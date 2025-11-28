¥ê¥³ー¥¸¥ã¥Ñ¥óËÌ³¤Æ»»Ù¼Ò¡¦DIT¡¦¥Þ¥Íー¥Õ¥©¥ïー¥É¤¬È¡´Û»ÔÆ»ÆîÃÏ¶è¤ÎDX¿ä¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ëÊñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë
¥ê¥³ー¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò ËÌ³¤Æ»»Ù¼Ò¡Ê»Ù¼ÒÄ¹¡§¹ñ¾¾ Ë¡¢°Ê²¼¡Ö¥ê¥³ー¥¸¥ã¥Ñ¥óËÌ³¤Æ»»Ù¼Ò¡×¡Ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§»ÔÀî Áï¡¢°Ê²¼¡ÖDIT¡×¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥Íー¥Õ¥©¥ïー¥É¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¥°¥ëー¥×CEO¡§ÄÔ ÍÇ²ð¡¢°Ê²¼¡Ö¥Þ¥Íー¥Õ¥©¥ïー¥É¡×¡Ë¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»È¡´Û»ÔÆ»ÆîÃÏ¶è¤ÎDX¿ä¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ëÊñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤ò2025Ç¯11·î28Æü¡Ê¶â¡ËÉÕ¤ÇÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ï¡¢¥ê¥³ー¥¸¥ã¥Ñ¥óËÌ³¤Æ»»Ù¼Ò¡¢DIT¡¢¥Þ¥Íー¥Õ¥©¥ïー¥É¤Î»°¼Ò¤Ë¤è¤ë¶¦Æ±È¯É½¤Ç¤¹¡£
±¦¤«¤é¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー³ô¼°²ñ¼Ò DX¥Ó¥¸¥Í¥¹»ö¶ÈÉô »ö¶ÈÉôÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ À®ÅÄ Íµ°ì »á¡¢¥ê¥³ー¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¼¹¹ÔÌò°÷ ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹±Ä¶ÈËÜÉô ËÌ³¤Æ»»Ù¼ÒÄ¹ ¹ñ¾¾ Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥Íー¥Õ¥©¥ïー¥É ¥Ñー¥È¥Êー¥Ó¥¸¥Í¥¹ËÜÉô ÉûËÜÉôÄ¹ ¾®¼¼ ÉÒÏº »á
¢£ ¶¨ÄêÄù·ë¤ÎÇØ·Ê
¶áÇ¯¡¢µÞÂ®¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤Î¿ÊÅ¸¤ä¼Ò²ñ¹½Â¤¤ÎÊÑ²½¤¬¿Ê¤à¤Ê¤«¡¢´ë¶È³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Ë¤è¤ëÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤¬ÉÔ²Ä·ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢´ë¶È¤Î¿Í¼êÉÔÂ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤äÃÏ°è»º¶È¤Î¶¥ÁèÎÏ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ø¤ÎÊÑ³×¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê²ò·è¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æ»ÆîÃÏ¶è¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÀìÌç¿Íºà¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦ÉÔÂ¤Ê¤É¤¬¾ãÊÉ¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬¿Ê¤ß¤Ë¤¯¤¤¸½¾õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢»°¼Ò¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤ÇDX¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Êñ³çÅª¤ÊÏ¢·È¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¶¨ÄêÄù·ë¤ÎÌÜÅª
¥ê¥³ー¥¸¥ã¥Ñ¥óËÌ³¤Æ»»Ù¼Ò¡¢DIT¡¢¥Þ¥Íー¥Õ¥©¥ïー¥É¤Î»°¼Ò¤¬Ï¢·È¡¦¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢È¡´Û¡ÊÆ»ÆîÃÏ¶è¡Ë¤Î¼«¼£ÂÎ¤ª¤è¤Ó´ë¶È¤ÎDX¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ Ï¢·È»ö¹à
ÌÜÅª¤ÎÃ£À®¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î£±～£´¤Ë·Ç¤²¤ë»ö¹à¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏ¢·È¤·¡¢¶¨ÎÏ¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡Ë Ãæ¾®´ë¶È¤ÎDX¿ä¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È
¡Ê2¡Ë ÃÏ°è¸ÛÍÑ¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È
¡Ê3¡Ë ÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È
¡Ê4¡Ë ¤½¤ÎÂ¾¡¢ËÜ¶¨Äê¤ÎÌÜÅª¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê»ö¹à
