こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
京急オープントップバスで行く！初日の出・富士山鑑賞バスツアー
初日の出を三浦海岸・ 上宮田漁港から 海沿いを巡って 朝陽 に照らされる富士山を！
京浜急行電鉄株式会社（本社：横浜市西区，取締役社長：川俣 幸宏，以下 京急電鉄）は，三浦半島の魅力を広く発信することを目的として，「京急オープントップバスで行く！初日の出・富士山鑑賞バスツアー」を2026年１月１日（木・祝）に実施いたします。
これは，元日に運行される「初日号（三浦半島方面にて初日の出を参拝されるお客さまの利便性向上を図る臨時特急列車）」の，三浦海岸駅到着予定時刻に合わせて「KEIKYU OPEN TOP BUS MIURA」を運行し，三浦海岸・上宮田漁港内の砂浜から初日の出参拝のあと，海沿いを巡ってバスの車窓から海岸線の景色や朝陽に照らされる富士山をご鑑賞いただき，最後は三崎口駅へと向かう三浦半島を半周するバスツアーです。
遠くは房総半島を望むことができる朝陽に照らされた海岸線，高低差のある起伏に富んだ特有の地形，風力発電に用いられるダイナミックな大型の風車，そして洋上にそびえ立つかの様に見える朝陽に照らされた富士山など，三浦半島の魅力が詰まったコースです。
京急電鉄では今後も沿線地域と協力して三浦半島の魅力を発信するとともに，沿線活性化に繋がる取り組みを実施してまいります。
「2025年元旦の三浦海岸からの初日の出」
「諸磯湾からの富士山」（画像は共にイメージ）
１．内容
（1） 実施期日
2026年１月１日（木・祝）６：25〜８：00
※雨天中止（中止の場合は，2025年12月31日15時に参加者へ告知）
（2）募集人数
20組40名（一人参加不可・未就学児童参加不可・未成年者参加の場合は保護者との同伴厳守）
（3）ツアー代金
１組２名7,000円＜税込＞（大人子供同額）
（4）募集期間・申込方法
募集期間：2025年11月28日（金）15時00分〜12月22日（月）９時59分まで
申込方法：京急電鉄ホームページまたは下記URLからお申込み
https://forms.gle/ED3f57REc3ytygHv6
※募集期間終了後，厳正なる抽選の結果をもって参加者を決定いたします。
※座席につきましても，抽選時に決定いたします。
（5）タイムスケジュール
６：10 初日号三浦海岸駅到着
６：15 三浦海岸駅前「KEIKYU OPEN TOP BUS MIURA 案内所」前にて受付開始
６：25 三浦海岸駅出発
６：40 三浦海岸・上宮田漁港到着（初日の出予定時刻６：50ごろ）
７：00 三浦海岸・上宮田漁港出発
（三浦半島を海沿いに金田漁港〜松輪漁港〜江奈湾〜毘沙門漁港〜宮川公園方面へ走行）
７：25 三崎港「うらり」にて一旦休憩
７：40 諸磯湾付近到着（富士山鑑賞）
８：00 三崎口駅到着
２．バスツアー催行にあたっての注意事項
（1）参加に伴う三浦海岸駅までの交通費，三崎口駅からお帰りに伴う交通費，その他宿泊などの関連した
経費につきましては，いずれもお客さまご自身でご負担ください。
（2）当日の参加お申し込みはできませんので，予め募集期間内でのお申し込みをお願いいたします。
（3）キャンセル待ちはございません。
（4）当日は早朝出発に伴い大変な冷え込みが予想されますので，防寒対策を万全にお願いいたします。
※バス２階席には暖房設備はございません。（使い捨てカイロならびにブランケットを配布予定）
（5）道路状況により遅延が発生する場合がございますので，予めご了承ください。
（6）天候状況により初日の出や富士山が明瞭に見られない場合がございますので，予めご了承ください。
（7）その他の注意事項につきましては，京急電鉄ホームページ内の「KEIKYU OPEN TOP BUS MIURA」案内ページに掲載された「ご注意」および「バリアフリー対応につきまして」に準拠いたします。
（8）撮影等は他のお客さまに対してご配慮いただき，SNSへの投稿等は公序良俗に反しない範囲でお願いいたします。
（9）社内資料等で京急関係者が撮影いたしますので，予めご了承ください。
３．旅行企画・販売
（1）主催
株式会社京急アドエンタープライズ
観光庁長官登録旅行業 第2020号
総合旅行業務取扱管理者 石田淳一
（2）企画・協力
京浜急行電鉄株式会社
４．参考
≪KEIKYU OPEN TOP BUS MIURA≫
見上げれば青い空、見渡せば三浦半島の大自然！
京浜急行電鉄株式会社（本社：横浜市西区，取締役社長：川俣 幸宏，以下 京急電鉄）は，三浦半島の魅力を広く発信することを目的として，「京急オープントップバスで行く！初日の出・富士山鑑賞バスツアー」を2026年１月１日（木・祝）に実施いたします。
これは，元日に運行される「初日号（三浦半島方面にて初日の出を参拝されるお客さまの利便性向上を図る臨時特急列車）」の，三浦海岸駅到着予定時刻に合わせて「KEIKYU OPEN TOP BUS MIURA」を運行し，三浦海岸・上宮田漁港内の砂浜から初日の出参拝のあと，海沿いを巡ってバスの車窓から海岸線の景色や朝陽に照らされる富士山をご鑑賞いただき，最後は三崎口駅へと向かう三浦半島を半周するバスツアーです。
