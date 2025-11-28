雪を頂く山々を背景にした彭州市の眺望

AsiaNet 201268 （0310）

【成都（中国）2025年11月28日新華社＝共同通信JBN】11月20日から22日まで、新華社通信四川支社（Xinhua News Agency Sichuan Branch）、Xinhua News & Information Center（新華社通信ニュース情報センター）、China Wildlife Conservation Association（中国野生動物保護協会）、China Conservation and Research Center for Giant Panda（中国ジャイアントパンダ保護研究センター）、Chengdu Media Group（成都メディアグループ）の共催による2025年Global Panda Partners Conference（世界パンダパートナーズ会議）が中国・成都で開催されました。会議のメインフォーラムでは、China Tourism Academy（中国観光研究院）（中国文化観光省のデータセンター）が「Innovative Models for Cultural and Tourism Integration in 2025（2025年の文化と観光の統合に向けた革新的モデル）」と題する調査報告を発表しました。四川省彭州市は、文化と観光の融合、生態系保全、都市開発における目覚ましい前進が称えられ、全国の都市の中で際立っており、「Top Ten Innovative Models for Cultural and Tourism Integration in 2025（2025年の文化と観光の融合における革新的モデル・トップ10）」の1つとして認められました。

成都北部に位置し、Giant Panda National Park（ジャイアントパンダ国家公園）の一部を包む彭州市は、豊かな生態学的資産を基に、農業、商業、文化、観光、スポーツの総合的な発展を推進し、同市の特徴を定義する独特の「Pengzhou Lifestyle（彭州ライフスタイル）」ブランドを築いています。

生活の質の向上、経済成長の促進、文化的帰属意識の醸成、中国の国際的イメージの形成、文明間の相互学習の促進における観光の役割を分析したこの報告書によると、彭州の取り組みは高く評価されました。「Pengzhou Model（彭州モデル）」は、住民と来訪者が共に享受するライフスタイルを中心に据え、「立体的な景観と4つの特色あるIP（知的財産）」を特徴とする革新的な開発枠組みに支えられている点で高く評価されています。注目すべき取り組みとしては、Longxingji Historical and Cultural Block（龍興集歴史文化街区）とIntangible Cultural Heritage Pocket Park（無形文化遺産ポケットパーク）があり、これらは公共サービス、無形文化遺産（ICH）体験、および商業の活力を融合させています。彭州は独特の地域資源を活用し、「Tianfu Medicine Market（天府薬市）」、「Longmen Off-Roading（龍門オフロードイベント）」、「Tianpeng Peony（天彭牡丹）」、「Vegetable-Inspired Living（野菜に着想を得た暮らし）」の4つの特色あるIPを育成し、Jianjiang Weir（Jianjiang堰）のWorld Heritage Irrigation Structures（WHIS、世界灌漑施設遺産）リストへの登録を確かなものにしました。

近年、彭州は「次世代の消費と旅行生活体験のための新しい都市型目的地」というビジョンを掲げ、農業、商業、文化、観光、スポーツの深い融合を推進し続けています。近代的な観光システムを強化するにあたり、彭州市は中国初の「High-Quality Outdoor Sports Destinations（高品質なアウトドアスポーツ目的地）」の1つに指定され、Chengdu Trail（成都トレイル） Powered by TSAIGUやNational Slackline Championship（全国スラックライン選手権）など、スポーツイベントのポートフォリオを着実に拡充して世界中から参加者を集めています。同市は全長545キロメートルに及ぶ「Longmen Trail（龍門トレイル）」も計画しており、 多様なアウトドアスポーツプログラムを組み合わせることで、多層的な産業エコシステムの構築を目指しています。中国と外国との文化交流を深めるために、彭州市はBailu Music Tourist Attraction（白鹿音楽観光地）などのプラットフォームを活用し、「Bailu Sino-French Classical Music Festival（白鹿中仏クラシック音楽祭）」、「Chengdu International Sister Cities Youth Music Festival（成都国際姉妹都市青少年音楽祭）」といった主要イベントを開催しています。さらにChina Arts and Entertainment Group Ltd.（中国対外文化集団有限公司）と連携して、Chengdu-Chongqing International Theatre Festival（成都・重慶国際演劇祭）を含む一連のプログラムを展開し、音楽と芸術を通じて国際的な文化的知名度を高めています。

2025年1月から10月までの間に、彭州市は1899万1000人の来訪者を迎え、総観光収入は116億900万人民元に達し、これは同市が「生態学的魅力」から「開発価値」へと着実に成長していることの力強い証しになっています。

ソース：Xinhua News Agency Sichuan Branch