同志社女子大学学芸学部音楽学科 第55回定期演奏会を開催(12月10日)

写真拡大

　同志社女子大学（所在地：京都府京田辺市・京都市　学長：川崎 清史）学芸学部音楽学科では、この度本学音楽学科の学生による標記の公演を行います。同学科ウインドオーケストラ、合唱団、管弦楽団による演奏を皆さまにお楽しみいただけます。開演前にはホールステージにて鍵盤楽器専攻（ピアノ）生によるプレコンサートも行います。

【日　時】2025年12月10日(水) 17:30開演（16:45開場）

【場　所】京都コンサートホール（大ホール）

【対　象】在学生、教職員、卒業生、一般

【入場料】一般：1,000円　大学生以下：500円（全席自由）

　　　　　※就学前のお子さまの入場はご遠慮ください。

【詳　細】https://www.dwc.doshisha.ac.jp/faculty_dep_info/liberalarts/music/topics/121055

【問合先】音楽学科事務室　TEL:0774-65-8501

　　　　　E-mail:ongaku-t@dwc.doshisha.ac.jp

【プログラム】

[吹奏楽] 同志社女子大学音楽学科ウインドオーケストラ

・D.ショスタコーヴィチ/D.ハンスバーガー：祝典序曲

・松下 倫士：ラメント〜旧約聖書「哀歌」に基づいて〜

・兼田 敏：シンフォニックバンドのためのパッサカリア

・P.スパーク：祝典のための音楽

・編曲/星出 尚志：クリスマス・キャロル・ファンタジー

指揮：牛渡 克之（本学教授）

[合唱] 同志社女子大学音楽学科合唱団

■1回生合唱

信長 貴富：女声合唱とピアノのための「くちびるに歌を」より

指揮：青木 耕平（本学講師）　伴奏：中川 千絵（本学伴奏助手）

■上回生合唱（2〜4年次生）

相澤 直人：女声合唱アルバム「くじけな」

指揮：井上 敏典（本学特別任用教授）　伴奏：浦 のぞみ（本学伴奏助手）

[管弦楽] 同志社女子大学音楽学科管弦楽団

・L.J.Fエロール：歌劇「ザンパ」序曲

・G.ビゼー：歌劇「カルメン」第１組曲、第２組曲より

　トレアドール

　アラゴネーズ

　ハバネラ

　間奏曲

　ロマの踊り

・M.ラヴェル：ボレロ

指揮：森 香織(本学講師)、関谷 弘志（本学講師）

[プレコンサート(17:00〜)] 鍵盤楽器専攻（ピアノ）生

G.フォーレ：組曲「ドリー」

メディア関連の⽅へ

取材をご希望の⽅は、お⼿数ですが下記問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。

▼本件に関する問い合わせ先

同志社女子大学

広報課長　川添麻衣子

住所：京都府京田辺市興戸南鉾97-1

TEL：0774658631

メール：koho-t@dwc.doshisha.ac.jp