Ï¢·È¿Þ
¢£ ¶¨Äê¤Ë¤ª¤±¤ë³Æ¼Ò¤ÎÌò³ä
°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡¢³Æ¼Ò¤Î¶¯¤ß¤ò»ý¤Á´ó¤ê¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤ÎDX¿ä¿Ê¤ª¤è¤ÓÃÏ°è¸ÛÍÑ¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡þ ¥ê¥³ー¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò ËÌ³¤Æ»»Ù¼Ò
¡Ø²èÁüµ¡´ï¤ª¤è¤ÓICT´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤È´ØÏ¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¡Ù
¤³¤ì¤Þ¤ÇÁ´¹ñÃÏ°èÌ©Ãå¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤ªµÒÍÍ¤Î²ÝÂê²ò·è¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤ËÊ¸½ñÅÅ»Ò²½¤ä¶ÈÌ³¥Õ¥íー²þÁ±¤Ë¶¯¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ»ÆîÃÏ¶è¤Î´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¤È¤ÎÀÜÅÀ¤âÂ¿¤¯¡¢ÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¤ÎDX¤ËÈ¼Áö»Ù±ç¤Ç¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£¥ª¥Õ¥£¥¹Ê¬Ìî¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö¤ªµÒÍÍ¤òÃÎ¤ê¡¢²ÝÂê¤òÃê½Ð¡¦¶¦Í¤¹¤ëÎÏ¡×¡¢¡Ö¥Ñー¥È¥Êー¤È¤ÎÏ¢·È¤Î³Ë¤È¤Ê¤ë¥¹¥¥ë¡¦¥Î¥¦¥Ï¥¦¡×¤òËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡þ¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ø¶ÈÌ³¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤Ë´ð¤Å¤¯¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢Æ³Æþ¥Äー¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿±¿ÍÑÄó°Æ¡Ù
È¡´ÛÊ¬¼¼¤ª¤è¤ÓËÌÅÍAI¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¤òµòÅÀ¤Ë¡¢ÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤ÎÆ³Æþ»Ù±ç¡¦±¿ÍÑ¥µ¥Ýー¥È¤òÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¾®´ë¶È¤Î¶ÈÌ³¤ò¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¡¢ºÇÅ¬¤ÊDX±¿ÍÑÄó°Æ¤äÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤Î»»½Ð¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Úー¥Ñー¥ì¥¹²½¡¦¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò¿ä¿Ê¡£¤µ¤é¤ËÃÏ¸µ¿Íºà¤ÎºÎÍÑ¡¦°éÀ®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Æ»ÆîÃÏ°è¤Î»ýÂ³Åª¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤È¸ÛÍÑÁÏ½Ð¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡þ ³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥Íー¥Õ¥©¥ïー¥É
¡Ø¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹SaaS¡Ø¥Þ¥Íー¥Õ¥©¥ïー¥É ¥¯¥é¥¦¥É¡Ù¤ÎÄó¶¡¡Ù
Æ»Æî¥¨¥ê¥¢¤ÎDX¿ä¿Ê¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹SaaS¡Ø¥Þ¥Íー¥Õ¥©¥ïー¥É ¥¯¥é¥¦¥É¡Ù¤òÃÏ°è¤ËÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç´ë¶È¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤ò¡¢ÃÏ¸µÃæ¾®´ë¶È¤Ë¤â¤è¤ê¿È¶á¤ËÆÏ¤±¤ë¤Ù¤¯¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤Î¿ÍºàºÎÍÑ¤ò¿Ê¤á¡¢¥ê¥³ー¥¸¥ã¥Ñ¥óËÌ³¤Æ»»Ù¼Ò¡¦DIT¤È»°¼Ò¤ÇÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤Î¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ Æ»ÆîÃÏ¶èDX¿ä¿Ê¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ¶¨Äê¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤¿Äó°Æ¡¢ÆÃ¤Ë¥Úー¥Ñー¥ì¥¹²½¤ä¶ÈÌ³¥Õ¥íー²þÁ±¤ÎÄó°Æ¤Ë¶¯¤¤¥ê¥³ー¥¸¥ã¥Ñ¥óËÌ³¤Æ»»Ù¼Ò¡¢È¡´Û¤ÎIT¸ÛÍÑÂ¥¿Ê¤ò¼Â»Ü¤·¡¢ÃÏ°èÌ©Ãå·¿Æ³Æþ¥µ¥Ýー¥È¤Ë¶¯¤¤DIT¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÎDX¥×¥í¥À¥¯¥È¤ò¶¯¤ß¤È¤¹¤ë¥Þ¥Íー¥Õ¥©¥ïー¥É¤¬Ï¢·È¡¦¶¨ÎÏ¤·¡¢Æ»ÆîÃÏ¶è¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤ÎDX¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§¥ê¥³ー¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç3-8-2 ¼Ç¸ø±à¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥Ó¥ë
