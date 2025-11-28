こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
同志社女子大学学芸学部音楽学科 第55回定期演奏会を開催(12月10日)
同志社女子大学（所在地：京都府京田辺市・京都市 学長：川崎 清史）学芸学部音楽学科では、この度本学音楽学科の学生による標記の公演を行います。同学科ウインドオーケストラ、合唱団、管弦楽団による演奏を皆さまにお楽しみいただけます。開演前にはホールステージにて鍵盤楽器専攻（ピアノ）生によるプレコンサートも行います。
【日 時】2025年12月10日(水) 17:30開演（16:45開場）
【場 所】京都コンサートホール（大ホール）
【対 象】在学生、教職員、卒業生、一般
【入場料】一般：1,000円 大学生以下：500円（全席自由）
※就学前のお子さまの入場はご遠慮ください。
【詳 細】https://www.dwc.doshisha.ac.jp/faculty_dep_info/liberalarts/music/topics/121055
【問合先】音楽学科事務室 TEL:0774-65-8501
E-mail:ongaku-t@dwc.doshisha.ac.jp
【プログラム】
[吹奏楽] 同志社女子大学音楽学科ウインドオーケストラ
・D.ショスタコーヴィチ/D.ハンスバーガー：祝典序曲
・松下 倫士：ラメント〜旧約聖書「哀歌」に基づいて〜
・兼田 敏：シンフォニックバンドのためのパッサカリア
・P.スパーク：祝典のための音楽
・編曲/星出 尚志：クリスマス・キャロル・ファンタジー
指揮：牛渡 克之（本学教授）
[合唱] 同志社女子大学音楽学科合唱団
■1回生合唱
信長 貴富：女声合唱とピアノのための「くちびるに歌を」より
指揮：青木 耕平（本学講師） 伴奏：中川 千絵（本学伴奏助手）
■上回生合唱（2〜4年次生）
相澤 直人：女声合唱アルバム「くじけな」
指揮：井上 敏典（本学特別任用教授） 伴奏：浦 のぞみ（本学伴奏助手）
[管弦楽] 同志社女子大学音楽学科管弦楽団
・L.J.Fエロール：歌劇「ザンパ」序曲
・G.ビゼー：歌劇「カルメン」第１組曲、第２組曲より
トレアドール
アラゴネーズ
ハバネラ
間奏曲
ロマの踊り
・M.ラヴェル：ボレロ
指揮：森 香織(本学講師)、関谷 弘志（本学講師）
[プレコンサート(17:00〜)] 鍵盤楽器専攻（ピアノ）生
G.フォーレ：組曲「ドリー」
メディア関連の⽅へ
取材をご希望の⽅は、お⼿数ですが下記問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。
▼本件に関する問い合わせ先
同志社女子大学
広報課長 川添麻衣子
住所：京都府京田辺市興戸南鉾97-1
TEL：0774658631
メール：koho-t@dwc.doshisha.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
