株式会社 シン・コーポレーション（本社：東京都港区 代表取締役社長：川口 範 以下「当社」）は、神奈川県川崎市に「カラオケBanBan川崎銀柳街2号店」を2025年11月28日（金）にグランドオープンいたします。

【川崎駅徒歩圏内に、川崎市5店舗目となる新店舗を出店！アクセス抜群の好立地！】

積極出店をつづける「カラオケBanBan」として、神奈川県川崎市で5店舗目となる新店舗をオープンいたします。JR東海道線・京浜東北線・南武線が乗り入れるターミナル駅「JR川崎駅」や「京急川崎駅」から徒歩圏内と、アクセス抜群の立地にあり、快適にご利用いただけます。

【オープンキャンペーン開催！】

11月28日(金)～12月4日(木)の期間中、オープンキャンペーンを実施いたします。■カラオケ室料全日50％OFFキャンペーン ※時間制室料が対象（最大３時間）です。■ガラポン抽選会 ※景品がなくなり次第終了となります。ぜひこの機会にご利用ください。

【最新機種導入！ 大画面+プロジェクター設置のルームを完備!】

多くのお客様に快適で楽しい時間をお過ごしいただけるよう、最新機器や利用シーンにあわせてルームを選択できます。・カラオケ最新機器導入 ：最新機種 「LIVE DAM WAO!」や「JOYSOUND X1」を導入しております。・大型ルーム完備 ：最大14名様までご利用可能な大型ルームをご用意しています。カラオケはもちろん、リモートワークでの活用、ご友人グループでの集まりや“推し活”を楽しむオフ会、二次会、歓送迎会など、多様な用途にご活用いただけます。皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

【「カラオケBanBan川崎銀柳街2号店」概要】

●住所: 神奈川県川崎市川崎区砂子2-3-8 コジマビル 1F-3F ●アクセス: 京急川崎駅 徒歩5分 ／ JR川崎駅 徒歩6分●営業時間: 10時～翌5時（金・土・祝前 10時～翌6時）●部屋数 : 20部屋 ●店舗URL: https://karaoke-shin.jp/shop-list/540.html●電子マネーQRコード決済:対応