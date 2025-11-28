こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
商物一体のサービスでシンガポールでのコールドチェーン市場拡大へ
〜各国より青果物の輸入・卸売を行う企業をグループ化〜
センコーグループホールディングス株式会社（本社：東京都江東区、社長：福田 泰久、以下「センコーグループ」）は、シンガポールを拠点に世界各国から青果物の輸入・卸売などを行う Total Fresh Connection Pte Ltd （本社：シンガポール、代表者：Brian Seet Zhi Hao、以下「トータルフレッシュ」）の株式６０％を取得し、１１月２８日付けでグループ化しました。
センコーグループはシンガポールにおいて、２０１７年に Skylift Consolidator(Pte)Ltd.（以下「スカイリフト」） 、２０２２年にAir Planners (S) Pte. Ltd.（以下「エアプランナーズ」） 、２０２４年に Infolog Pte Ltd.をグループに迎え、フォワーディング事業や海外での物流ソフトウェアの開発・販売などの拡大に取り組んでいます。
トータルフレッシュは、世界３０カ国に１５０社以上の仕入れネットワークを有し、メロンやアボカドなど高利益率の高級青果物を安定的に調達できる強みがあります。シンガポールを代表する高級ホテルや大手飲食チェーン店をはじめとしたハイエンドなサービス業者へ青果物を供給しており、その信頼と実績により、新規参入が困難な青果卸市場で同業他社をリードするポジションを維持しています。
センコーグループは、トータルフレッシュのグループ加入により、同社のサプライヤーネットワークを活用した青果物の販路拡大が可能となるほか、海外マーケットも視野に入れた青果輸送を本格的に始動していきます。
また、スカイリフトやエアプランナーズとの協業を通じてラストワンマイル物流に取り組み、コールドチェーンネットワークの拡大を目指します。さらに、同社とグループの機能を融合させることで、商流と物流を一体化した輸送を実現し、シンガポールでの事業のさらなる拡大につなげていく考えです。
■Total Fresh の概要
https://digitalpr.jp/table_img/2033/123098/123098_web_1.png
本件に関するお問合わせ先
センコーグループホールディングス株式会社
広報室
電話：０６-６４４０-５１５６
E-mail： kouhou@sknet.senko.co.jp
センコーグループホールディングス株式会社（本社：東京都江東区、社長：福田 泰久、以下「センコーグループ」）は、シンガポールを拠点に世界各国から青果物の輸入・卸売などを行う Total Fresh Connection Pte Ltd （本社：シンガポール、代表者：Brian Seet Zhi Hao、以下「トータルフレッシュ」）の株式６０％を取得し、１１月２８日付けでグループ化しました。
センコーグループはシンガポールにおいて、２０１７年に Skylift Consolidator(Pte)Ltd.（以下「スカイリフト」） 、２０２２年にAir Planners (S) Pte. Ltd.（以下「エアプランナーズ」） 、２０２４年に Infolog Pte Ltd.をグループに迎え、フォワーディング事業や海外での物流ソフトウェアの開発・販売などの拡大に取り組んでいます。
トータルフレッシュは、世界３０カ国に１５０社以上の仕入れネットワークを有し、メロンやアボカドなど高利益率の高級青果物を安定的に調達できる強みがあります。シンガポールを代表する高級ホテルや大手飲食チェーン店をはじめとしたハイエンドなサービス業者へ青果物を供給しており、その信頼と実績により、新規参入が困難な青果卸市場で同業他社をリードするポジションを維持しています。
センコーグループは、トータルフレッシュのグループ加入により、同社のサプライヤーネットワークを活用した青果物の販路拡大が可能となるほか、海外マーケットも視野に入れた青果輸送を本格的に始動していきます。
また、スカイリフトやエアプランナーズとの協業を通じてラストワンマイル物流に取り組み、コールドチェーンネットワークの拡大を目指します。さらに、同社とグループの機能を融合させることで、商流と物流を一体化した輸送を実現し、シンガポールでの事業のさらなる拡大につなげていく考えです。
■Total Fresh の概要
https://digitalpr.jp/table_img/2033/123098/123098_web_1.png
本件に関するお問合わせ先
センコーグループホールディングス株式会社
広報室
電話：０６-６４４０-５１５６
E-mail： kouhou@sknet.senko.co.jp