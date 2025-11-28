ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」は、１２月１日（月）より「福袋」の販売を開始します。 今年も全国の産地から自慢の「お肉」や「海鮮物」、「スイーツ」、「お米」などを詰め合わせた福袋をご用意しました。価格は「3,000円」「5,000円」「10,000円」の３種類となっており、届いてからのお楽しみとして「シークレット商品」が必ず１点入っています。 また、先着5,000袋限定で「お客様送料負担なし」で購入できるキャンペーンを実施します。商品発送時期は「年内」と「年明け」から選ぶことができ、お得で魅力ある福袋を多数用意していますので、大晦日やお正月に“福を呼ぶ福袋”として皆さまでお楽しみいただけます。

【福袋特集 概要】

１．期 間：令和７年１２月１日（月）１０時 ～ 令和８年１月上旬２．内 容：先着5,000袋まで送料はＪＡタウンが負担します。 また、発送予定時期は年内発送・年明け発送がございます。 無くなり次第終了予定となります。３．ＵＲＬ ：http://www.ja-town.com/shop/e/efukubag/４．注意事項：福袋は数に限りがあるため売り切れる場合がございます。 詳細につきましては、各商品ページにてご確認ください。

【ＪＡタウン福袋特集販売商品（一部抜粋）】

〇【肉福袋】クリスマス・お正月にぴったり!! お肉の贅沢福袋（ 年内発送）

クリスマスからお正月に大活躍するお肉を集めました。商品総重量はなんと約３.０kg。この福袋があれば素敵な年越しが出来ること間違いなしです。

〇【福袋･焼肉１２/２３発送】おかやま和牛肉×ピーチポーク焼肉三昧 セット（年内発送）

素晴らしき自然の恵みと人の技「晴れの国おかやま」が誇る“おかやま和牛肉”と安心、美味しい、やわらかい、の３拍子がそろった“ピーチポークとんトン豚”を焼肉で存分に楽しめるお肉の福袋です。

〇【年内発送】まぐろ三昧！福袋

柔らかい食感と美しいピンク色が特徴の“びんちょうまぐろ”、あっさりとした旨味が特徴の“きはだまぐろ”、鮮やかな身色としっかりした旨味が特徴の“めばちまぐろ”の３種のまぐろを楽しめるお得なセットをご用意しました。

〇【福袋】冬の鍋三昧セット（北播磨産牛・播州百日どり・三田ポーク 計１．９kg） ＜1月出荷＞

年末年始の鍋パーティーに最適な「冬の鍋三昧セット」を限定販売。 兵庫ブランドの「神戸ビーフ」、「播州百日どり」、「三田ポーク」の３種のお肉を鍋料理に使いやすいカットと量で個包装し、お届けします。

〇北海道海鮮グルメ福袋A《年内発送・１２月３日～１２月２６日発送》

北海道の海の幸“真さばフィーレ”、“ほたての貝柱”、“秋鮭スモークサーモン”“塩さんま”にシークレット商品、合わせて５種をセットにしました。

