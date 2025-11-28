こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【速報版】25年 年間CM露出タレントは「今田 美桜」、起用社数は「川口 春奈」が1位 〜ビデオリサーチ テレビCMタレントランキング（関東地区）〜
株式会社ビデオリサーチ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長執行役員：石川 豊）は、国内最大のテレビCMに関するデータベースである「テレビ広告統計」※より、関東地区の民放5局を対象に2025年の年間CM露出タレントランキング（秒数）およびCM起用社数タレントランキング（関東地区）をまとめましたので、お知らせいたします。
なお、今回は2025年1月1日〜11月16日までを集計対象とした結果速報です。12月31日までを対象とした確定版の結果につきましては、改めてお知らせいたします（2026年2月予定）。
https://digitalpr.jp/table_img/1272/122980/122980_web_1.png
＊本リリースは速報版のため、確定版（2026年2月予定）とはデータや順位が異なる可能性があります。
【参考】CM露出タレントランキング トップ10（【速報版】25年年間・関東地区）
※テレビ広告統計は、ビデオリサーチのグループ会社である株式会社ビデオリサーチコミュニケーションズが、地区ごとに「いつ」「どの局で」「何の（企業・商品）」CMが放送されたのかを収集し、独自の基準によって取りまとめた国内最大のテレビCMに関するデータベースです。ビデオリサーチがデータの提供を行い、ユーザーニーズに応じて、月報（翌月）、週報（2週後）、テレビCM速報［全国テレビCMデータ］（オンエア翌日）など様々なタイミングで関連業界にてご活用いただいております。テレビCMデータをお探しの方向けに、当社が提供する各種データの特徴やラインナップを取りまとめた下記URLのページもよろしければご覧ください。 https://www.videor.co.jp/service/communication/media-planning3.html
株式会社ビデオリサーチ（ https://www.videor.co.jp/ ）
株式会社ビデオリサーチは、テレビを含む動画ビジネスを支えるデータ＆システム会社です。1962年にテレビ視聴率データを提供する調査機関として設立され、日本国内におけるテレビ視聴率調査や各種メディアデータ、マーケティングデータを提供しています。公正なデータと信頼性の高い指標を基盤に、企業のマーケティング課題解決をトータルサポートし、知恵と情熱でデータ＆システムを駆使するソリューションカンパニーとして、企業の意思決定を支援しています。
本件に関するお問合わせ先
株式会社ビデオリサーチコミュニケーションズ
ビデオリサーチグループ広報セクション
Tel：03-5860-1723 E-mail：info@videor.co.jp
関連リンク
【速報版】25年 年間CM露出タレントは「今田 美桜」、 起用社数は「川口 春奈」が1位
https://www.videor.co.jp/press/2025/251128.html
テレビ広告統計
https://www.videor.co.jp/service/media-data/tvadstatistics.html
全国テレビCMデータ
https://www.videor.co.jp/service/media-data/tv-cm.html
テレビCMに関するデータが欲しい
https://www.videor.co.jp/service/communication/media-planning3.html
■25年 年間CM露出タレントは「今田 美桜」、CM起用社数は「川口 春奈」が1位（いずれも関東地区）
CM露出タレントでは、「Indeed」「P&G」などのCMに出演している「今田 美桜」が、前年13位から大きく順位を上げ、初めて1位を獲得しました。2位の「鈴木 亮平」は「アリナミン製薬」「日本スポーツ振興センター」などのCMに出演し、こちらも前年より大幅に露出を増やしました。3位は「日本ケンタッキー」「明治」などのCMに出演している「賀来 賢人」で、23年から3年連続でトップ3を維持しています。
CM起用社数タレントでは、「川口 春奈」が1位に入り、22年から4年連続で1位となりました。2位には前年の21社から23社へと起用社数を増やした「芦田 愛菜」がランクイン。3位の「大谷 翔平」は、起用社数が前年の16社から21社に増加し、CM露出でも昨年45位から5位へと大きくランクアップしました。
