¡Ú¥Ë¥å¡¼¥¹¥ì¥¿¡¼¡Û¡È¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤ÎÀ»°è¡É¤ò¥¢¥¤¥Ç¥¢ÁÏ½Ð¤Î¾ì¤È¤·¤ÆÍ¸ú³èÍÑ¤Ø
¡ÁÎò»ËÀ½ÉÊ¤ÎÉü¸µ»ÜÀß¤ò¼Ò°÷¸þ¤±¤Ë³«Êü¡£µ»½Ñ¼Ô¤ä¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¢À½ÉÊ³«È¯¤ÎÃåÁÛ¤Ë¡Á
Ë²¬¥ì¥¹¥È¥¢¥ë¡¼¥à¤Î²°³°¥Æ¥é¥¹¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥µ¥¦¥ó¥É³«È¯¥Á¡¼¥à¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¼õ¤±¡¢±ýÇ¯¤ÎÌ¾¼Ö¤¿¤Á¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò»ÏÆ°
¼¡¤Î´¶Æ°¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡Ö²¹¸ÎÃÎ¿·¡×¶õ´Ö
¡¡¡Ö¼ÒÆâ³ÆÉôÌç¤Î¶ÈÌ³¤ä¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤Î¸þ¾å¤Ë¡¢¤³¤Î»ÜÀß¤Î»ñ»º¤òÌòÎ©¤Æ¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤Ç¤¹¤«¤é»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿ÁêÃÌ¡¦Í×Ë¾¤Ë¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤ª±þ¤¨¤¹¤ë¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍèË¬¥Æ¡¼¥Þ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»ý¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÎÁÏ½Ð¤ä²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡£Ë²¬¥ì¥¹¥È¥¢¥ë¡¼¥à¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡¢Ã«¸ýµÁÂ§¤µ¤ó¤Ï¤½¤¦ÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Î´ë¶È¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥é¥¶¡×¤Ë¤Ï¡¢¾ï»þ50Âæ°Ê¾å¤ÎÎò»ËÀ½ÉÊ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¡¢Íè´Û¼Ô¤ÎÌÜ¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤éÎò»ËÀ½ÉÊ¤Î¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î¥ì¥¹¥È¥¢¥ë¡¼¥à¤Ç½ÏÎýµ»½Ñ¼Ô¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÉ¤ê¡¢¡Ö¹©¾ì½Ð²Ù¾õÂÖ¤ËÉü¸µ¡¦ÊÝÂ¸¡×¡ÊÃ«¸ý¤µ¤ó¡Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥é¥¶¡×¤Ç¤ÏÅ¸¼¨¼ÖÎ¾¤ÎÆþÂØ¤òÄê´üÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¡¢¤³¤³¤Ë¤Ï1950¡Á2000Ç¯Âå¤Þ¤Ç¤Î»ÔÈÎ¥â¥Ç¥ë¤ä¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¤Ê¤É¡¢Å¸¼¨¤ä¥Ç¥â¤Î½ÐÈÖ¤òÂÔ¤ÄÌó200Âæ¤¬ÆþÇ°¤Ê¼êÆþ¤ì¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é´ÉÍý¡¦¥¹¥È¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Öº£Ç¯¤À¤±¤Ç¡¢Ìó40ÁÈ¡¦¤Î¤Ù200¿Í°Ê¾å¤Î¥°¥ë¡¼¥×½¾¶È°÷¤ÎË¬Ìä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆóÎØ¼ÖÀ½ÉÊ¤ÎÀß·×¼Ô¤ä¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Ê¤É¤¬¤³¤³¤ËÍè¤Æ¡¢Àè¿Í¤¿¤Á¤ÎÃÎ·Ã¤ä¾ðÇ®¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤¿¤ÊÈ¯ÁÛ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÃ«¸ý¤µ¤ó¡Ë
¿Í´ÖÃæ¿´¤Î¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¡£¤½¤ÎÅÁ¾µ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¥ì¥¹¥È¥¢¥ë¡¼¥à¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆóÎØ¼Ö¼Â¸³ÉôÌç¤Ç¥µ¥¦¥ó¥É³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î³§¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£È¾À¤µª°Ê¾åÁ°¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼ÖÎ¾¤¬Æ°ÂÖÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡£ÅöÆü¤Ï¥ä¥Þ¥Ï½é¤Î2µ¤Åû