¥È¥ê¥É¡¼¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡Ö¥é¡¼ÌÍ¤º¤ó¤É¤¦²°¡×¤¬¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢½é½ÐÅ¹
MARUGAME UDON¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Å¸³«¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¥¹¥ê¥Ü¥¬¥°¥ë¡¼¥×¤È¶¨¶È¤Ç¥¢¥¸¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë»ö¶ÈÅ¸³«¤ò²ÃÂ®
¡¡¡Ö¿´Åª»ñËÜ·Ð±Ä¡×¤ò¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¡¢À¤³¦Ãæ¤Ø¿©¤Î´¶Æ°ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥ê¥É¡¼¥ë¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO °ÀÅÄ µ®Ìé¡¢°Ê²¼¡¢¥È¥ê¥É¡¼¥ëHD¡Ë»±²¼¤Î³ô¼°²ñ¼ÒZUND¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§ÇÏ¾ì ¿Â²ð¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢É±Ï©Ç»¸üÆÚ¹ü¥é¡¼¥á¥óÀìÌçÅ¹¡Ö¥é¡¼ÌÍ¤º¤ó¤É¤¦²°¡×¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢1¹æÅ¹¤ò¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤ÎÂç·¿¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¥¬¥ó¥À¥ê¥¢¥·¥Æ¥£¥â¡¼¥ë¡×Æâ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥óÆü¤Ë¤Ï¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢³ô¼°²ñ¼ÒZUNDÂåÉ½¤ÎÇÏ¾ì¤ä³«È¯ÀÕÇ¤¼Ô¤ÎÃÝÅÄ¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£From Himeji to the World.¨¡¨¡¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ÎÃÏ¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ø
¡¡2002Ç¯4·î4Æü¡¢Ê¼¸Ë¸©É±Ï©»Ô¤Î¾ë²¼Ä®¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ö¥é¡¼ÌÍ¤º¤ó¤É¤¦²°¡×¤Ï¡¢¿å¤ÈÆÚ¹ü¤Î¤ß¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¿æ¤¾å¤²¤¿¡È¥·¥ë¥¡¼ÆÚ¹ü¥¹¡¼¥×¡É¤È¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¼«²ÈÀ½ÌÍ¤òÆÃÄ§¤È¤¹¤ë¡ÖÉ±Ï©Ç»¸üÆÚ¹ü¥é¡¼¥á¥ó¡×ÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£ÁÏ¶È°ÊÍè20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¹ü¤Î¿ñ¤Þ¤Ç»Ý¤ß¤ò°ú¤½Ð¤¹ÆÈ¼«µ»½Ñ¤Ç¡¢Ç»¸ü¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿¸åÌ£¡¢¤½¤·¤Æ¸¨¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¸ýÅö¤¿¤ê¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë108Å¹ÊÞ¡¢Ãæ¹ñ¡¦¾å³¤¤Ë5Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ê¢¨2025Ç¯10·îËö»þÅÀ¡Ë¡¢º£²ó¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢½ÐÅ¹¤Ï³¤³°6Å¹ÊÞÌÜ¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¥é¡¼ÌÍ¤º¤ó¤É¤¦²°¡×¤Ï¡¢¡ÖFrom Himeji to the World.¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Î»Ý¤µ¤È´¶Æ°¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢º£²ó¡¢¿·¤¿¤Ê½ÐÅ¹¤ÎÃÏ¤È¤·¤Æ¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£Â¿ÍÍ¤ÊÌ±Â²¤äÊ¸²½¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î½ÐÅ¹¤Ï¡¢¡Ö¥é¡¼ÌÍ¤º¤ó¤É¤¦²°¡×¤È¤·¤Æ¤âÂç¤¤ÊÄ©Àï¤Ç¤¹¡£
¢£¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥Ï¥é¡¼¥ëÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¡ª
¡Ö¥é¡¼ÌÍ¤º¤ó¤É¤¦²°¡× ¡È½é¡É¤Î¥Ï¥é¡¼¥ëÂÐ±þ¡Ø¥·¥ë¥¡¼·ÜÇòÅò¥é¡¼¥á¥ó¡Ù¤ò³«È¯
