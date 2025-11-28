バックライトディスプレイ市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年11月19に「バックライトディスプレイ市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。バックライトディスプレイに関する市場調査レポートには、統計的及び分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次及び二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場傾向を読者に説明しています。
バックライトディスプレイ市場の概要
バックライトディスプレイ市場に関する弊社の調査レポートによると、バックライトディスプレイ市場規模は 2035 年に約 42. 5億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の バックライトディスプレイ市場規模は約 24.4 億米ドルとなっています。バックライトディスプレイ に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 5.2% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、バックライトディスプレイ市場シェアの拡大は、電気自動車（EV）の車内における大型で高輝度なディスプレイの採用増加によるものです。特に、この分野で利用可能な高度なモジュールは、均一な照明で24時間365日安定した動作が可能であるため、高級自動車ブランドにとって最適な選択肢となっています。さらに、2024ー2025年の間に世界の電気自動車販売台数が3百万台増加すると予想されており、この分野の消費者基盤の規模の大きさを物語っています。
バックライトディスプレイに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/backlit-displays-market/590641856
バックライトディスプレイの市場調査では、既存のパイプラインにおける技術革新と設計に基づくイノベーションにより、市場シェアが拡大することが明らかになっています。特に、冷陰極蛍光灯（CCFL）バックライトの代替としてLEDベースのシステムが導入されることは、この分野がエネルギー効率と寿命の向上に向けて進歩する可能性を反映しています。その証拠として、ソニーは2025年3月に、独立駆動RGB LEDと高密度LEDバックライトを備えた次世代ディスプレイシステムを開発しました。このシステムは三原色を個別に制御できるため、大画面に最適です。
しかし、初期製造コストと研究開発コストの高さが、今後数年間の市場成長を抑制すると予想されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335682&id=bodyimage1】
バックライトディスプレイ市場セグメンテーションの傾向分析
バックライトディスプレイ市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。弊社の専門家によると、バックライトディスプレイ の市場調査は、ディスプレイ技術別、アプリケーション別、製品タイプ別と地域別に分割されています。
バックライトディスプレイ市場のサンプルコピーの請求: https://www.sdki.jp/sample-request-590641856
ディスプレイ技術別に基づいて、小型LEDバックライト、OLEDバックライト、CCFLバックライトに分割されています。これらのうち、小型LEDバックライトは、評価期間を通じて57.3%という最大のシェアを占めると見込まれています。この技術は、スマートフォン、タブレット、ウェアラブル端末、携帯型ゲーム機などに広く利用されています。これらのカテゴリーが個別の産業として爆発的に成長していることで、収益創出におけるこのセグメントの重要性が高まっています。さらに、商業機会と大規模な利用を背景に、OECは2023年のスマートフォンの世界貿易が前年比8.36%増、3,160億米ドルに達すると予測しています。
