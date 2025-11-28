こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【コートヤード・バイ・マリオット 東京ステーション】 旬の鮟鱇や真牡蠣を味わう、心温まる冬の美食体験 冬のディナーコース「Winter Breathing」を発売
期間：2025年12月1日（月）〜2026年2月28日（土）
場所：DINING & BAR LAVAROCK
コートヤード・バイ・マリオット東京ステーション（東京都中央区京橋、総支配人：阿良山伸昭）は、2025年12月1日（月）〜2026年2月28日（土）の期間、ホテル1階の「DINING & BAR LAVAROCK」にて、冬の食材を用いたディナーコース「Winter Breathing」を提供いたします。
旬の海の幸と山の幸を贅沢に取り入れた冬のコースはひと皿ごとに深まる季節の移ろいを表現し、彩り豊かで華やかなテーブルを演出する全６品。前菜は脂の乗った鰤を中華テイストのカルパッチョに仕立てた一品をご用意いたします。前菜二品目には、ビールやワインと相性抜群のフライドポテトをスモークサーモン入りタルタルソースにディップして楽しむ遊び心あるメニュー。そして、スープは旬の広島県産真牡蠣とカリフラワーを合わせたクラムチャウダー。砕いた雷おこしを加えることで香ばしさと食感が広がり奥行きのある味わいに仕上げました。魚料理には冬の味覚・鮟鱇に生ベーコンを巻き付け、香ばしくカツレツに。旨みを閉じ込めた濃厚な味わいをお楽しみいただけます。 LAVAROCK自慢の肉料理にはハンガリーの郷土料理「グヤーシュ」が登場。牛肉とパプリカをじっくり煮込んだ温かなひと皿が冬の食卓に心地よいひとときをもたらします。また、同期間、チョコレートやいちごを使用した冬のカクテルも3種ご用意。冬の澄んだ空気に寄り添う香りとともに、心までほどける一杯をご堪能いただけます。
欧州の鉄道駅をイメージした活気溢れる当店で、カクテルやワインとともに旬の味覚を味わう、賑やかなひとときをお過ごしください。
■冬のディナーコース「Winter Breathing」 *全6品
< 冷前菜 >
鰤のタタキ 胡麻風味のカルパッチョ 彩野菜を添えたクロスティーニ
< 温前菜 >
サラダホウレンソウとフライドポテトのサラダ仕立て
サーモンのタルタルで
< スープ >
広島県産真牡蠣とカリフラワーのクラムチャウダー 雷おこしを添えて
< 魚料理 >
鮟鱇の生ベーコン巻きカツレツ ケッパーの香り
バルサミコソースとジェノベーゼのペンネ
< 肉料理 >
ハンガリー風煮込みグヤーシュ スカモルツァを溶かして
< デザート >
ガトーショコラとクッキー＆クリームのアイス ベリーソース添え
「Winter Breathing」概要
期 間：2025年12月1日（月）〜2026年2月28日（土）*12月20日(土)〜12月25日(木)は除く
時 間：平日/土曜 17:30 - 22:00 （21:00 L.O.） 日曜/祝日 17:30 - 21:00 （20:00 L.O.）
場 所：DINING & BAR LAVAROCK （ホテル1階）
料 金：1名様 6,500円
※記載のメニュー内容は変更になる場合がございます
※上記料金は消費税込の料金です
※事前予約制です
※当コースは2名様より承ります
■「DINING & BAR LAVAROCK」冬のカクテル （ *左から順に）
・「Edel Tone」
カカオの芳醇な香りとミルクのまろやかなコクが溶け合い
デザート感覚で楽しめる上品な甘さのカクテル。
・「Blanc Argente」
ホワイトチョコレートが雪解けのように滑らかに広がる甘さと
凛と澄んだクラフトウォッカの後味が冬の訪れを感じさせるカクテル。
・「Rosy Candle」
甘酸っぱいいちごとふんわりピーチのアロマが香り立つ
フルーティーで軽やかに楽しめる一杯。
「Edel Tone」「Blanc Argente」「Rosy Candle」概要
期 間：2025年12月1日（月）〜2026年2月28日（土）
時 間：平日/土曜 17:30 - 22:00 （21:00 L.O.） 日曜/祝日 17:30 - 21:00 （20:00 L.O.）
場 所：DINING & BAR LAVAROCK （ホテル1階）
料 金：各1,650円
※上記料金は消費税込の料金です。
＜ご予約・お問い合わせ先＞
コートヤード・バイ・マリオット東京ステーション DINING & BAR LAVAROCK
TEL. 03-3516-9333 URL：https://www.cytokyo.com/restaurant/
コートヤード・バイ・マリオットについて
Courtyard by Marriott（コートヤード・バイ・マリオット）は、「何か素晴らしいことを成し遂げたい」という情熱を持った革新的なゲストのためのホテルブランドです。世界60以上の国と地域に1,340軒以上を展開し、旅の目的を問わず、すべてのトラベラーが自分らしく前進できるようサポートすることに情熱を注いでいます。
快適さと機能性を兼ね備えた客室には、上質なベッドや柔軟に使えるワークスペースを完備し、心身ともにリフレッシュできる滞在を提供。ゲストは、仕事をこなし、おいしく食べ、つながりを楽しみ、自分らしく最高の状態で前に進むことができます。
