【新商品】1台でノート240万ページ！トップレベルの薄さ×軽さ×高精細の電子ノートViwoods（ビーウッズ）Ai Paper A5/A4の2サイズで日本上陸！

昨年8月から欧米市場向けに販売開始をしてから1年で、目標としていた累計販売10,000台を突破し、前年比約500％増を達成したViwoods（ビーウッズ）Ai Paperを、2025年10月1日からヨドバシカメラで発売開始しました。」Viwoods（ビーウッズ）は、10.65インチ（A5相当）のAi Paperと、8.2インチ（A6相当）のAi Paper Miniの2つのサイズの電子ノートを、ヨドバシカメラ等の量販店で発売します。

Ai PaperAi Paper Mini

Ai PaperとAi Paper Miniは、最新の電子ペーパーディスプレイと、株式会社ワコムのスタイラスペン（EMRテクノロジー*）を搭載した電子ノートです。紙のノートにペンで書くような感覚をそのままに、大量の電子書籍やファイルの保存、閲覧が可能できる、「アナログの書きごこち」と「デジタルの利便性」を両立した端末です。

Ai Paperは、ノート作成、議事録、アイデアメモの記録、電子書籍やファイルの閲覧、査読、校正、スケジュール管理など、ビジネス、調査研究、学習といった用途に特化しております。これ1台で大量のノートやメモ、資料をすっきり管理でき、作業効率を大幅に引き上げます。

Ai Paperは、一般的な液晶ディスプレイと比べると、できることは限られています。例えば、電子ペーパーディスプレイの特性上、カラー表示や動画の再生はできません。しかし、その分、通知に邪魔されたり、動画やゲームの誘惑もなく、目の前の作業にしっかり集中できます。

ビジネス、学習、研究など、さまざまな場面で“集中して書く・読む”をサポートしてくれる、非常に革新的な製品です。

主な特徴

目に優しい電子ペーパーディスプレイ

Ai Paperに搭載されている電子ペーパーディスプレイは、液晶ディスプレイのようなバックライトの発光や画面表示のチラつきがなく、目の負担を軽減します。紙の本やノートを見るような、長時間の読書、執筆に適しています。

紙のような書き心地

Ai Paperのディスプレイの表面には微細な凹凸があり、付属のスタイラスペン（ワコム社 EMR方式*）を使うことにより、一般的な液晶ディスプレイの端末のようなツルツル滑る感覚とは違う、まるで紙にペンで筆記するような自然な筆記感覚を実現しました。

軽量＆大容量

Ai Paperは 370g / 厚さ4.5mm 、Ai Paper Miniは230g / 厚さ5.1mmと業界トップレベルの薄型・軽量。ストレージは 128GB で、大量のノートや書籍を保存できます。

電池も長持ちに

電子ペーパーディスプレイは省エネ性も大きな特徴です。長時間の読書や筆記でも、バッテリーの心配なく使えます。（充電なしで約1週間使用できます。）Ai Paperに付属するスタイラスペン（ワコム社 EMR方式*）は、充電不要です。

AI機能搭載

ノートの要約や整理、手書き文字のテキスト化など、AIを活用して作業効率をUPします。

【Ai Paper】

■製品特長

・スリムフレームで大画面

10.65インチの電子ペーパーを採用しています。大きな画面サイズでありながら、ボディを最大限薄くし、ポータブルに適した薄さを実現しました。

・ディスプレイとペンの最新テクノロジーを融合

Ai Paperは業界最新の電子ペーパーディスプレイを使用しています。より早く、よりキレイに表示ができるようになりました。スタイラスペンは、株式会社ワコムと共同開発した、高精度の電子ペンを採用。電子ノートがとうとうこのレベルまで来た！と自信を持ってお送りできる製品です。

・直感的なUI（インターフェース）画面

ホーム画面にノート、メモ、スケジューラー、APP（Android搭載なので、サードパーティー製APPをダウンロードできます）などが配置されており、初めての方でも直感的に操作できるUIを設計しました。

■製品仕様

【Ai Paper Mini】

■製品特長

・フロントライト搭載で、暗い場所でも読み書き可能

Ai Paper Miniにはフロントライトを搭載しています。暗い場所でも読み書きができます。寝る前の読書などにも活躍します。

・片手でも操作しやすいサイズ感

8.2インチの電子ペーパーディスプレイを採用しています。片手でも持ちやすいように、フレームもできるだけ細くし、書き込めるスペースを広くしました。カバンに入れても存在を忘れるほどの薄さと軽さで、外出先や出張先にも気軽に持って行けます

・ディスプレイとペンの最新テクノロジーを融合

Ai Paperは業界最新の電子ペーパーディスプレイを使用しています。より早く、よりキレイに表示ができるようになりました。スタイラスペンは、株式会社ワコムと共同開発した、高精度の電子ペンを採用。電子ノートがとうとうこのレベルまで来た！と自信を持ってお送りできる製品です。

■製品仕様

*EMRテクノロジーは株式会社ワコムの商標です。