2025年12月14日(日)に、小山内裏公園にて『里山SDGs教室＆クリスマスコンサート』を開催いたします。クリスマスにちなんだ曲目を中心に一緒に音楽や踊りを楽しめる「クリスマスコンサート」に加え、「クラフト教室」「パラスポーツ体験」と盛りだくさんな企画をご用意して皆さんのお越しをお待ちしています。自然素材を使ったミニクリスマスツリー製作や、どなたでも楽しめるボッチャ・モルック遊びなど、自然豊かな公園でのんびりした週末を過ごしませんか？

≪開催概要≫

日時

2025年12月14日（日） 10：00～12：00

※荒天中止。（雨天：コンサートのみパークセンター展示室にて実施）※中止の場合は公園X（旧Twitter）にお知らせします。

場所

小山内裏公園（町田市小山ヶ丘４－４）小山内裏公園パークセンター前

対象

どなたでもご参加いただけます。

参加費

無料

申込

不要

【コンサート】10:00～12:00

■参加協力団体～ (出演順)・どんぐり楽団 (ピアノ・サックス・ウインドチャイム・歌唱)・ミモザ (ピアノ・ヴァイオリン)・ヴァイオリンクラブ (ヴァイオリン・チェロ)・さくらの会 (エレクトーン)・ラ・ヴェルデ (ピアノ・歌唱・口笛＆ウクレレ)

※都合により、出演変更が発生する場合がございます。※座席数には限りがございます。予めご了承ください。※車椅子をご利用の方は、お電話または窓口にて事前予約のうえパークセンター横の駐車スペースをご利用ください。

【里山SDGs教室～クラフト体験～】10:00～12:00

・ミニクリスマスツリー作り※クラフト体験用資材の在庫には限りがございます。予めご了承ください。

【パラスポーツ体験】10:00～10:30/10:30～11:00

・ボッチャ （10:00～10:30）・モルック （10:30～11:00）※ボッチャとモルック貸出用具数には限りがございます。予めご了承ください。

【コロコロへんシ～ン】11:00～12:00

・変身アイテムをつけて公園にいる生きものになりきってみましょう！

イベントチラシ

小山内裏公園について

小山内裏公園は、多摩丘陵の骨格をなす主稜線上に位置し、北側は多摩川の支流大田川の源流部にあたり、現在でも湧水豊かな谷戸地形が良好な姿で保存されています。また公園の大部分は、多摩丘陵に特徴的な雑木林で覆われており、谷戸部分の湿性草地とともに良好な植生が維持され、多様な動植物が生息しています。特に生態系上位種に位置する動物の生息や多摩地区では希少な存在となった各種の植物の生育も認められるなど、地域的にみても貴重な自然環境を有しています。

アクセス

住所：東京都町田市小山ヶ丘4-4● 京王相模原線「多摩境駅」下車 徒歩約10分● 京王相模原線「南大沢駅」から京王バス 南大沢五丁目循環「南大沢学園前」下車 徒歩約1分※駐車場台数には限りがありますので、できるだけ公共交通機関をご利用ください。

お問い合わせ先

https://www.google.co.jp/maps/place/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E7%94%BA%E7%94%B0%E5%B8%82%E5%B0%8F%E5%B1%B1%E3%83%B6%E4%B8%984%E4%B8%81%E7%9B%AE4

小山内裏公園パークセンター 住所：東京都町田市小山ケ丘4-4電話：042-676-8865（9：00～17：00）

TOKYOつながる里山サミット2025

https://www.tokyo-park.or.jp/park/oyamadairi/https://x.com/ParksOyamadairihttps://www.tokyo-park.or.jp/special/satoyama/index.html

里山の自然・文化を未来に残すため、多摩丘陵地域の里山保全に取り組む関係者がこれまでの取り組み成果を還元する「TOKYOつながる里山サミット2025」を開催します。パネル展示や体験型イベントを通して、広く都民のみなさまに、”里山”の景観、生物多様性、生態系、里山文化、農業など多岐にわたる資源、楽しさを発信してまいります。みなさまのご参加をお待ちしております。

多摩丘陵の仲間「たまきょうりゅう」をご紹介！

「たまきょうりゅう」をご存知ですか？2022年11月20日にデビューした、多摩丘陵の公園キャラクターです！多摩丘陵の公園にどんどん登場しますので、どうぞよろしくお願いします！

https://www.tokyo-park.or.jp/special/pickup/kouen_character.html