¡¡º£²ó¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢½ÐÅ¹¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤Ê¤É¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ï¥é¡¼¥ëÇ§¾Ú¢¨¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿µ»½Ñ¤ò±þÍÑ¤·¡¢¡Ø¥·¥ë¥¡¼·ÜÇòÅò¡Ê¥È¥ê¥Ñ¥¤¥¿¥ó¡Ë¥é¡¼¥á¥ó¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë3¼ï¤Î¥¹¡¼¥×¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£¡Ø¥·¥ë¥¡¼·ÜÇòÅò¥é¡¼¥á¥ó¡Ù¤Ï¡¢·Ü¤Î»Ý¤ß¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤Ç°ú¤½Ð¤·¡¢Ç»¸ü¤Ê¤¬¤é¤â³ê¤é¤«¤Ç¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤ò¼Â¸½¡£¸¨¤Î¤è¤¦¤Ê¸ýÅö¤¿¤ê¤Î¸å¤Ë¿¼¤¤¥³¥¯¤ÈÍ¥¤·¤¤É÷Ì£¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æ©ÌÀ¤Ç¤¢¤Ã¤µ¤ê¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤Î¡Ø·ÜÀ¶Åò(¥È¥ê¥Á¥ó¥¿¥ó)¥é¡¼¥á¥ó¡Ù¡¢¤¤Î¤³¤Î»Ý¤ß¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¥Ù¥¸¥¿¥ê¥¢¥ó¸þ¤±¤Î¡Ø¥ê¥Ã¥Á¥¥Î¥³¥é¡¼¥á¥ó¡Ù¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ì¤â¤¬¡Ö¥é¡¼ÌÍ¤º¤ó¤É¤¦²°¡×¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿µ»½Ñ¤È¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¿©Ê¸²½¤¬Í»¹ç¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¼«¿®ºî¤Ç¤¹¡£¤³¤À¤ï¤ê¤Î¼«²ÈÀ½ÌÍ¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê°ìÇÕ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¤¥¹¥é¥à¶µ¤Î²üÎ§¤ËÂ§¤Ã¤¿¿©ºà¡¦Ä´ÍýÊýË¡¡¦´Ä¶ÀßÈ÷Åù¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹Ç§¾Ú
¢£¥È¥ê¥É¡¼¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Å¸³«¤Î¼ÂÀÓ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡ÈÆü¾ï¤Î°ìÇÕ¡É¤òÌÜ»Ø¤¹
¡¡º£²ó¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢½ÐÅ¹¤Ï¡Ö´ÝµµÀ½ÌÍ¡Ê¸½ÃÏÌ¾¾Î¡§MARUGAME UDON¡Ë¡×¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖMARUGAME UDON¡×¤Ï2013Ç¯¤Ë¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ë½é½ÐÅ¹¤·¡¢¸½ºß137Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¡Ê¢¨2025Ç¯10·îËö»þÅÀ¡Ë¡£¸½ÃÏ¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥¸¡¼¤Ï¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î°û¿©»ö¶È¤ò¼ê¤¬¤±¡¢¡ÖMARUGAME UDON¡×¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Å¸³«¤Ç¤â¹â¤¤¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¥¹¥ê¥Ü¥¬¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡£¥¹¥ê¥Ü¥¬¥°¥ë¡¼¥×¤ÎËÉÙ¤ÊÃÎ¸«¤È¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò³èÍÑ¤·¡Ö¥é¡¼ÌÍ¤º¤ó¤É¤¦²°¡×¤¬»ý¤ÄÆÈ¼«¤ÎÅ¯³Ø¤ÈÌ£¤ï¤¤¤ò¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÎÃÏ¤Ç¹¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÏÂ¿ÍÍ¤ÊÌ±Â²¤äÊ¸²½¤¬¶¦Â¸¤¹¤ëÅìÆî¥¢¥¸¥¢ºÇÂç¤Î·ÐºÑ·÷¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤òÃæ¿´¤ËÃæ´ÖÁØ¤¬µÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢½ÐÅ¹¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥ß¥É¥ë¥¢¥Ã¥Ñ¡¼ÁØ¤ò¼ç¤Ê¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤·¡Ö¥é¡¼ÌÍ¤º¤ó¤É¤¦²°¡×¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥¹¡¼¥×¤È¼«²ÈÀ½ÌÍ¤Ë¤è¤ëËÜ³ÊÅª¤Ê¥é¡¼¥á¥ó¤ò¡¢¸½ÃÏ¤ÎÆü¾ïÅª¤Ê¿©ÂÎ¸³¤È¤·¤Æ¹¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO ÇÏ¾ì ¿Â²ð¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Û
»ä¤¿¤Á¤Ï¡ÖFrom Himeji to the World.¡×¤ÎÁÛ¤¤¤Î¤â¤È¡¢°ìºòÇ¯¤Î¾å³¤½ÐÅ¹¤ËÂ³¤¡¢¼¡¤Ê¤ëÄ©Àï¤ÎÃÏ¤È¤·¤Æ¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ø¿Ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¥é¡¼ÌÍ¤º¤ó¤É¤¦²°¡×¤È¤·¤Æ½é¤È¤Ê¤ë¥Ï¥é¡¼¥ëÂÐ±þ¡Ø·ÜÇòÅò¡Ù¤Î³«È¯¤Ï¹â¤¤¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢±öÌ£¤ä¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¹ÃÍ¤Ê¤É¡È¿ô»ú¤Ç¼¨¤»¤ëÌ£¤Î´ð½à¡É¤òÀßÄê¤·¡¢³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ï¥é¡¼¥ë¿©ºà¤Ç¤ÎºÆ¸½À¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¡¢¸½ÃÏ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼ÁªÄê¤ä»îºî¤ò½Å¤Í¡¢¤è¤¦¤ä¤¯´°À®¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ëÌ£¡×¤È¡Ö¤º¤ó¤É¤¦²°¤é¤·¤µ¡×¤ÎÆóÎ§Î¾Î©¤òÄÉµá¤·¤¿¤³¤Î°ìÇÕ¤Ï¡¢ZUND¤Î¹ÔÆ°»Ø¿Ë¡Ø¾ï¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡Ù¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿À®²Ì¤Ç¤¹¡£
