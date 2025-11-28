¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÅìÍÎÂç³Ø¡ä¹ñÆâ½é!(¢¨)Âç³ØÀ¸¤¬¼òÇôÇÑ´þÌäÂê¤Î²ò·è¤ËÄ©¤à!Ê¸ÍýÍ»¹ç¤Î³Ø¤Ó¤ò·ë½¸¤·¤¿ ¼òÇô¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖU-go!¡Á¹ÚÊì¤ÎÂ£¤êÊª¡Á¡×¼òÇô³èÍÑ³Ø¿©¥á¥Ë¥å¡¼Âè£²ÃÆ¡¦Åß¸ÂÄê¡Ö¼òÇôÆþ¤ê¤¹¤¾Æ¤¡¦¥°¥é¥¿¥ó¡×¤ò12·î2Æü¤«¤éÄó¶¡³«»Ï
ÅìÍÎÂç³Ø¡ÊÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¿³ØÄ¹¡§Ìð¸ý±Ù»Ò¡Ë¤Î¼òÇô¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖU-go!¡Á¹ÚÊì¤ÎÂ£¤êÊª¡Á¡×¤Ï¡¢ËÜ³Ø¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆüËÜ¼ò¤ÎÀ½Â¤²áÄø¤ÇÀ¸¤¸¤ë¼òÇô¤ÎÇÑ´þÌäÂê²ò·è¤Î¤¿¤á¤Ë³«È¯¤·¤¿¡ÈÂç³ØÀ¸¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª¼òÇô³èÍÑ³Ø¿©¥á¥Ë¥å¡¼¡ÉÂè£²ÃÆ¤ò¡¢12·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë/12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢ËÜ³ØÄ«²â¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Êºë¶Ì¸©Ä«²â»Ô¡Ë¤Î³ØÀ¸¿©Æ²¡Ê°Ê²¼¡¢³Ø¿©¡Ë¤Ë¤ÆÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¼òÇô¤ò³èÍÑ¤·¤¿Âè£±ÃÆ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï2025Ç¯5·î¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î³ØÀ¸¤ä³Ø³°¤ÎÍè¾ì¼Ô¤«¤é¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÂèÆóÃÆ¤È¤·¤Æ2¼ïÎà¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò½µÂØ¤ï¤ê¤ÇÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ä«²â¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Î³Ø¿©¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ÎÊý¤Ê¤É°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ë¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¿©¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¡¢³ØÀ¸¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê³Ø¤Ó¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿"Ì£¤ï¤¤¿¼¤¤°ì»®"¤ò¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÂ¿¤¯¤¬ÇÑ´þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼òÇô¤ÎÇÑ´þÌäÂê¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Íý·Ï¡¦Ê¸·Ï¤Î³ØÀ¸¤¬³ØÉô¤òÄ¶¤¨¤ÆÏ¢·È¤·¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤ò´ë²è¡¦³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©Æþ´Ö·´±ÛÀ¸Ä®¤Î¼òÂ¢¤È¤Î»º³ØÏ¢·È¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤Ã¤Æ³«È¯¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆüËÜ¼ò¡Ö¥¨¥¹¥Æ¥£¡×¤ÎÀ½Â¤²áÄø¤ÇÀ¸¤¸¤¿¼òÇô¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆüËÜ¼ò¤òÂ¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤³¤ÇÀ¸¤¸¤¿¼òÇô¤ò¿©ºà¤È¤·¤Æ³Ø¿©¤Ç³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¹ñÆâ½é¢¨¤Ç¤¹¡£
¢¨Âç³Ø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆüËÜ¼òÂ¤¤ê¤«¤é¡¢¤½¤ÎÀ½Â¤¤Î²áÄø¤ÇÀ¸¤¸¤¿¼òÇô¤ò¼«³Ø¤Ç¾ÃÈñ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¹ñÆâ½é¡£¡ÊÅìÍÎÂç³ØÄ´¤Ù¡Ë
¡Ú¼òÇô¤ò³èÍÑ¤·¤¿³Ø¿©¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
º£²ó¤ÎÂèÆóÃÆ¤ÎËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²è¤·¤¿³ØÀ¸ÁíÀª28Ì¾¤Ï£²¤Ä¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¿©´Ä¶²Ê³ØÉô¤Ç¤Î¡Ö¿©¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë³Ø¤Ó¤ä¸¦µæ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢·Ð±Ä³ØÉô¤Î¶µ°÷¤«¤é¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³Ø¤Ó¡¢»Ô¾ìÄ´ºº¤ä³ØÆâ¤Ç¤Î»î¿©²ñ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿º£²ó¤Ï¡¢Âè°ìÃÆ¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë¼òÇô¤Î¾ÃÈñÎÌ¤òÁý¤ä¤¹¤Ù¤¯¤¤¤º¤ì¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤â¼òÇô»ÈÍÑÎÌ¥¢¥Ã¥×¤ò¹Í¤¨¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¹Í°Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡üÄó¶¡´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë11»þ¡Á15»þ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2025Ç¯12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë11»þ¡Á15»þ