Courtyardは、マリオット・インターナショナルのグローバルトラベルプログラム「Marriott Bonvoy®（マリオット ボンヴォイ）」に参加しています。同プログラムでは、世界中の魅力的なブランドでの滞在や、「Marriott Bonvoy Moments」での特別な体験、無料宿泊やエリートステータスなどの特典をご用意しています。無料での会員登録や詳細は marriottbonvoy.com をご覧ください。
詳しい情報やご予約は courtyard.marriott.com をご覧いただき、X（旧Twitter）、Instagram、Facebookでも最新情報をご確認ください。
本件に関するお問合わせ先
コートヤード・バイ・マリオット東京ステーション
担当：後藤
TEL： 03-3516-9600 E-mail：masayuki.goto@cytokyo.com
関連リンク
LAVAROCK
https://www.cytokyo.com/restaurant/menulavarock.html
場所：DINING & BAR LAVAROCK
コートヤード・バイ・マリオット東京ステーション（東京都中央区京橋、総支配人：阿良山伸昭）は、2025年12月1日（月）〜2026年2月28日（土）の期間、ホテル1階の「DINING & BAR LAVAROCK」にて、冬の食材を用いたディナーコース「Winter Breathing」を提供いたします。
欧州の鉄道駅をイメージした活気溢れる当店で、カクテルやワインとともに旬の味覚を味わう、賑やかなひとときをお過ごしください。
■冬のディナーコース「Winter Breathing」 *全6品
< 冷前菜 >
鰤のタタキ 胡麻風味のカルパッチョ 彩野菜を添えたクロスティーニ
< 温前菜 >
サラダホウレンソウとフライドポテトのサラダ仕立て
サーモンのタルタルで
< スープ >
広島県産真牡蠣とカリフラワーのクラムチャウダー 雷おこしを添えて
< 魚料理 >
鮟鱇の生ベーコン巻きカツレツ ケッパーの香り
バルサミコソースとジェノベーゼのペンネ
< 肉料理 >
ハンガリー風煮込みグヤーシュ スカモルツァを溶かして
< デザート >
ガトーショコラとクッキー＆クリームのアイス ベリーソース添え
「Winter Breathing」概要
期 間：2025年12月1日（月）〜2026年2月28日（土）*12月20日(土)〜12月25日(木)は除く
時 間：平日/土曜 17:30 - 22:00 （21:00 L.O.） 日曜/祝日 17:30 - 21:00 （20:00 L.O.）
場 所：DINING & BAR LAVAROCK （ホテル1階）
料 金：1名様 6,500円
※記載のメニュー内容は変更になる場合がございます
※上記料金は消費税込の料金です
※事前予約制です
※当コースは2名様より承ります
■「DINING & BAR LAVAROCK」冬のカクテル （ *左から順に）
・「Edel Tone」
カカオの芳醇な香りとミルクのまろやかなコクが溶け合い
デザート感覚で楽しめる上品な甘さのカクテル。
・「Blanc Argente」
ホワイトチョコレートが雪解けのように滑らかに広がる甘さと
凛と澄んだクラフトウォッカの後味が冬の訪れを感じさせるカクテル。
・「Rosy Candle」
甘酸っぱいいちごとふんわりピーチのアロマが香り立つ
フルーティーで軽やかに楽しめる一杯。
「Edel Tone」「Blanc Argente」「Rosy Candle」概要
期 間：2025年12月1日（月）〜2026年2月28日（土）
時 間：平日/土曜 17:30 - 22:00 （21:00 L.O.） 日曜/祝日 17:30 - 21:00 （20:00 L.O.）
場 所：DINING & BAR LAVAROCK （ホテル1階）
料 金：各1,650円
※上記料金は消費税込の料金です。
＜ご予約・お問い合わせ先＞
コートヤード・バイ・マリオット東京ステーション DINING & BAR LAVAROCK
TEL. 03-3516-9333 URL：https://www.cytokyo.com/restaurant/
コートヤード・バイ・マリオットについて
Courtyard by Marriott（コートヤード・バイ・マリオット）は、「何か素晴らしいことを成し遂げたい」という情熱を持った革新的なゲストのためのホテルブランドです。世界60以上の国と地域に1,340軒以上を展開し、旅の目的を問わず、すべてのトラベラーが自分らしく前進できるようサポートすることに情熱を注いでいます。
快適さと機能性を兼ね備えた客室には、上質なベッドや柔軟に使えるワークスペースを完備し、心身ともにリフレッシュできる滞在を提供。ゲストは、仕事をこなし、おいしく食べ、つながりを楽しみ、自分らしく最高の状態で前に進むことができます。
Courtyardは、マリオット・インターナショナルのグローバルトラベルプログラム「Marriott Bonvoy®（マリオット ボンヴォイ）」に参加しています。同プログラムでは、世界中の魅力的なブランドでの滞在や、「Marriott Bonvoy Moments」での特別な体験、無料宿泊やエリートステータスなどの特典をご用意しています。無料での会員登録や詳細は marriottbonvoy.com をご覧ください。
詳しい情報やご予約は courtyard.marriott.com をご覧いただき、X（旧Twitter）、Instagram、Facebookでも最新情報をご確認ください。
本件に関するお問合わせ先
コートヤード・バイ・マリオット東京ステーション
担当：後藤
TEL： 03-3516-9600 E-mail：masayuki.goto@cytokyo.com
関連リンク
LAVAROCK
https://www.cytokyo.com/restaurant/menulavarock.html