京急電鉄では今後も沿線地域と協力して三浦半島の魅力を発信するとともに，沿線活性化に繋がる取り組みを実施してまいります。
「2025年元旦の三浦海岸からの初日の出」
「諸磯湾からの富士山」（画像は共にイメージ）
京急オープントップバスで行く！初日の出・富士山鑑賞バスツアー
１．内容
（1） 実施期日
2026年１月１日（木・祝）６：25〜８：00
※雨天中止（中止の場合は，2025年12月31日15時に参加者へ告知）
（2）募集人数
20組40名（一人参加不可・未就学児童参加不可・未成年者参加の場合は保護者との同伴厳守）
（3）ツアー代金
１組２名7,000円＜税込＞（大人子供同額）
（4）募集期間・申込方法
募集期間：2025年11月28日（金）15時00分〜12月22日（月）９時59分まで
申込方法：京急電鉄ホームページまたは下記URLからお申込み
https://forms.gle/ED3f57REc3ytygHv6
※募集期間終了後，厳正なる抽選の結果をもって参加者を決定いたします。
※座席につきましても，抽選時に決定いたします。
（5）タイムスケジュール
６：10 初日号三浦海岸駅到着
６：15 三浦海岸駅前「KEIKYU OPEN TOP BUS MIURA 案内所」前にて受付開始
６：25 三浦海岸駅出発
６：40 三浦海岸・上宮田漁港到着（初日の出予定時刻６：50ごろ）
７：00 三浦海岸・上宮田漁港出発
（三浦半島を海沿いに金田漁港〜松輪漁港〜江奈湾〜毘沙門漁港〜宮川公園方面へ走行）
７：25 三崎港「うらり」にて一旦休憩
７：40 諸磯湾付近到着（富士山鑑賞）
８：00 三崎口駅到着
２．バスツアー催行にあたっての注意事項
（1）参加に伴う三浦海岸駅までの交通費，三崎口駅からお帰りに伴う交通費，その他宿泊などの関連した
経費につきましては，いずれもお客さまご自身でご負担ください。
（2）当日の参加お申し込みはできませんので，予め募集期間内でのお申し込みをお願いいたします。
（3）キャンセル待ちはございません。
（4）当日は早朝出発に伴い大変な冷え込みが予想されますので，防寒対策を万全にお願いいたします。
※バス２階席には暖房設備はございません。（使い捨てカイロならびにブランケットを配布予定）
（5）道路状況により遅延が発生する場合がございますので，予めご了承ください。
（6）天候状況により初日の出や富士山が明瞭に見られない場合がございますので，予めご了承ください。
（7）その他の注意事項につきましては，京急電鉄ホームページ内の「KEIKYU OPEN TOP BUS MIURA」案内ページに掲載された「ご注意」および「バリアフリー対応につきまして」に準拠いたします。
（8）撮影等は他のお客さまに対してご配慮いただき，SNSへの投稿等は公序良俗に反しない範囲でお願いいたします。
（9）社内資料等で京急関係者が撮影いたしますので，予めご了承ください。
３．旅行企画・販売
（1）主催
株式会社京急アドエンタープライズ
観光庁長官登録旅行業 第2020号
総合旅行業務取扱管理者 石田淳一
（2）企画・協力
京浜急行電鉄株式会社
４．参考
≪KEIKYU OPEN TOP BUS MIURA≫
見上げれば青い空、見渡せば三浦半島の大自然！
２階席の屋根がなく開放的な空間から三浦半島ならではの美しい景色を堪能いただける「KEIKYU OPEN TOP BUS MIURA」。企画乗車券「みさきまぐろきっぷ」「三浦半島まるごときっぷ」の施設利用券「三浦・三崎おもひで券」と「施設利用orお土産券」のお引き換え，または三浦海岸駅前の「KEIKYU OPEN TOP BUS MIURA案内所」でご利用当日に現金での購入でご乗車いただけます。
詳しくは下記URLからご確認ください。
京急電鉄ホームページ内「KEIKYU OPEN TOP BUS MIURA」案内ページ
https://www.keikyu.co.jp/information/otb-miura/
※2025年12月29日（月）から2026年１月３日（土）は運休となりますので，予めご了承ください。
５．お客さまのお問い合わせ先
株式会社京急アドエンタープライズ バスツアー事務局
TEL：070-2156-4486（受付時間：平日の10：00〜17：00）
詳しくは下記URLからご確認ください。
京急電鉄ホームページ内「KEIKYU OPEN TOP BUS MIURA」案内ページ
https://www.keikyu.co.jp/information/otb-miura/
※2025年12月29日（月）から2026年１月３日（土）は運休となりますので，予めご了承ください。
５．お客さまのお問い合わせ先
株式会社京急アドエンタープライズ バスツアー事務局
TEL：070-2156-4486（受付時間：平日の10：00〜17：00）
以 上