パソコン工房・グッドウィルを運営する株式会社ユニットコム（代表取締役：端田 泰三、本社：大阪市浪速区）は、iiyama PC ゲーミング PC シリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」より、「にぶちゃんねる」のチャンネル登録者数10万人達成を記念して、「にぶちゃんねる」おすすめパソコンを購入の際に使える、5,000円OFF WEBクーポンコードの配布を2025年11月28日（金）から実施いたします。

◇ にぶちゃんねる おすすめパソコン 特集ページ

https://www.pc-koubou.jp/pc/game_nibu.php?utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20251128_1&utm_content=nonpay

■ 5,000円OFF WEBクーポンコード配布

「にぶちゃんねる」おすすめパソコンで使える5,000円OFF WEBクーポンコードを配布中です。この機会にぜひWEBクーポンコードをご利用ください。クーポン有効期限：2025年12月11日（木）14:59までWEBクーポンコード：nibu100KWEBクーポンコードの使い方 https://www.pc-koubou.jp/shop_guide/webcoupon_code.php※WEBクーポンコードのご利用にはパソコン工房WEB会員または、ビジネスご優待会員登録が必要となります。※当WEBクーポンコードはおひとり様1回限り、対象パソコン5台までお値引きが可能です。※他のクーポンとの併用はできません。

■ 購入特典

◇ にぶちゃんねるオリジナル壁紙をプレゼント

にぶちゃんねる おすすめパソコンをご購入頂いた方にもれなく、にぶちゃんねるオリジナル壁紙をプレゼント！

※画像のにぶちゃんねるオリジナル壁紙はイメージです。実際の特典内容とは異なります。※ご購入特典の内容は予告なく変更、終了となる場合があります。※オリジナル壁紙は、にぶちゃんねる おすすめパソコン専用ダウンロードページからダウンロードいただけます。

■ 丹生明里プロフィール

2001年2月15日生まれ。天真爛漫で明るくまっすぐな人柄が多くのファンに支持されている。 テレビやラジオ、舞台、など幅広いメディアで活躍しており、YouTube にぶちゃんねるでは、大好きなゲームを中心に自由にのびのびと配信中！

◇ 丹生明里 公式サイト

https://akarinibu.com/s/an/

◇ にぶちゃんねる 公式YouTube

https://www.youtube.com/@nibuchannel

◇ 丹生明里 公式X

https://x.com/nibuchan_staff

◇ 丹生明里 公式Instagram

https://www.instagram.com/nibuchan_akari/

■ グリーン購入法適合商品

グリーン購入法適合商品は、環境省が毎年公表するグリーン購入法の「基本方針」の判断の基準を満たしている製品・サービスです。基準を満たしていることを認定・認証している機関はなく、事業者の判断により「グリーン購入法適合商品」と表示します。

■ モデルのご紹介

下記は、「にぶちゃんねる」おすすめパソコンのモデル例になります。他にも複数のラインナップをご用意しております。【BTO標準構成】各種カスタマイズが可能な「BTO(Build to Order＝受注後生産方式)」に対応しています。

製品名：LEVEL-R789-LC265K-UKX-nibu [RGB Build]販売価格：394,700円https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1148813&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20251128_1&utm_content=nonpayWindows 11 Home [DSP版] / インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 265K / DDR5 32GB(16GB×2) / インテル® Z890 / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / GeForce RTX™ 5070 Ti 16GB GDDR7 / ミドルタワー / ATX / 850W 80PLUS® GOLD認証 ATX電源製品名：LEVEL-R7B8-LCR97X-RRX-nibu [RGB Build]販売価格：264,800円https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1153477&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20251128_1&utm_content=nonpayWindows 11 Home [DSP版] / AMD Ryzen™ 7 9700X / AMD B850 / DDR5 16GB(8GB×2) / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / AMD Radeon™ RX 9060 XT 16GB GDDR6 / ミドルタワー / ATX / 750W 80PLUS® BRONZE認証 ATX電源 / グリーン購入法適合品（※標準スペック時の測定となります。カスタマイズ時は弊社担当までお問い合わせください。）

製品名：LEVEL-15FXA52-R7A-PKSX-nibu販売価格：194,800円https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1171147&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20251128_1&utm_content=nonpayWindows 11 Home [DSP版] / AMD Ryzen™ AI 7 350 / CPU統合チップセット / DDR5 16GB(8GB×2) / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / GeForce RTX™ 5050 Laptop GPU / 15.6型(非光沢カラー液晶) / フルHD(1920×1080ドット)

パソコン工房は、24時間365日体制のコールセンター、全国店舗ネットワークによる安心サポートで万全のアフターフォローとなっております。パソコン工房ホームページhttps://www.pc-koubou.jp/※文中の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。※掲載情報は発表時点のものとなります。事前の告知なく中止、変更させていただく場合がございます。

【会社概要】 社名 株式会社ユニットコム 運営ショップ名 パソコン工房 URL : https://www.pc-koubou.jp/グッドウィル URL : https://www.goodwill.jp/代表者 代表取締役 端田 泰三 本社所在地 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-16-1事業内容 iiyama PC（オリジナルパソコン）、パソコンパーツ、ソフトウェア、パソコン周辺機器の販売、パソコン修理・サポートサービス、データ復旧サービス、中古買取・販売、パソコンレンタル、メモリアーカイブサービス

本リリースに関するお問い合わせ先株式会社ユニットコム Webマーケティング営業GTel : 06-6647-6019 / Fax : 06-6647-6014E-mail : order-webmaster@pc-koubou.co.jp