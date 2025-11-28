乃村工藝社が空間デザインに携わった「NOT A HOTEL FUKUOKA」が「FRAME AWARDS 2025」にて受賞

このたび、国際的なデザイン賞「FRAME AWARDS 2025」 において、乃村工藝社が空間デザインに携わった「NOT A HOTEL FUKUOKA」が受賞しました。この場を借りて、クライアントをはじめ、ご協力いただきましたすべての皆さまに心より御礼を申し上げます。今後とも、さまざまな社会課題解決に取組み、最適な空間、そして歓びと感動を提供してまいります。

「NOT A HOTEL FUKUOKA」は、「FRAME AWARDS」の2025年3月のWinner of the monthにも選出されています。

「FRAME AWARDS」は、オランダの「FRAME MAGAZINE」が主催するインテリアデザインとプロダクトデザインの分野で優れた業績を称え、表彰する国際的なコンペティションおよびアワードプログラムです。

Shortlist

・NOT A HOTEL FUKUOKA

　https://www.nomurakougei.co.jp/news/page/7456/

　クライアント：Good Life & Travel Company 株式会社様









FRAME AWARDS 2025授賞式


右より、チーフデザインオフィサー 小坂竜、デザイナー 齋藤玲子







本件に関するお問合わせ先

株式会社乃村工藝社　ブランドコミュニケーション室　prs@nomura-g.jp

関連リンク

FRAME AWARDS 2025

https://frameweb.com/tags/tag/Frame%20Awards%202025

A.N.D.

https://www.and-design.jp/

NOT A HOTEL FUKUOKA

https://www.nomurakougei.co.jp/achievements/page/not-a-hotel-fukuoka/