125Õ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¡ÖAS-1D¡×¡Ê1967Ç¯¡Ë¤ä¡¢2¥¹¥È¥í¡¼¥¯¡¦V4¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿ÅÁÀâ¤Î¡ÖRZV500R¡×¡Ê1984Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡¢¤«¤Ä¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÎº¤Ë¤·¤¿Ê£¿ô¥â¥Ç¥ë¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¼ã¼ê¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¿¤Á¤¬¼ª¤Ë¹ï¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤É¤ó¤Ê¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤É¤ó¤Ê´î¤Ó¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¤Î¤«¡¢¤½¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò²»¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÁÇÄ¾¤Ê²»¡¢³èÎÏ¤Î¤¢¤ë²»¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤Ç¡¢µ¤¤Å¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤ä¡¢¡Ö¥µ¥¦¥ó¥É¤ÎÊÑÁ«¤Ï¡¢³Æ¼ïµ¬À©ÂÐ±þ¤ÎÊâ¤ß¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢´¶À¤ä¹©É×¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿ÀèÇÚµ»½Ñ¼Ô¤¿¤Á¤Ë»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤Þ¤·¤¿¡×Åù¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Ì¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿»Å»ö¤ÎÎÈ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿»Ñ¤ò¾Ð´é¤Ç¸«¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»þÀÞ¡¢ËÉÙ¤ÊÃÎ¼±¤ÇÅª³Î¤Ê½õ¸À¤ò¹Ô¤¦Ã«¸ý¤µ¤ó¡£¡Ö¥ä¥Þ¥Ï¤Î¸ÄÀ¤Ï¿Í´ÖÃæ¿´¤Î¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¡£¿Í¤Èµ¡³£¤¬ÀÜ¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¥ä¥Þ¥Ï¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÀ½ÉÊ¤òÄ¯¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤Ç¤¹¤«¤é¤³¤Î»ÜÀß¤Î»ÈÌ¿¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤¬¤Ã¤¿¤ê¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò»ÏÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡¤Î¥â¥Î¤Å¤¯¤êÊ¸²½¤ÎÅÁ¾µ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤è¤ê
º£²óÍèË¬¤·¤¿¥µ¥¦¥ó¥É³«È¯¥Á¡¼¥à¤ÎÇ¯ÎðÉý¤Ï¹¤¯¡¢¡Ö¥¥Ã¥¯»ÏÆ°¤Ï½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¡×¡¢¡Ö2¥¹¥È¥í¡¼¥¯¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò²ó¤·¤¿¤Î¤â½é¤á¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¼ã¤¤À¤Âå¤Îµ»½Ñ¼Ô¤â¡£ÇÓ½Ð¥¬¥¹¤äÁû²»¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¬À©¤¬Ì¤À°È÷¤À¤Ã¤¿»þÂå¤ÎËÛÊü¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¡¢¾¯¤Ê¤«¤é¤º²¿¤é¤«¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÊú¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢Ë²¬¥ì¥¹¥È¥¢¥ë¡¼¥à¸«³Ø¤ÏÅö¼Ò¥°¥ë¡¼¥×¼Ò°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÌ¤Ë¤Ï³«Êü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉô¡¡¹Êó¥°¥ë¡¼¥×
ËÜ¼Ò¡§0538-32-1145¡¡/¡¡Åìµþ¡§03-5220-7211
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥é¥¶ Å¸¼¨¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
https://global.yamaha-motor.com/jp/showroom/cp/collection/