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ CEO ³Þ°æ Å°
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§1959Ç¯5·î
»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡§25²¯±ß
URL¡¡¡¡¡¡¡§https://jp.ricoh.com/companies/ricoh-japan
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶È¼ï¤Ë¤ª¤±¤ë¤ªµÒÍÍ¤Î·Ð±Ä²ÝÂê¤ä¶ÈÌ³²ÝÂê¤Î²ò·è¤ò»Ù±ç¤¹¤ë³Æ¼ï¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡
´ë¶È¾Ò²ð¡¡¡§
1.Ê£¹çµ¡¡ÊMFP¡Ë¤ä¥×¥ê¥ó¥¿ー¤Ê¤É¤Î²èÁüµ¡´ï¤ä¾ÃÌ×ÉÊ¤ª¤è¤ÓICT´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤È´ØÏ¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡
2.¥µ¥Ýー¥È¡õ¥µー¥Ó¥¹¡Ê²èÁüµ¡´ï¤äICT´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤ÎÊÝ¼é¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¹½ÃÛ¡¦ÊÝ¼é¡¢ICT±¿ÍÑ¶ÈÌ³Âå¹Ô¡Ë
3.¥·¥¹¥Æ¥à¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥·¥ç¥ó¤ª¤è¤Ó¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢Àß·×¡¦³«È¯
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー³ô¼°²ñ¼Ò
¾å¾ì»Ô¾ì¡¡¡§Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É 3916¡Ë
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÈ¬ÃúËÙ 4-5-4 FORECAST ºù¶¶5³¬
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡¡»ÔÀî Áï
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§2002Ç¯1·î4Æü
»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡§£´²¯5Àé3É´Ëü±ß¡Ê2025Ç¯£¶·îËö»þÅÀ¡Ë
Çä¾å¹â¡¡¡¡¡§241²¯5ÀéËü±ß¡Ê2025Ç¯6·î´ü¡Ë
URL¡¡¡¡¡¡¡§https://www.ditgroup.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯»ö¶È
´ë¶È¾Ò²ð¡¡¡§¶ÈÌ³·Ï¡¦ÁÈ¹þ¤ß³«È¯¤ò°ÂÄê´ðÈ×¤È¤¹¤ëÆÈÎ©·ÏIT´ë¶È¤Ç15´üÏ¢Â³Áý¼ýÁý±×¤òÃ£À®¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Web²þ¤¶¤ó¤ò½Ö´Ö¸¡ÃÎ¡¦½Ö´ÖÉüµì¤¹¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¾¦ÉÊ WebARGUS¡Ö¥¦¥§¥Ö¥¢¥ë¥´¥¹¡×¤ä¡¢Æ¯¤Êý²þ³×¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¶ÈÌ³¼«Æ°²½¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¾¦ÉÊ xoBlos¡Ö¥¾¥Ö¥í¥¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÈ¼«¾¦ÉÊ¤Ç¹¹¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ò¿Þ¤ë¡£
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥Íー¥Õ¥©¥ïー¥É
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç±º3-1-21 msb Tamachi ÅÄÄ®¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥¿¥ïーS 21F
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¥°¥ëー¥×CEO ÄÔ ÍÇ²ð
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§2012Ç¯5·î
URL¡¡¡¡¡¡¡§https://corp.moneyforward.com/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥µー¥Ó¥¹»ö¶È
´ë¶È¾Ò²ð¡¡¡§¡Ö¤ª¶â¤òÁ°¤Ø¡£¿ÍÀ¸¤ò¤â¤Ã¤ÈÁ°¤Ø¡£¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¤È¤Å¤¡¢¼ç¤Ë¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤ä¡¦Ë¡¿Í¸þ¤±¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¸þ¤±SaaS¡Ø¥Þ¥Íー¥Õ¥©¥ïー¥É ¥¯¥é¥¦¥É¡Ù¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¡£