【速報版】25年 年間CM露出タレントは「今田　美桜」、起用社数は「川口　春奈」が1位 〜ビデオリサーチ テレビCMタレントランキング（関東地区）〜

CM露出タレントでは、「Indeed」「P&G」などのCMに出演している「今田 美桜」が、前年13位から大きく順位を上げ、初めて1位を獲得しました。2位の「鈴木 亮平」は「アリナミン製薬」「日本スポーツ振興センター」などのCMに出演し、こちらも前年より大幅に露出を増やしました。3位は「日本ケンタッキー」「明治」などのCMに出演している「賀来 賢人」で、23年から3年連続でトップ3を維持しています。



CM起用社数タレントでは、「川口 春奈」が1位に入り、22年から4年連続で1位となりました。2位には前年の21社から23社へと起用社数を増やした「芦田 愛菜」がランクイン。3位の「大谷 翔平」は、起用社数が前年の16社から21社に増加し、CM露出でも昨年45位から5位へと大きくランクアップしました。



