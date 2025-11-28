¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥È¥Ô¡¼¹©¶È¡¢¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤È¡ÖMizuho Eco Finance¡×¤Î·ÀÌó¤òÄù·ë
¡¡¥È¥Ô¡¼¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§ÀÐ°æ ÇîÈþ¡¢°Ê²¼¡Ö¥È¥Ô¡¼¹©¶È¡×¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¡ÊÆ¬¼è¡§²ÃÆ£ ¾¡É§¡¢°Ê²¼¡Ö¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¡×¡Ë¤È¤Î´Ö¤Ç¡¢¡ÖMizuho Eco Finance¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ»»ñ·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖMizuho Eco Finance¡×¤Ï¡¢Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤¬´ë¶È¤È¤È¤â¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤´Ä¶Ç§Äê¤äÉ¾²ÁÅù¤òÁÈ¤ßÆþ¤ì¤¿¡¢¤ß¤º¤Û¥ê¥µ¡¼¥Á&¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤¬³«È¯¤·¤¿´Ä¶É¾²Á¥â¥Ç¥ë¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ä»Ø¿ô¤ò¥¹¥³¥¢¥ê¥ó¥°¤·¡¢°ìÄê¤Î¥¹¥³¥¢°Ê¾å¤òËþ¤¿¤·¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÂÐ¤·Í»»ñ¤ò¹Ô¤¦´Ä¶É¾²ÁÍ»»ñ¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£ËÜ·ï¤Ï¡¢ÆüËÜ¶ä¹Ô¤Î¡Öµ¤¸õÊÑÆ°ÂÐ±þ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»ñ¶â¶¡µë¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Êµ¤¸õÊÑÆ°ÂÐ±þ¥ª¥Ú¡Ë¡×¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤¬µ¤¸õÊÑÆ°ÂÐ±þ¤Ë»ñ¤¹¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ëÍ»»ñ°Æ·ï¤Ç¤¢¤ê¡¢²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹ÇÓ½Ðºï¸ºÌÜÉ¸¡ÊScope1+2¡Ë¤òÉ¾²Á»ØÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¡¢¥È¥Ô¡¼¹©¶È¤¬2022Ç¯¤ËGX¥ê¡¼¥°¤Ë»¿Æ±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢2030Ç¯¡¢2035Ç¯¡¢2040Ç¯ÅÙ¤òÌÜÉ¸Ç¯¤È¤¹¤ë²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤Îºï¸ºÌÜÉ¸¤òÀßÄê¤·¡¢2050Ç¯¤Î¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ëÃ£À®¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥óÁ´ÂÎ¤Î²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹ÇÓ½ÐÎÌ¤òÅ¬ÀÚ¤Ë³«¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡¢É¾²Á¥â¥Ç¥ë¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë»ØÉ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹â¤¤¿å½à¤ÇËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢·ÀÌóÄù·ë¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥Ô¡¼¹©¶È¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢2050Ç¯¤ÎË¤«¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£Ä¹´ü¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÖTOPY Sustainable Green Vision 2050¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2050Ç¯¤ÎÌ¤Íè¼Ò²ñ¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤Î¼Â¸½¤ä°Â¿´¡¦·ò¤ä¤«¤ËÊë¤é¤»¤ëË¤«¤Ê¼Ò²ñ¤Î¹½ÃÛ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ëö±Ê¤¯¼Ò²ñ¤«¤é¿®Íê¤µ¤ì¤ë´ë¶È¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤¿¤á¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÃå¼Â¤Ë¿Ê¤á¡¢º£¸å¤â¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ë¤«¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ø¤Î¹×¸¥¤ä´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
