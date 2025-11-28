こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
乃村工藝社が空間デザインに携わった「NOT A HOTEL FUKUOKA」が「FRAME AWARDS 2025」にて受賞
このたび、国際的なデザイン賞「FRAME AWARDS 2025」 において、乃村工藝社が空間デザインに携わった「NOT A HOTEL FUKUOKA」が受賞しました。この場を借りて、クライアントをはじめ、ご協力いただきましたすべての皆さまに心より御礼を申し上げます。今後とも、さまざまな社会課題解決に取組み、最適な空間、そして歓びと感動を提供してまいります。
「NOT A HOTEL FUKUOKA」は、「FRAME AWARDS」の2025年3月のWinner of the monthにも選出されています。
Shortlist
・NOT A HOTEL FUKUOKA
https://www.nomurakougei.co.jp/news/page/7456/
クライアント：Good Life & Travel Company 株式会社様
FRAME AWARDS 2025授賞式
右より、チーフデザインオフィサー 小坂竜、デザイナー 齋藤玲子
本件に関するお問合わせ先
株式会社乃村工藝社 ブランドコミュニケーション室 prs@nomura-g.jp
