【TGC in あいち・なごや 2026】追加出演者解禁！次世代注目長浜広奈、堀口真帆、愛知県出身寺田心らの出演が決定！メインアーティストにはTGC初出演のグローバルガールズグループiznaが登場！

株式会社W TOKYO

東京ガールズコレクション実行委員会（企画/制作：株式会社W TOKYO）は、2026年2月15日（日）にIGアリーナ（愛知県名古屋市北区名城1丁目4-1）にて、『Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（以下、TGC in あいち・なごや 2026）を開催いたします。この度、追加情報が決定いたしました。

■大注目の豪華出演者第4弾！次世代注目の長浜広奈、堀口真帆、愛知県出身の寺田心らの出演が決定！

ゲストモデルには、ABEMAの恋愛リアリティショー『今日、好きになりました。』出演をきっかけに注目を集め、可愛らしいルックスや声、愛嬌あふれるキャラクターで人気を拡大、“おひなさま”の愛称でZ世代から親しまれ、モデル・タレントとして活躍の幅を広げている長浜広奈、“若手俳優の登竜門”と称される特撮ドラマ「仮面ライダー」シリーズ最新作『仮面ライダーゼッツ』のヒロインに大抜擢され、一躍注目を集める一方、「ミスセブンティーン2025」で見事専属モデルに選ばれるなど、17歳ながら俳優・モデルの二刀流として将来を期待される存在で、今回がTGC初出演となる堀口真帆、2019年2月に指原莉乃のプロデュースによって結成されたアイドルグループで、2021年4月にメジャーデビューを果たすと、オリコン週間アルバムランキングで2作連続1位を獲得、2025年12月10日（水）には11thシングル「排他的ファイター」のリリースを控えている≠MEから、鈴木瞳美、谷崎早耶の出演が決定しました！

そして、ゲストには愛知県出身で、3歳より芸能活動をスタートしてから天才子役として社会現象になるほどの人気を博し、その後も、NHKにて現在放送中の大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』をはじめ、俳優として数々の話題作に出演する一方、約10年ぶりのTGC出演となった2025年4月5日（土）開催の『マイナビ TGC in 大阪・関西万博 2025』では、子役時代の面影を残しつつも、鍛え上げられた身体とあふれ出る色気で観客を魅了し、SNSでも驚きと喜びの声が相次ぐなど、ますます輝きを増し続ける寺田心の凱旋出演が実現します！話題の豪華出演者が彩るTGCに、ぜひご期待ください！

■注目のメインアーティストには、TGC初出演のグローバルガールズグループiznaが登場！

注目のメインアーティストには、2024年に韓国CJ ENMとTHEBLACKLABEL の合作グローバルガールズグループデビュープロジェクトMnet「I-LAND2 : N/a」から誕生したグローバルガールズグループで、デビュー前にも関わらず世界最大級のK-POP 授賞式「2024 MAMA AWARDS」に出演して注目を集め、2025年3月31日（月）にリリースした初のデジタルシングル「SIGN」は、韓国の音楽番組SBS fun「THE SHOW」やENA「K-POP UP CHART SHOW」各番組で1位を獲得し２冠を達成。さらに、Spotify Japan 急上昇チャート2位、iTunes K-POPトップソング3位、Billboard JAPAN「Heatseekers Songs」チャートで7位にランクインし、同チャートは日本で急上昇中の新人アーティストを対象としたランキングで、グローバルで幅広い人気を獲得。また、「SIGN」に続き「BEEP」と「Mamma Mia」も各番組1位を獲得し、日本最大級フェスSUMMER SONIC 2025など様々な大型イベントへの出演の他、初の単独ファンコンサート『2025 izna 1st FAN-CON in Japan』の開催を控えるなど、華やかなビジュアルと新人離れした確かなパフォーマンスで「次世代オールラウンダー」として多方面から大きな注目を集めるiznaのTGC初出演が決定しました。

■「DREAM KIDS DANCE AUDITION supported by 愛知トヨタ」応募期間延長！

さらに、夢のステージでGirls²山口綺羅と一緒に踊れるチャンスも！

「この街に“よかった！”をぞくぞくと。」という企業メッセージのもと、地域の子どもたちの夢を応援したいという想いから開催している「DREAM KIDS DANCE AUDITION supported by 愛知トヨタ」では、応募期間を2025年12月7日（日）まで延長することが決定しました。

さらに、オーディションの合格者は、ゲストモデルとしても出演が決まっているガールズ・パフォーマンスグループGirls²のメンバーで、モデルや俳優としての活動に加え、日本テレビ「ZIP!」の「キテルネ！」でもリポーターを務めるなど多方面で活躍する山口綺羅と共演できることが新たに決定！

