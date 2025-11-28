こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
首都圏等人材と県内企業とのマッチングイベント「にいがた就職・転職フェア」を開催します！
新潟県では、県内企業と首都圏等に住む移住検討者とのマッチングを図るイベント「にいがた就職・転職フェア」を開催します！
県外在住で転職検討中の方、U・Iターン就職を考える学生の方、ご参加をお待ちしております！（要事前申込・参加無料）
新潟県の県内企業と首都圏等に住む移住検討者とのマッチングを図るイベント「にいがた就職・転職フェア」を開催します！
開催日時・会場
日時：令和7年12月7日（日曜日） 11時00分〜16時00分
会場：新宿エルタワー30階 サンスカイルーム （新宿駅西口/西改札出口 徒歩3分）
内容
・県内の優良企業50社（予定）が出展し、個別ブースで求職者と面談を行える合同企業説明会
・「Negicco」によるスペシャルトークイベントを開催
・県のＵ・Ｉターン相談窓口である、にいがた暮らしごとセンターの相談員との個別相談ブースあり
・企業ブース訪問で参加特典に新潟県産米をプレゼント（※数に限りがございます）
・会場にてアンケートをご回答の方から抽選で、新潟旅行に使える旅行券をプレゼント
参加企業（50社予定）※業種別
（医療、福祉）
社会福祉法人長岡福祉協会、アルファスグループ
（卸売業・小売業）
神山物産株式会社、アクシアル リテイリンググループ（（株）原信・（株）ナルス）、英和株式会社、株式会社ハードオフコーポレーション、藤田金屬株式会社、株式会社アジカタ
（建設業）
大島電気株式会社、株式会社ローテックホールディングス、碰工業株式会社、フクダハウジング株式会社、株式会社サクマ、田中産業株式会社、田辺建設株式会社
（情報通信業）
株式会社アルコン、キヤノンイメージングシステムズ株式会社、株式会社カシックス、株式会社ジェイ・エス・エス、ＴＤＣフューテック株式会社、株式会社シアンス、株式会社新潟日報社、株式会社ピクシス・テクノロジーズ、株式会社コンプケア、株式会社マルゴシステム、ＪＣＣソフト株式会社、株式会社ＮＳ・コンピュータサービス、株式会社ユニテック、タオソフトウエア株式会社、株式会社メビウス、フラー株式会社
（製造業）
株式会社粉研パウテックス、シマト工業株式会社、Jマテ．カッパープロダクツ株式会社、ニューロング精密工業株式会社、佐渡精密株式会社、株式会社日立ニコトランスミッション、株式会社三幸、株式会社佐文工業所、明和工業株式会社、ＯＫＩサーキットテクノロジー株式会社、ＤＭＧ ＭＯＲＩ Precision Boring株式会社、株式会社アドバネクス、株式会社諏訪田製作所、ユキグニファクトリー株式会社、株式会社システムスクエア、ナミックス株式会社、株式会社東陽理化学研究所、八海醸造株式会社、TOPPAN株式会社エレクトロニクス事業本部新潟工場
全体タイムスケジュール
11時00分〜16時00分合同企業説明会
⇒県内優良企業50社：ブースを自由に訪問して対面でお話しできます。
11時45分〜12時35分参加企業PRコーナー1
⇒参加企業が自社の魅力をPRします。
13時00分〜14時00分Negiccoスペシャルトーク
⇒「仕事も遊びも子育ても 新潟じょんのび暮らし」
14時00分〜14時50分参加企業PRコーナー2
⇒参加企業が自社の魅力をPRします。
特設サイト
イベントの詳細・最新情報は下記特設サイトをご覧ください。
https://niigata-uiturn25.pref.niigata.lg.jp/
参加方法
特設サイトの参加申込フォーム に必要事項を入力し、送信してください。
本件に関するお問合わせ先
新潟県産業労働部しごと定住促進課
025-280-5259