¡üÄó¶¡¾ì½ê¡§ÅìÍÎÂç³Ø Ä«²â¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ³ØÀ¸¿©Æ²¡ÊUmart¡ª¡Ë
¡ãÄó¶¡¥á¥Ë¥å¡¼¡ÊÁ´2¼ï¡Ë¡ä
¡ ¼òÇô»ÅÎ©¤Æ¤Î·Ü¤¹¤¾Æ¤¡¡690±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
2025Ç¯12·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë
Åß¤Ë"²¹¤«¤¤ÏÂ¿©¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤"¤È¤¤¤¦³ØÀ¸¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¤¿¡¢µ¨Àá¸ÂÄê¤Î¤¹¤¾Æ¤¥á¥Ë¥å¡¼¡£¼òÇô¤ËÄÒ¤±¹þ¤ó¤À·ÜÆù¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É½À¤é¤«¤¯¡¢³ä²¼¤Ë¤â¼òÇô¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¥³¥¯¤ò°ú¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³ØÀ¸È¯°Æ¤Î¡Ö¼òÇô¿ÉÌ£Á¹¡×¤È¡Ö¼òÇôÌÀÂÀ¡×¤«¤éÁª¤Ù¤ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ç¡¢¼«Ê¬¹¥¤ß¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢ À»Ìë¤Î¤´¤Á¤½¤¦¼òÇô¥ß¡¼¥È¥°¥é¥¿¥ó¥»¥Ã¥È¡¡650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
2025Ç¯12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë
"´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÆÃÊÌ´¶¤Î¤¢¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤"¤È¤¤¤¦³ØÀ¸¤ÎÀ¼¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹»ÅÍÍ¤Î¼òÇô¥ß¡¼¥È¥°¥é¥¿¥ó¥»¥Ã¥È¡£¼òÇô¤ò²Ã¤¨¤¿¥ß¡¼¥È¥½¡¼¥¹¤¬¥Á¡¼¥º¤Î¥³¥¯¤ò°ú¤Î©¤Æ¡¢Å´Æé¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ëÇ®¡¹¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤¬Åß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î°ì»®¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ë¤Ï¼òÇô¤ò¤Û¤ó¤Î¤ê¸ú¤«¤»¤¿"¼òÇô¥Æ¥£¥é¥ß¥¹"¤òÅº¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¢§Ã´Åö¶µ°÷¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¦Ê÷´ß¹¨ÌÀ¡Ê¤ß¤Í¤®¤·¡¦¤Ò¤í¤¢¤¡Ë½Ú¶µ¼ø¡ÊÍý¹©³ØÉô¡¦±þÍÑ²½³Ø²Ê¡Ë
2024Ç¯12·î¤Ë¡¢¤³¤¦¤¸¶Ý¤òÍÑ¤¤¤¿ÅÁÅýÅª¤Ê¼òÂ¤¤êµ»½Ñ¤¬¥æ¥Í¥¹¥³Ìµ·ÁÊ¸²½°ä»º¡ÖÅÁÅýÅª¼òÂ¤¤ê¡×¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£À¶¼òÆ±ÍÍ¤Ë¼òÇô¤â¡¢¤³¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¼òÂ¤¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜ³Ø¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆüËÜ¼ò¡Ö±ÛÀ¸ÇßÎÓ¥¨¥¹¥Æ¥£¡×¤Î¼òÇô¤òÍøÍÑ¤·¤¿¿©Æ²¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¡£»ÈÍÑ¤¹¤ë¼òÇôÎÌ¤òÁý¤ä¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÁÅýµ»½Ñ¤È¡¢³ØÀ¸¤Î¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ë»ê¹â¤Î°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡¦Ïªµ×ÊÝÈþ²Æ¡Ê¤Ä¤æ¤¯¤Ü¡¦¤ß¤«¡Ë½Ú¶µ¼ø¡Ê¿©´Ä¶²Ê³ØÉô¡¦¿©´Ä¶²Ê³Ø²Ê¡Ë
³ØÀ¸¤¿¤Á¤ÏºòÇ¯¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤¿·Ð¸³¤ä²þÁ±ÅÀ¤ò³Î¤«¤ËÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤é²ÝÂê²ò·è¤Î¤¿¤á¤ËÌÏº÷¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾³ØÉô¤È¤Î¶¨Æ¯¤â¼«Á³¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¸ß¤¤¤ÎÀìÌçÀ¤òÂº½Å¤·¹ç¤¦»ÑÀª¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Öº£¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ëºÇÁ±¡×¤ò·Á¤Ë¤¹¤ëÎÏ¤¬¤µ¤é¤ËËá¤«¤ì¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ËÙ¸ýÅ¯À¸¡Ê¤Û¤ê¤°¤Á¡¦¤Æ¤Ä¤ª¡Ë¹Ö»Õ¡Ê·Ð±Ä³ØÉô¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°³Ø²Ê¡Ë
