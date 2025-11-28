こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ジュディとニックが再びバディに！話題のディズニー映画最新作『ズートピア2』の文具雑貨シリーズが11月下旬より発売
サンスター文具株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：吉松幸芳）は、2025年12月5日（金）より劇場公開予定、話題のディズニー映画最新作『ズートピア2』の文具雑貨シリーズ（全11種・242円〜2,200円 税込）を2025年11月下旬より発売いたします。全国の雑貨店・文具専門店・オンラインショップなどにて取り扱い予定です。
【 商品特長 】
前作『ズートピア』にも登場したジュディ・ホップス、ニック・ワイルド、フィニックに加え、『ズートピア2』で注目の新キャラクター、ゲイリーとパウバートもラインアップした文具雑貨シリーズです。
作品の世界観にマッチしたライトグリーンとピンクを基調に、POPで楽しいデザインに仕上げました。
全部で5つのポケットがついていて、“飾る・デコる”が楽しめるスクールバッグ風ペンケース「ペンケースBappe」や、各キャラクターの名前をあしらったカラフルなアクリルに、キャラクターチャームを組み合わせた「アルファベットアクリルチャーム」など、『ズートピア2』の魅力をぎゅっと詰め込んだファン心をくすぐるアイテムを展開しています。
【 商品概要 】
https://digitalpr.jp/table_img/2953/123676/123676_web_1.png
【 ラインアップ 】
●「メモミニ」 全6柄 各242円（税込）
●「メモA6」 全2柄 各495円（税込）
●「プレート付きボールペン」 全2柄 各792円（税込）
●「ボタン付きクリアファイル4P」 全2柄 各748円（税込）
●「ゴムバンド付きクリアファイル5P+F」 全2柄 各1,012円（税込）
●「ペンケースBappe」 全2柄 各2,200円（税込）
●「カラビナ付きミニバッグポーチ」 全2柄 各1,980円（税込）
●「ぷっくりフレークシール」 全2柄 各550円（税込）
●「ステッカーセット」 全2柄 各440円（税込）
●「ワッペンステッカー」 全8柄 各935円（税込）※クローズドパッケージ
●「アルファベットアクリルチャーム」 全8柄 各825円（税込）※クローズドパッケージ
本件に関するお問合わせ先
【一般のお客様 お問い合わせ先】
TEL：03-5835-0094 ※月〜金曜日（祝日を除く） 9：30〜17：00
【報道関係者 お問い合わせ先】
サンスター文具株式会社 マーケティング部 広報担当宛
TEL：03-5835-0302
関連リンク
『ズートピア2』商品ページ
https://www.sun-star-st.jp/items/250902000255/
『ズートピア2』商品ページ： https://www.sun-star-st.jp/items/250902000255/
