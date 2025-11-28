株式会社 シン・コーポレーション（本社：東京都港区 代表取締役社長：川口 範 以下「当社」）は、東京都立川市に「カラオケBanBan立川駅北口本店」を2025年12月1日（月）10時にグランドオープンいたします。

【立川駅徒歩圏内に立川市２店舗目の出店！抜群のアクセス！】

積極出店をつづける「カラオケBanBan」として、東京都立川市で２店舗目となる新店舗をオープンいたします。本店舗は、JR中央線・青梅線・南武線が交差する立川駅から徒歩圏内であり、多摩モノレール立川北駅の目の前というアクセス抜群の立地であり、通勤・通学・ショッピングの合間にお気軽にお立ち寄り頂けます。

【オープンキャンペーン開催！】

12月1日(月)～12月7日(日)の期間中、オープンキャンペーンを実施いたします。■カラオケ室料全日50％OFFキャンペーン ※時間制室料が対象（最大３時間）です。■ガラポン抽選会 ※景品がなくなり次第終了となります。ぜひこの機会にご利用ください。

【最新機種導入！ 大画面・プロジェクター設置のルームも完備!】

多くのお客様に快適で楽しい時間をお過ごしいただけるよう、最新機器や利用シーンにあわせてルームを選択できます。・カラオケ最新機器導入：最新機種 「LIVE DAM WAO!」や「JOYSOUND X1」を導入しております。・大型ルーム完備：29名様までご利用可能なルームもご用意しています。・キッズルーム完備：キッズルームをご用意しており、小さなお子様連れのご家族にも安心して快適にご利用いただけます。・ダーツマシン導入：ダーツマシンを5台ご用意しており、お気軽にダーツをお楽しみいただけます。

カラオケはもちろん、ご友人グループでの集まりや“推し活”を楽しむオフ会など、多様な用途にご活用いただけます。皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

【「カラオケBanBan立川駅北口本店」概要】

●住所:東京都立川市曙町２丁目４－５ OSJ TACHIKAWAビル７階 ●アクセス: JR中央線 立川駅 徒歩3分 ／ 多摩都市モノレール線 立川北駅 徒歩1分●営業時間:24時間営業●部屋数 :50部屋 ●店舗URL: https://karaoke-shin.jp/shop-list/852.html●電子マネーQRコード決済:対応