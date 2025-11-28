株式会社京阪流通システムズ（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：松下靖）は、構成員及び事務局として参画する「樟葉駅前広場活性化協議会」が12月19日(金)～21日(日)に開催する「HAPPINESS CHRISTMAS MARKET in KUZUHA」に参加します。 2023年度より枚方市と京阪グループが連携して樟葉駅前広場(市道 楠葉中央線)の環境整備工事を進め、昨年5月より供用が開始された天然芝生広場(ハピネスパーク KUZUHA グラススクエア)において、「樟葉駅前広場活性化協議会」は様々な実証実験を重ね、2024年12月からは占用者として、駅前広場としては全国初となるほこみちの本格運用を開始いたしました。 今回は昨年に続き冬の風物詩であるクリスマスマーケットを樟葉駅前広場にて開催します。クリスマスの雰囲気が味わえるお料理やホットワイン、クリスマスギフトにお勧めの雑貨などを販売します。会場では日替わりで京阪沿線の大学や社会人によるジャズやアカペラ、クラシックのクリスマススペシャルライブを予定しております。 さらに本年は、会場内にイルミネーションスポットも登場！ご来場の皆様・樟葉駅をご利用のお客様をあたたかなツリーの灯りでお出迎えします。クリスマスツリーはイベント終了後も12月25日までお楽しみいただけます。 なお、この取り組みは、京阪グループが推進する、“SDGsを実現するライフスタイル”を企画・提案する「BIOSTYLE PROJECT」の一環です。

イベント概要

タイトル：「HAPPINESS CHRISTMAS MARKET in KUZUHA」日 時：2025年12月19日(金)～12月21日(日) 12:00～20:00 ※19日(金)は16:00～場 所：樟葉駅前広場・ハピネスパークKUZUHA グラススクエア 京阪電車「樟葉」駅下車すぐ主 催：樟葉駅前広場活性化協議会協 賛：

協 力：㈱伊藤園 大阪水上バス㈱ ㈱京阪レジャーサービス SPA&HOTEL水春松井山手

TOPICS

▶店舗ピックアップ

クリスマスの雰囲気を楽しめるお料理や温かい飲み物、さらにギフトにお勧めのお菓子や雑貨などが登場。約25店舗のお店が日替わりで立ち並びます。

※写真はイメージです ※悪天候などやむを得ない事情により出店スケジュールが変更になる場合がございます

▶クリスマススペシャルライブ

クリスマスムードを盛り上げるパフォーマンスも日替わりでお届けします。

▶クリスマスイルミネーション

期間:2025年12月19日(金)～25日(木)ハピネスパーク KUZUHA グラススクエア内にてイルミネーションを実施します。樟葉の駅前をあたたかな灯りのクリスマスツリーが照らします。CHRISTMAS MARKET期間中はもちろん、イベント終了後も12月25日(木)まで毎日点灯いたしますので、ぜひお楽しみください。

【注意事項】・くずはモール館内への飲食物の持込はご遠慮ください。・自動車、自転車でお越しの際はくずはモール有料駐車場・駐輪場をご利用ください。・自動車、バイク、自転車でお越しの方はアルコール類の飲食はご遠慮ください。また、アルコール販売の際は身分証などで年齢を確認させていただく場合がございます。・お手洗い、喫煙所はくずはモール館内をご利用ください。・荒天の場合は、イベントを中止または一部内容を変更する場合がございます。・イベントは都合により予告なく内容を変更・中止する場合がございます。◆イベントの詳細はイベントHPをご確認ください◆

―樟葉駅前広場活性化協議会概要―

設 立：2023年11月29日 構成員：枚方市 学校法人関西医科大学 独立行政法人都市再生機構（UR都市機構） 枚方信用金庫 (合)PicnicWork (株)西鶴 京阪ホールディングス(株) 京阪電気鉄道(株) 京阪バス(株) (株)京阪百貨店 (株)京阪ザ・ストア (株)京阪流通システムズ設立目的：樟葉駅前広場を中心とする周辺エリアの拠点を形成し、あらゆる可能性にチャレンジできる「人が主役のまち」となることを目指し、民間企業等と官庁が連携して賑わい創出及び持続可能なまちづくりの推進を図る活動を行う。事務局：(株)京阪流通システムズ

