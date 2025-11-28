【The BEACH BURGER HOUSE】宮崎牛100％！美味しさを二人で分かち合う贅沢バーガー「宮崎牛のツインスライダー」

フェニックスリゾート株式会社

「食べログ ハンバーガー 百名店」に2回連続で選出された、フェニックス・シーガイア・リゾート（宮崎県宮崎市：代表取締役社長 山本 俊祐）の運営する「The BEACH BURGER HOUSE」では、2022年より旬を楽しむ季節のハンバーガーシリーズを提供しております。今年の冬は2025年12月5日（金）～2026年2月9日（月）の期間限定で「宮崎牛のツインスライダー」を販売いたします。

冬限定バーガー「宮崎牛のツインスライダー」

アメリカで生まれたミニサイズバーガー「スライダー」を2個セットで楽しめる『ツインスライダー』。じっくりと炒め、旨みと甘みを極限まで引き出したキャラメルオニオンの濃厚な甘さが、宮崎牛100％パティの力強い味わいを一層際立たせます。シャキシャキとしたベビーリーフの食感が絶妙なアクセントとなり、最後まで飽きずに楽しめる完璧なバランスに。ふたりでシェアしてもおいしい、冬のご馳走バーガーをぜひご賞味ください。

■提供期間／2025年12月5日（金）～2026年2月9日（月）

■提供時間／11:00～16:00

■料金／2,150円（フレンチフライ付き）※1日限定15個

The BEACH BURGER HOUSEとは

「食べログ ハンバーガー 百名店 2024（※）」に選出。カリフォルニアビーチスタイルをコンセプトにしたバーガーハウスです。多彩なハンバーガーメニューをはじめ、パンケーキやアイスクリームなど、美味しくてフォトジェニックなメニューをお楽しみいただけます。

■時 間／11:00～17:00（16:00 LO）※1月1日は6:00オープン

■店休日／毎週火曜日・水曜日 ※12月31日は営業

■場 所／サンビーチ 一ツ葉 南ビーチ

■お問い合わせ／0985-34-9085

詳細を見る :http://thebeachburgerhouse.com/

（※）食べログ ハンバーガー 百名店 2024 https://award.tabelog.com/hyakumeiten/hamburger

フェニックス・シーガイア・リゾートについて

太平洋沿いの雄大な黒松林に囲まれたフェニックス・シーガイア・リゾート。雄大なロケーションの中に、３つの宿泊施設をはじめ国内屈指のゴルフコースやテニスクラブ、豊かな自然環境を活かした多彩なアクティビティーが揃っています。広大なリゾートエリアの中心に位置するフラッグシップホテル「フェニックス・シーガイア・オーシャン・タワー」は全室東向きのオーシャンビュー。松林の空間に佇む温泉施設「松泉宮」や、アジアン・スパブランドのパイオニア「バンヤンツリー・スパ」、宮崎の恵まれた食をご提供する多彩なレストラン＆バーでラグジュアリーなリゾートステイを。黒松林に囲まれた「シーガイア・フォレスト・コンドミニアム」と「シーガイア・フォレスト・コテージ」では、長期滞在やファミリー・グループ、ペット同伴など、多彩な目的に応じたカジュアルなリゾートステイを。ブランドスローガン「人生のご馳走を味わう、日本でいちばん“おいしい”リゾートへ」のもと、宮崎そしてシーガイアだからこそ叶う、非日常を味わう極上のリゾート体験を提供し続けています。

公式WEBサイト :https://seagaia.co.jp/

アイコニア・ホスピタリティについて

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。

＜会社概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/17658/table/274_1_84bbfdfd9d484cbd8ad694db7d533d3d.jpg?v=202511280257 ]