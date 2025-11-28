【21LIVE】新人ライバー限定イベント！12月3日（水）より『輝け新星ライバー！21デビュー戦！』開催！

株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、12月3日（水）より『輝け新星ライバー！21デビュー戦！』を開催いたします。

エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！

　　＼新人ライバー限定のランキング／
ランキングに参加して注目度UPを狙おう！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12月3日（水）より、エントリー開始日時点で、初配信から60日以内の新人ライバーだけが参加できる『輝け新星ライバー！21デビュー戦！』が始まります！

TOP1～7に入賞した方には、プロフ背景「21デビュー」と称号バッジを贈呈！

特に注目は、ランキング1位のバナー出演枠！！
翌月のイベントバナーに大きく掲載されるため、一気に知名度アップが狙えます。

このチャンスをつかんで、堂々とデビューを飾りましょう！


★注目のプライズ★
＞＞背景＆バッジ
　1位入賞
　　● 豪華版プロフ背景（王冠付き）
　　● 称号バッジ（王冠付き）
　　● 翌月バナー出演権

　2～3位入賞
　　● 豪華版プロフ背景（王冠付き）
　　● 称号バッジ（王冠付き）

　4～5位入賞
　　● 豪華版プロフ背景
　　● 称号バッジ

　6～7位入賞
　　● プロフ背景
　　● 称号バッジ

＞＞SNSプロフィール出演
　1～10位入賞で、21LIVE公式X&Facebookのプロフィール画像に出演！

＞＞21カード
　10,000GOLDのボーダー達成者全員に、リアル21カード3パックをプレゼント☆
　どのデザインが届くかは開けてからのお楽しみ！


━━━━＼ 開催期間 ／━━━━
12月3日（水）～12月9日（火）
━━━━━━━━━━━━━━━


※本イベントへの参加はエントリー制です。

詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪

▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr

▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1

【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL　　　　： https://21.live/?b=pre1
アプリ　　　： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ　　： info@21.live （24時間受付）
Instagram　： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook　 ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X　　　　　 ： https://x.com/21live_info
YouTube　　： https://www.youtube.com/@21live61

【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U　R　L ：https://m-tt.jp/

【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U　R　L ：https://fenterprise.jp/

配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