º£Ç¯ÅÙ¤ÎU-go¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ï¡Ö³Ø¿©¤ÇÇä¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤ò³«È¯¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤è¤¤¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼òÇô¤Î»ÈÍÑÎÌ¤òÁý¤ä¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤«¤é¤â¸¡Æ¤¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸Â¤é¤ì¤¿³«È¯´ü´Ö¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢»Ô¾ìÄ´ºº¤Ê¤É¤³¤ì¤Þ¤ÇÂç³Ø¤Ç³Ø¤ó¤ÀÃÎ¼±¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÍÑ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢³Ø¤Ó¤ò¼ÂÁ©¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤°Ç®°Õ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¼òÇô¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖU-go!¡Á¹ÚÊì¤ÎÂ£¤êÊª¡Á¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ³Ø¤ÈÍ¸Â²ñ¼Òº´Æ£¼òÂ¤Å¹¤Î»º³ØÏ¢·È¤Ç³«È¯¤·¤¿¡¢ÆüËÜ¼ò¤ÎÀ½Â¤²áÄø¤ÇÀ¸¤¸¤¿¼òÇô¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¤ò¹Í¤¨¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤ÆÈ¯Â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼òÇô¤Ï¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¼òÇô¤Î¼è°ú²Á³Ê¤ÏÇ¯¡¹Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼òÇô¤òÇÑ´þ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¼òÂ¢¤¬Á´ÌÌÅª¤ËÉéÃ´¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¸½¾õ¤¬¤¢¤ê¡¢¼òÇô¤Î³èÍÑ¤äÇÑ´þ¤Ï²ÝÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¡ÖÀ¸Ì¿¡Ê¤¤¤Î¤Á¡Ë¤È¿©¡×¤ÎÁí¹çÅª¤Ê¶µ°éµòÅÀ¤Ç¤¢¤ëÄ«²â¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë¤¢¤ë¿©´Ä¶²Ê³ØÉô¤È¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ëÅÀ¤Ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë·Ð±Ä³ØÉô¤Î³ØÀ¸¤Ç¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Íý·Ï³ØÉô¤ÈÊ¸·Ï³ØÉô¤¬Ï¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç³Æ¡¹¤ÎÀìÌçÀ¤òÈ¯´ø¤·¤Ê¤¬¤é¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÊ¸ÍýÍ»¹ç·¿¤Î¶µ°é¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾°¡¢ËÜ³ØÄ«²â¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ï¡¢2024Ç¯4·î¤ÎÄ«²â¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤òµ¡¤Ë¡¢ËÜ³Ø¤È³ØÀ¸¿©Æ²¤Î±¿±Ä¤ò¼ê³Ý¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Õ¡¼¥º¤È¤Î»º³ØÏ¢·È¤Ë¤è¤ê³ØÀ¸¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ´ë²è¡¦±¿±Ä¤¹¤ë³Ø¿©¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖUmart¡ª¡Ê¥æ¡¼¥Þ¡¼¥È¡Ë¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ³Ø³Ø¿©¤¬¿©´Ä¶²Ê³ØÉô¤ÈÀ¸Ì¿²Ê³ØÉô¤Î³Ø¤Ó¤Î¼ÂÁ©¤Î¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´»²¹Í¡§ÅìÍÎÂç³Ø½ÅÅÀ¸¦µæ¿ä¿Ê¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¸¦µæ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×
¡ÖU-go!¡Á¹ÚÊì¤ÎÂ£¤êÊª¡Á¡×¤Ç³èÍÑ¤·¤¿¼òÇô¤Î¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¼ò¡Ö±ÛÀ¸ÇßÎÓ¥¨¥¹¥Æ¥£¡×¤Ï¡¢½ÅÅÀ¸¦µæ¿ä¿Ê¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¸¦µæ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ë¤ª¤±¤ë»º³ØÏ¢·È¡ÊËÜ³Ø¤ÈÍ¸Â²ñ¼Òº´Æ£¼òÂ¤Å¹¡Ë¤Î°ì´Ä¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¸¦µæ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ï¡¢¸·¤·¤¤´Ä¶¤Ç¤âÀ¸Â¸²ÄÇ½¤Ê¶Ë¸Â´Ä¶ÈùÀ¸Êª¤ò¼ç¤Ê¸¦µæÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢Ã¦ÃºÁÇµ»½Ñ³«È¯¡¢´Ä¶Éé²ÙÄã¸ºµ»½Ñ¡¢¿·µ¬À¸Êª»ñ¸»³èÍÑ¡¢ÃÏ°è»º¶È³èÀ²½Åù¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÀ®²Ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡ä¡¡https://www.toyo.ac.jp/contents/research/iri/project-16.html
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
ÅìÍÎÂç³Ø¹Êó²Ý
TEL¡§03-3945-7571
¥á¡¼¥ë¡§mlkoho@toyo.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
