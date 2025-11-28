冬キャンプでも寒さ知らず！布団のように広々ゆったり眠れる「Bears Rock封筒型寝袋-30℃」

Bears Rock株式会社

私たちBears Rock（ベアーズロック）は使う人に寄り添った製品づくりを心がけております。

冬のキャンプシーズンがやってきました。

寒い冬の夜でも、ふんわり広々とした寝心地でぐっすり眠りたい――そんな方にぴったりなのが、Bears Rockの封筒型寝袋 -30℃ FX-503W です。

シリーズ最大量の中綿を贅沢に使用した極厚仕様で、身体をやさしく包み込み、朝まで快適な暖かさをキープ。まるで自宅の布団の中で眠るような、ふかふかの心地よさを体感できます。

そんな暖かさと快適性にこだわった封筒型寝袋に新色が登場しました。

新色ワイルドカーキは11月25日より販売しています。

●封筒型寝袋-30℃とは

公式オンラインストア :https://shop.bears-rock.co.jp/view/item/0000000000051. 朝まで暖かさ続く保温力

生地と中綿を最適なバランスで組み合わせることで、身体全体をやさしく包み込むような、他にはない深い暖かさを実現しました。

さらに、独自の BRウォーム(R) 機能が熱をしっかりと保持し、一晩中ぬくもりが持続。冷え込みが厳しい季節でも、朝まで心地よく眠れる高い保温性能を誇ります。

2. まるで自宅の布団のような、ゆったり極上の寝心地

保温性の高い寝袋の多くがマミー型で体の動きが制限されがちな中、広々設計の極厚封筒型を開発。横幅約90cmのゆとりあるサイズ設計により、寝返りもしやすく、足も自由に伸ばせる快適さを実現しました。

内側は肌触りがやさしく、ふかふかとした心地よさが特徴。まるで自宅の布団に包まれているかのような、リラックスした眠りを体感できます。

3. 細部にまでこだわった機能性

吸水性に優れ、さらっとふんわりとした肌触りの内生地を採用。さらに、足元まで大きく開閉できるファスナーで温度調整がしやすく、頭部のドローコードを絞れば暖かい空気を逃さず、快適な環境をキープできます。

日々の使いやすさにも配慮しており、丸洗いできるお手入れのしやすさも嬉しいポイント。細かな機能一つひとつが、快適な眠りを支えるために丁寧に設計されています。

4. ふっくら、ふわふわの贅沢な寝心地

空気をたっぷりと抱え込むBears Rock特製の弾力ある中綿は、ふっくらとボリュームがあり、まるで自宅の布団に包まれているような心地よさを生み出します。

その快適さは想像以上で、「自宅でも寝袋を使いたい」と日常使いする愛用者が続出するほど。キャンプの夜だけでなく、普段の睡眠にも選ばれる、極上のふんわり感が魅力です。

●Bears Rockのこだわり（※暖かさ/BRウォーム）

Bears Rockの寝袋は肌触りがよく、布団のようにふかふかで心地よい暖かさにこだわっています。

中はゆったりで寝返りがしやすいのはもちろん、足元もゆったりなので窮屈感がなく、まるでお布団で寝ているかのような寝心地です。

暖かさのひみつは、独自のBRウォーム(R)（ビー・アール・ウォーム）機能にあります。

今まで以上の寝心地と保温力で、暖かく快適に眠ることができます。

表面生地はBears Rockシリーズで最高峰のものを使っており、触ってみるとふわふわとしてやわらかい質感です。

中綿には立体的に暖かさを保持するBRウォーム(R)3D中空化学繊維を組み込むことにより、保温性があり、朝まで暖かく眠れます。

●新色「ワイルドカーキ」登場

アウトドアシーンに馴染みやすく、自然で優しい

色合いです。

●Bears Rockの製品は防災にも向いています

Bears Rockの寝袋はキャンプや車中泊だけではなく防災用にも向いています。

非常時に求められる「持ち運びやすさ」「扱いやすさ」「長期保管への強さ」。私たちが作っている寝袋は、こうした防災時の使用に非常に適しています。

化学繊維製で水に強く、濡れても性能が落ちにくいため、非常時でも安心して使えます。弾力のある中綿を使用しており、長期の保管でもへたりにくいのが特徴です。

弊社で数年保管した寝袋はカビや劣化がみられず、すぐに使用できました。防災備蓄に最適な寝袋をお探しなら、私たちの寝袋をぜひご検討ください。

