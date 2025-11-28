【さとふるニュースレター】＜中国地方版＞2025年ふるさと納税人気お礼品ランキング（速報）

株式会社さとふる

ふるさと納税ポータルサイト「さとふる(https://www.satofull.jp/)」を運営する株式会社さとふる（本社：東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO：藤井 宏明）は、「さとふる」における＜中国地方版＞2025年人気お礼品ランキング（速報）(※1)を発表します。

■＜中国地方版＞2025年ふるさと納税人気お礼品ランキング（速報）

中国地方における人気お礼品ランキングでは、「星乃シャインマスカット」が2023年6月の寄付受け付け開始以来、初めて首位を獲得しました。2026年発送分もすでに4位に入っており、リピーターの多さが人気を支える要因となっています。加えて、物価高疲れによる“プチ贅沢”ニーズの高まりも、こうした人気を後押ししていると考えられます。

8位と9位にランクインした「黒豚餃子」は、内容量違いのお礼品の寄付受け付けを昨年から開始したことで、寄付しやすい金額も相まって寄付件数が急増し、順位が上がりました。

2位の「大山ハム」は、2022年以降、中国地方版ランキングの上位に継続して入っている人気のお礼品です。そのほか、物価高の影響を受け、「オリーブオイル」「トイレットペーパー」「水」など、生活に欠かせない「日用品」が複数ランクインする結果となりました。

※1 2025年1月1日～10月31日までの「さとふる」における申込みから、中国地方のお礼品に絞って算出

※ 一部受付期間外・取り扱い終了のお礼品があります

※ お礼品情報は2025年11月25日時点のものです。最新情報は「さとふる」をご確認ください

■株式会社さとふるについて

株式会社さとふるは、ふるさと納税（自治体への寄付）を通して地域活性化を推進しています。「ふるさとの元気を“フル”にする、ふるさとの魅力が“フル”に集まる ふるさと応援、ふるさと納税ポータルサイト」をコンセプトに、寄付者向けに「さとふる」で寄付先の自治体やお礼品の選定、寄付の申込み、寄付金の支払いなどができるサービスを提供しています。自治体向けには寄付の募集や申込み受け付け、寄付金の収納、お礼品の在庫管理や配送など、ふるさと納税の運営に必要な業務を一括代行するサービスを提供しています。また、ふるさと納税を活用した地域活性化の取り組みを掲載する、地域情報サイト「ふるさとこづち(https://www.satofull.jp/koduchi/)」を運営しています。

