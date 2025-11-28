2031年に堅調成長、CAGR7.3%へ！半導体装置用真空ベローズ──EUV・3D NAND採用で“量より質”へ転換
真空環境維持のための蛇腹構造と材質特性
半導体装置用真空ベローズは、クリーンルーム内での極低圧環境を維持するため、金属製蛇腹構造を有する伸縮性接続部材である。使用される材料は高純度ニッケル合金やステンレス鋼系が中心であり、腐食耐性および熱膨張の抑制が求められる。モジュール構造によって、長さ・口径・形状といった仕様を装置構成に応じて最適化可能であり、まさに高精度装置に不可欠な「柔軟性と密閉性の両立」を実現する技術要素である。
特筆に値するのは、内部表面の鏡面仕上げやアウトガス抑制のための洗浄処理により、粉塵・有機物の混入を防止し、装置全体の生産歩留まりへの寄与が明確である点である。これらの特性は、半導体微細加工プロセスの厳しい要求に対応するため、材料選定・加工精度・品質管理という複合技術の結晶でもある。
成長プロセスの多様化と需要構造の転換
真空ベローズの用途は、従来のCMP（化学機械研磨）やエッチング装置のみならず、EUVリソグラフィ装置や3D NAND構造形成装置など、次世代高集積化プロセスにおいてもその重要性を増している。こうしたプロセスが導入されることで、装置内部での真空精度・信頼性の期待値が引き上げられ、ベローズへの仕様要求も量より質へとシフトしている。また、半導体製造装置そのものが高額化・大型化する流れの中で、関連部材への信頼度・耐久性が一層重視されるようになってきた。
LP Informationnoの最新レポート「世界半導体装置用真空ベローズ市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/200018/vacuum-bellows-for-semiconductor-equipment）によれば、2025年～2031年における市場のCAGRは7.3％と堅調な成長が見込まれており、プロセス高度化によって装置内モジュールの交換頻度やメンテナンス要件が高まることで、部材市場にも安定した需要が創出される構造となっている。結果として、川下側の次世代装置需要が川上側素材仕様の高度化を誘導している構図が読み取れる。
図. 半導体装置用真空ベローズ世界総市場規模
図. 世界の半導体装置用真空ベローズ市場におけるトップ14企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、半導体装置用真空ベローズの世界的な主要製造業者には、KSM Co., Ltd、MIRAPRO Co., Ltd、Liaoning SEALTECH Technology、Eagle Industry （EKK）、VALQUA, LTD.、Technetics Semi、IKC （IRIE KOKEN CO., LTD）、VAT Group AG、GST CO.,LTD.、Seoul Tech Co, Ltdなどが含まれている。2024年、世界のトップ5企業は売上の観点から約78.0%の市場シェアを持っていた。
加工精度・組成安定性が左右する供給適性
真空ベローズの競争軸は、単なる加工精度にとどまらず、使用材質の均質性や、成型後の応力分布制御、溶接部の耐久性確保など、多岐にわたる技術的要素によって構成されている。とくに極薄金属を多重に蛇腹加工する工程では、寸法誤差と形状復元性のバランスが歩留まりに直結し、熟練された成形ノウハウと解析主導型の設計技術の融合が不可欠とされている。
また、真空環境におけるガス放出の抑制や、粒子生成リスクの極小化に対応するため、製造後の洗浄工程や表面処理の工程管理は厳格化の傾向にある。これに伴い、製品出荷後の経時変化に関する信頼性データや、真空特性試験の標準化・自動化に向けた技術実装の進展が、選定基準として重視されるようになっている。真空ベローズという一見単純な構造部材においても、技術蓄積の有無が供給能力を大きく左右する分野であることが明らかになりつつある。