皆さんのご応募を引き続きお待ちしております！

応募はこちら https://form.run/@tgcinaichinagoya26-kidsdancer

伝統と革新が出会う「TGC in あいち・なごや」。地域から世界へ、ここから生まれる新しい共創にご注目ください。

Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026

by TOKYO GIRLS COLLECTION 開催概要

全てリリース配信時の情報となります。今後、イベント内容の変更が生じる可能性がございます。

イベント名称：Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION

（略称：Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026）

開催日時：2026年2月15日（日） 開場12:00 開演14:00 終演19:00（予定）

会場：IGアリーナ（〒462-0846 愛知県名古屋市北区名城1丁目2-22）

公式サイト：https://tgc.girlswalker.com/aichinagoya/2026/

チケット：【入場料】※4歳以上はチケットが必要となります。

アリーナS席：完売御礼

アリーナA席：先行販売：13,500円（税込）、一般販売：14,000円（税込）、TGC CARD割引：2,000円OFF/ お土産袋・応援グッズ付

スタンド席：先行販売：9,500円（税込）、一般販売：10,000円（税込）、TGC CARD割引：1,500円OFF/ お土産袋・応援グッズ付

【先行販売第一弾】2025年10月11日（土）10:00から順次販売開始 ※売切次第終了

TGC CARD先行：2025年10月18日（土）10:00～ ※TGC CARD割引対象

dポイントクラブ会員先行：2025年10月25日（土）10:00～2025年11月28日（金）23:59

【先行販売第二弾】2025年11月15日（土）10:00-2025年11月28日（金）23:59 ※売切次第終了

TGC公式LINE先行（第二弾）：2025年11月15日（土）10:00～2025年11月28日（金）23:59

【一般販売】2025年11月29日（土）10:00から販売開始 ※売切次第終了

【チケットに関する問い合わせ先】

キョードー東海 TEL：052-972-7466（月～金 12:00～18:00／土 10:00～13:00 ※日曜・祝日は休業）

ゲストモデル：池田美優、加藤ナナ、川口ゆりな、さくら、鈴木瞳美（≠ME）、田鍋梨々花、谷崎早耶（≠ME）、鶴嶋乃愛、なえなの、長浜広奈、なごみ、生見愛瑠、希空、ブリッジマン遊七、堀口真帆、本田紗来、MINAMI、村上愛花、山口綺羅（Girls²）、 ゆい小池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ、米澤りあ、りんか 他 ※50音順

ゲスト：太田博久（ジャングルポケット）、近藤千尋、須田亜香里、寺田心、とうあ、八村倫太郎（WATWING）、村重杏奈、杢代和人、MON7A 他 ※50音順

メインアーティスト：izna、IS:SUE、岩田剛典、FRUITS ZIPPER、宮世琉弥、WILD BLUE 他 ※50音順

MC：ウエンツ瑛士、鷲見玲奈

ステージ内容：ファッションショー、アーティストライブ、パートナーステージ、パートナーブース 他

主催：東京ガールズコレクション実行委員会

共催：あいち・なごやFASHION DAYS実行委員会

プラチナパートナー：サムスン電子ジャパン株式会社

パートナー：愛知トヨタ、イオンフィナンシャルサービス株式会社、株式会社コージー本舗、株式会社カナリー 他 ※ランク別、50音順

メディアパートナー：株式会社中日新聞社

特別協力：株式会社NTTドコモ

協力：一宮市、豊田市、蒲郡市、NTT東日本株式会社、NTT西日本株式会社

公式メディア：girlswalker

企画/制作：株式会社W TOKYO

■東京ガールズコレクションとは・・・

「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年8月から年2回開催。モデル、タレント、アーティスト、動画クリエイター等のトップインフルエンサーが一堂に会する認知度94％を誇る史上最大級のファッションフェスタ。リアルとオンラインを通じた総体感人数はのべ約800万人を超え、多種多様なパートナーとTGCを掛け合わせることによりファッションショーという枠組みを超えコンテンツ開発やブランディングの“ラボラトリー”機能を担うブランディングプラットフォームへと発展。その発信力を活かし、国際連合、政府、官公庁と連携し、SDGs推進・地方創生など、変わり続ける社会課題を若年層へ伝える架け橋としての役割を担う。

■TGC地方創生プロジェクトとは・・・

TGCは前身である「地域産業活性化プロジェクト」として、2009年3月の『内閣官房 地域の元気再生事業～福井県鯖江市 眼鏡～』を皮切りに、日本各地の地域産業を活性化させることを目的に、TGC（東京開催）会場内におけるプロモーションブースやステージ展開の他、名古屋、沖縄、福島など地方都市でのTGC開催を実施しました。そして2015年、TGCのプラットフォームを活用し、地域の魅力や産業を全国へ向けて発信するだけでなく、“東京の最先端”を体験・経験できる機会を提供することこそTGCならではの地方創生という理念のもと、「TGC地方創生プロジェクト」を発足。同年に福岡県北九州市にて開催をしたTGC 北九州 2015を皮切りに、北陸地方初の富山、中国地方初の広島、さらに静岡、熊本、関西地方の和歌山、四国初の松山、そして香川へと年々開催地を広げております。今後も、TGCを通じて地方都市の魅力を発信していきます。

LINE：@TGC_LINE / X：@TGCnews / Instagram：@tgc_staff / Threads：@tgc_staff / TikTok：@TGC__official

ハッシュタグ：#TGCあいちなごや / YouTube：https://www.youtube.com/user/girlsTV(https://www.youtube.com/user/girlsTV)