Â¿ÍÍ¤ÊÌ±Â²¤ÈÊ¸²½¤¬¸ò¤ï¤ë¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ø¤Î½ÐÅ¹¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÄ©Àï¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤È¡¢¡È¾ù¤é¤Ê¤¤»ÑÀª¡É¤¬·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡ÖFrom Himeji to the World.¡×¤ò·Ç¤²¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë¡Ö¥é¡¼ÌÍ¤º¤ó¤É¤¦²°¡×¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤òÆÏ¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅ¹ÊÞÆâÁõ¡Û
¡Ö¥é¡¼ÌÍ¤º¤ó¤É¤¦²°¡×¤ÇÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¶õ´Ö¥Æ¡¼¥Þ¡ÖMATSURI¡×¡£ÃÏ¸µ¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëÆüËÜ¤Î¤ªº×¤ê¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¹Æâ¤Î¥°¥ë¡¼¥ô´¶¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÖ¤È¹õ¤ÎÎÏ¶¯¤µ¡¢ÌÚ¤Î²¹¤â¤ê¡¢¤½¤·¤Æ½ê¡¹¤Ë¡Ö¥é¡¼ÌÍ¤º¤ó¤É¤¦²°¡×¤é¤·¤¤Âç¤¤ÊÄóÅô¤òÇÛÃÖ¤·¡¢¡ÖMATSURI¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹
¡ÚÅ¹ÊÞ³µÍ×¡Û
Å¹ÊÞÌ¾¡§ ZUNDO-YA Gandaria City Mall
½êºßÃÏ¡§ Gandaria City Mall Lantai LG unit L 101, Jl. Sultan Iskandar Muda,
¡¡¡¡¡¡¡¡ Gandaria, Kec. Kby. Lama, Kota Jakarta Selatan,
¡¡¡¡¡¡¡¡ Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12240, Indonesia.
¥ª¡¼¥×¥ó¡§ 2025Ç¯11·î27Æü
±Ä¶È»þ´Ö¡§ 10:00¡Á22:00 ¡Ê¥é¥¹¥È¥ª¡¼¥À¡¼ 21:00¡Ë
ÀÊ¿ô¡§ 78ÀÊ
Áí¾²ÌÌÀÑ¡§ Ìó120Ö
Å¸³«ÂÎÀ©¡§ ¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º
¡Ú¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥¸¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§ Sriboga group
½êºßÃÏ¡§ Plaza Daniprisma 3rd Floor, Jl. Sultan Hasanudin No. 47-48, Melawai,
¡¡¡¡¡¡¡¡ Kebayoran Baru, South Jakarta 12160, Indonesia
²ñ¼ÒÀßÎ©¡§ 1994Ç¯
URL¡§ https://www.sriboga.com/
¥È¥ê¥É¡¼¥ë¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¿©¤Î´¶Æ°¤Ç¡¢¤³¤ÎÀ±¤òËþ¤¿¤»¡£¡×¤ò¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶ÈÂÖ¤Î°û¿©¥Á¥§¡¼¥ó¤òÅ¸³«¤·¡¢Ì£³Ð¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¸Þ´¶¤¬ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ë¡¢ËÜÇ½¤¬´¿¤Ö¤Û¤É¤Î´¶Æ°¤òÃµµá¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥ê¥É¡¼¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡Ö¿´Åª»ñËÜ·Ð±Ä¡×¤ò¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¡¢½¾¶È°÷¤Î¡È¿´¤Î¹¬¤»¡É¤È¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¡È¿´¤Î´¶Æ°¡É¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢»ýÂ³Åª¤Ê»ö¶ÈÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡Ö¿©¤Î´¶Æ°ÂÎ¸³¡×¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÄÉµá¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÍ£°ìÌµÆó¤ÎÆüËÜÈ¯¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Õ¡¼¥É¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤ë¤¿¤á¡¢¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º³¤³°¤Ç¤ÎÅ¸³«¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥ê¥É¡¼¥ë¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¡¹Êó º´Æ£
TEL¡§03-4221-8900 ¡¡E-mail¡§tori-pr@toridoll.com
