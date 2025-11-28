映画『新解釈・幕末伝』 × 『いろり庵きらく』タイアップ企画ムビチケやオリジナルグッズが当たるSNSキャンペーン、映画キャストによる店内放送も実施予定！

株式会社JR東日本クロスステーション

株式会社JR東日本クロスステーション フーズカンパニー（所在地：東京都渋谷区、カンパニー長：中俣 博文）は、コメディ界屈指のヒットメーカー・福田雄一監督が、“知っているようで知らない幕末”を史実に則りながら“新たな解釈”で描いた映画『新解釈・幕末伝』 の12月19日公開を記念しまして、12月1日からタイアップ企画を実施します。

本企画では、いろり庵きらく公式Xで、ムビチケ前売券（オンライン）や映画オリジナルグッズ（非売品）が当たるSNSキャンペーンを実施するほか、映画でW主演を務める坂本龍馬役のムロツヨシさん、西郷隆盛役の佐藤二朗さんのコメント入り店内放送をいろり庵きらく・いろり庵きらくそば全84店舗（2025年11月28日現在）で実施予定です。

SNSキャンペーンについて

(C)️2025 映画「新解釈・幕末伝」製作委員会＜第１弾＞ ムビチケが当たる！フォロー＆リポストキャンペーン

賞品：映画 『新解釈・幕末伝』 ムビチケ前売券（オンライン）が抽選で10組20名さまに当たる！

期間：2025年１２月１日（月）から 2025年12月10日（水）まで

＜第２弾＞ 映画オリジナルグッズが当たる！フォロー＆リポストキャンペーン

賞品：映画 『新解釈・幕末伝』 シンカイシャク学習帳（非売品）が抽選で５名さまに当たる！

期間：2025年12月11日（木）から 2026年1月12日（月・祝）まで

応募方法：１.いろり庵きらく公式Xアカウント(@KirakuSoba)をフォロー

２.各キャンペーン投稿をリポスト

店内放送について

▲いろり庵きらく公式Xアカウント▲シンカイシャク学習帳（非売品）坂本龍馬役のムロツヨシさん、西郷隆盛役の佐藤二朗さんのコメント入り店内放送を実施予定！

店舗：いろり庵きらく・いろり庵きらくそば全店 ※一部店舗を除く

放送期間：２０２５年12月中旬頃～２０２６年１月下旬予定

放送時間：各店オープン時～朝10:00まで

※店舗環境によっては音声が聞き取りづらい場合がございます。

映画『新解釈・幕末伝』について

タイトル： 『新解釈・幕末伝』

出 演 ： ムロツヨシ 佐藤二朗

広瀬アリス 岩田剛典 矢本悠馬 ／ 松山ケンイチ

染谷将太 勝地涼 倉悠貴 山下美月 ／ 賀来賢人

小手伸也 高橋克実 ／ 市村正親

渡部篤郎 山田孝之

監 督 ： 福田雄一

脚 本 ： 福田雄一

制作プロダクション ： CREDEUS

製 作 ： 映画「新解釈・幕末伝」製作委員会

配 給 ： 東宝

公開日：2025年12月19日（金）

コピーライト：(C)️2025 映画「新解釈・幕末伝」製作委員会

公式サイト：https://new-bakumatsu.jp/

いろり庵きらくについて

「ほっとする気取らない日常の行きつけ」がコンセプトのおそば屋さんです。2008年4月にグランデュオ蒲田に1号店を出店し、2025年11月28日現在では首都圏のエキナカに84店舗を展開する駅そばブランドになりました。「いろり庵きらく」のこだわりは、蕎麦本来の味を楽しめる生蕎麦、何度も研究を積み重ねたオリジナルの特製つゆ、店内で調理する自家製かき揚げです。明るく落ち着いた照明、清潔な店内で、年齢、性別問わず駅を利用するお客さまの忙しい日常の中で気軽に気楽にほっと一息つける空間を演出します。

株式会社JR東日本クロスステーションについて

かき揚げそば 590円（税込）店内で揚げた自家製かき揚げ

社名：株式会社JR東日本クロスステーション

本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-33-8 サウスゲート新宿ビル6階

設立：2021年(令和3年) 4月1日

代表取締役社長：西野 史尚

「NewDays」などのコンビニエンス事業や専門店事業などを展開するリテールカンパニー、「いろり庵きらく」「ベックスコーヒーショップ」「ほんのり屋」のほか「駅弁屋」などの飲食・食品製造事業を中心に展開するフーズカンパニー、acure＜アキュア＞ブランドとして、エキナカでの自販機事業や「From AQUA」などのオリジナル商品事業等を展開するウォータービジネスカンパニー、「エキュート」や 「グランスタ」などのエキナカ商業施設を展開するデベロップメントカンパニーの4つのカンパニーで構成されています。