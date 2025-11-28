こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【明星大学】アーティスト和田彩花氏が登壇 ―"心のケアと認知行動療法"をテーマに公開講演会を開催（オンライン）
明星(めいせい)大学（東京都日野市、学長：冨樫 伸）心理相談センターでは、「ストレス・うつ・不安とともに生きる ―自分の心との向き合い方と認知行動療法―」と題して、公開講演会（オンライン）を実施します。
近年、ストレス・不安・抑うつに悩む若者・社会人が増加する中、本人と周囲の双方が“心の不調とどう向き合うか”が社会的テーマとなっています。本講演会では、アーティストとして活動しながら、ご自身のうつの経験や治療、日々のセルフケアについて発信している和田彩花氏が登壇し、「心の不調とどう向き合ってきたのか」について率直に語ります。
また、臨床心理学・ストレス科学・認知行動療法を専門とする、明星大学心理学部の藤井 靖教授（公認心理師／臨床心理士）が、ストレスと向き合うための科学的アプローチとしての認知行動療法についてわかりやすく解説します。体験と専門的知見の双方から、「心との向き合い方」を考えられる内容となっています。
■実施概要
・日時：2025年12月21日（日）13時30分〜15時00分
・会場：Zoomでのオンライン開催 ※事前申込制
■講演者
和田彩花 氏
歌手、アーティスト
1994年8月1日生まれ、群馬県出身。2019年、ハロー！プロジェクト、アンジュルムを卒業。アイドル活動経験を通してフェミニズムについて、ジェンダー視点からアイドルについて、アイドルの労働問題について発信する。音楽活動ではオルタナポップバンド「和田彩花とオムニバス」、ダブ・アンビエンスのアブストラクトバンド「LOLOET」で作詞、歌、朗読等を担当。また美術について執筆やメディア出演なども行う。
藤井靖 氏
明星大学心理学部教授
心理相談センター相談員（公認心理師／臨床心理士）
専門は臨床心理学、ストレス科学、認知行動療法。早稲田大学大学院人間科学研究科博士後期課程修了、博士（人間科学）。早稲田大学人間科学学術院助手・同助教、国立精神・神経医療研究センター研究員、同病院心療内科心理士、都内総合病院精神科心理士、都道府県スクールカウンセラーなどを経て現職。近年は、テレビ、ラジオなどの報道・情報番組、Web メディア、新聞・雑誌等でも心理学的な発信・啓発を行っている。
■申し込み方法
以下のURLからお申し込みください。
https://forms.office.com/r/c5cwtANPQK
ご参加希望の方は必ず事前登録をお願いいたします。オンライン上でご参加いただくためのURLはご登録いただいたメールアドレス宛に3日前までにメールにてご連絡致します。
■申し込み期限
2025年12月15日（月）17時00分
■主催・問い合わせ先
明星大学心理相談センター：TEL 042-591-5933（公開講演会用）
▼本件に関する問い合わせ先
明星学苑 経営企画ユニット 広報チーム
手塚龍之
住所：東京都日野市程久保2-1-1
TEL：0425915670
メール：koho@meisei-u.ac.jp
