東京都から表彰状およびトロフィーが授与されました 3年連続東京エコビルダーズアワード受賞
注文住宅を手がけるハウスメーカーのヤマト住建株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：河本佳樹、以後「ヤマト住建」）は、東京都が環境性能の高い建築物の普及に取り組む意欲的な事業者を表彰する「東京エコビルダーズアワード」を3年連続で受賞し、東京都庁にて表彰されました。
■東京都庁にて表彰式
ヤマト住建は東京エコビルダーズアワードで、リーディングカンパニー賞/総合部門をはじめ、ハイスタンダード賞/断熱・省エネ性能部門/再エネ設備設置量部門・ハイスタンダード賞⁺（プラス）/断熱・省エネ性能部門/再エネ設備設置量部門の合計5賞を受賞しました。東京都から環境性能の高い住宅の普及に向け業界をけん引する企業として認められ、11月27日に東京都庁で行われた表彰式では、東京都環境局長から表彰状とトロフィーが授与されました。初開催から3年連続での受賞となり、持続可能な住まいづくりを行っていることが評価され続けています。今後も住む人と地球環境両方に配慮した住宅を、東京都をはじめ日本全国に普及させてまいります。
東京エコビルダーズアワード詳細： https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/green_housing/award
＜会社概要＞
企業名：ヤマト住建株式会社(URL: https://www.yamatojk.co.jp/)
代表者：代表取締役 河本 佳樹
所在地：〒651-0083 兵庫県神戸市中央区浜辺通5丁目1番14号
神戸商工貿易センタービル18階
設立：1987年11月
本件に関するお問合わせ先
ヤマト住建 広報/ Email: press@yamatojk.co.jp
