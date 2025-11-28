三井デザインテックによる上質なラウンジ体験を提供する「横浜SKY献血ルーム」が、「スカイ・デザイン・アワード」のBronzeを受賞











「横浜SKY献血ルーム」は、献血をより多くの人にとって身近で心地よい体験へと進化させることを目指して設計されました。そうした設計思想のもと、都市に溶け込み、誰もが安心して過ごせる体験を提供できる空間として評価され、受賞に至りました。「空港ラウンジ」をコンセプトとし、来訪者は、27階から望む横浜の景色を楽しみながら、落ち着いた色彩と洗練された家具に囲まれた空間で、ゆったりとした時間を過ごすことができます。受付カウンターには「YOKOHAMA」の地名を立体的に表現したデザインを取り入れ、訪れる人を迎える象徴的なアクセントに。献血エリアでは、献血者とスタッフの動線を分離し、清潔で明るい空間を確保しました。血管や顔色などが適切に確認できるよう照明にも配慮し、デザイン性と機能性を両立しています。