エコモットサステナビリティレポート2025-2026を発表 ～働く人のウェルビーイング向上と北海道における社会貢献活動を強化～
エコモット株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役 入澤 拓也、以下「エコモット」）は、「もっと、グリーンな明日に。」をスローガンに社会の持続可能な発展に貢献することを企業の責任と考え、サステナビリティに関する取り組みを積極的に推進し、取り組み実績をまとめた「エコモットサステナビリティレポート2025-2026」を2025年11月28日に発行いたします。
カーボンニュートラル社会の実現、そして地域社会との共生を基本方針とし、未来の世代に豊かな地球を残すために、企業活動のあらゆる側面で持続可能性を追求します。
URL: https://www.ecomott.co.jp/sustainability.pdf
■サスティナビリティ活動報告
エコモットは、サステナビリティ活動を「環境・働く人・社会貢献」に分類し、「働く人」における、働きがいのある仕事・より良い働き方の構築と社員やその家族・大切な人のウェルビーイングの向上を軸とした指標を定めます。
当グループでは既に顧客への当グループ商品提供を通じて環境負荷低減を実現していますので、これらのサステナビリティ目標を新たに定めることにより、企業の社会的責任を更に推進できるものと考えております。
対象期間：2024年11月27日 ～ 2025年11月27日
※実績データは一部過去のものも含みます。
対象組織：原則としてエコモット株式会社を対象としています。
※一部、グループ会社である株式会社GRIFFYの取り組みを紹介しております。
■主な内容
・サスティナビリティ基本方針
・サスティナビリティ活動サマリ
・環境
ユニークなアイディアで新しいソリューションを創出
融雪制御装置の省エネ運転でCO2削減
外部連携と社内実践で推進する環境活動
・働く人
働きがいのある仕事・より良い働き方の構築
社員やその家族・大切な人のウェルビーイングの向上
チームワークの向上と健康な体づくり
・社会貢献
次世代を担う人材の育成
安全で安心して暮らせるまちづくり
災害対策と復興支援
■閲覧方法
URL: https://www.ecomott.co.jp/sustainability.pdf
エコモット コーポレートサイトサイトから「サステナビリティレポート」をクリック。または、上記のURLからご覧ください。
（PDFファイルにて掲載しています）。
