Ë¡×¤ò³«Àß¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×¡¡
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¡¼¥æ¡¼¥·¡¼¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¹
¤¬¤óËö´ü¤ä¿À·ÐÆñÉÂ¤ÎÊý¤Î¤¿¤á¤Î½»Âð¤Ç¤¢¤ë¥Û¥¹¥Ô¥¹·¿½»Âð¤ä¡¢»ÜÀßµï½»¼Ô¤Ë¸þ¤±¤¿Ë¬Ìä´Ç¸î¡¦²ð¸î»ö¶È½ê¤ò±¿±Ä¡£Á´¹ñ50¤«½ê¤Ë¤Æ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê2025Ç¯9·îËö»þÅÀ¡Ë¡£
¢¨³ô¼°²ñ¼Ò¥·¡¼¥æ¡¼¥·¡¼¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¹¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥·¡¼¥æ¡¼¥·¡¼¤Î100¡ó»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥·¡¼¥æ¡¼¥·¡¼¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¹
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç±º3ÃúÌÜ1¡Ý1 msb Tamachi ÅÄÄ®¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥¿¥ï¡¼N 15³¬
ÀßÎ©¡§2017Ç¯3·î3Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡é®¹¯¿Í
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Û¥¹¥Ô¥¹·¿½»Âð±¿±Ä¡¢Ë¬Ìä´Ç¸î»ö¶È½ê±¿±Ä¡¢Ë¬Ìä²ð¸î»ö¶È½ê±¿±Ä
URL¡§https://cuc-hospice.com/
CUC¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¡¼¥æ¡¼¥·¡¼¤È¹ñÆâÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò17¼Ò¡¢³¤³°Ï¢·ë»Ò²ñ¼Ò25¼Ò¤«¤é¤Ê¤ë¥°¥ë¡¼¥×´ë¶È¤Ç¤¹¡Ê2025Ç¯3·îËö»þÅÀ¡Ë¡£¡Ö°åÎÅ¤È¤¤¤¦´õË¾¤òÁÏ¤ë¡£¡×¤ò»ÈÌ¿¤Ë·Ç¤²¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°åÎÅ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤Î»Ù±ç¤ä¥Û¥¹¥Ô¥¹¡¦µïÂðË¬Ìä´Ç¸î¤Ê¤ÉÂ¿³ÑÅª¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥·¡¼¥æ¡¼¥·¡¼
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç±º3ÃúÌÜ1¡Ý1 msb Tamachi ÅÄÄ®¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥¿¥ï¡¼N 15³¬
ÀßÎ©¡§2014Ç¯8·î8Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò 茺¸ý·ÄÂÀ
¾å¾ì»Ô¾ì¡§Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê ¥°¥í¡¼¥¹»Ô¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³¡¼¥É 9158¡Ë
»ñËÜ¶â¡§7,669É´Ëü±ß¡Ê2025Ç¯3·îËö»þÅÀ¡Ë
¼ç¤Ê»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§°åÎÅµ¡´Ø¸þ¤±·Ð±Ä»Ù±ç»ö¶È
URL¡§https://www.cuc-jpn.com
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¡¼¥æ¡¼¥·¡¼¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¹ ¹ÊóÃ´Åö ¿¹
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§070-7523-3751¡¡E-mail¡§pr@cuc-jpn.com
