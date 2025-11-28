TOKYOつながる里山サミットのキックオフイベントが11月22日にパルテノン多摩にて行われました。おかげさまでたくさんの方にご来場いただきました。11月22日～12月14日はTOKYOつながる里山サミットWEEKと題してたくさんのイベントを用意しています。みなさまのご参加をお待ちしております。

＜里山訪問 スタンプラリー＞

デジタルスタンプラリーではたまきょうりゅうのオリジナルグッズをプレゼントします！

日程

11月22日（土）～12月14日（日）

場所：パルテノン多摩（東京都多摩市落合2丁目35番地）

内容

デジタルスタンプラリーシステムアプリ「furari」（※）をダウンロード頂いた後、多摩丘陵地にある里山を感じる10か所の施設を巡り、集めたデジタルスタンプの数によって多摩丘陵の公園キャラクター「たまきょうりゅう」オリジナル特典をプレゼント。特典交換は桜ヶ丘公園、小山内裏公園、小山田緑地の各サービスセンターにて行います。※ 特典には限りがございます。なくなり次第、配布を終了します。対象箇所：桜ヶ丘公園／小山内裏公園／小山田緑地／長沼公園／平山城址公園／パルテノン多摩／小野路宿里山交流館／長池公園／奈良ばい谷戸／カワセミハウス

★スタンプラリー参加方法

（1）スマートフォンでデジタルスタンプラリーアプリ「furari」をダウンロードしてください。 ■furari：https://furari.jp/app_dl（2）アプリを起動すると、開催中のスタンプラリーイベント一覧が表示されます。本イベントを選択し、詳細から「参加する」ボタンをタップしてください。（3）「スタンプカード」に表示が切り替わったら対象箇所で二次元コードを読み込み、スタンプを集めてください。

■furariのダウンロードはこちらから

＜イベント＞

③収穫祭・りょくいち ※予約不要

日程：11月30日（日）10時～12時場所：小山田緑地内容：小山田緑地の田んぼで収穫したお米、畑の恵みを味わい、発生材の藁を活用した里山暮らしとその恵みに触れる収穫祭・りょくいちを開催します。

④どんぐり祭り ※予約不要

日程：12月6日（土）10時～12時場所：桜ヶ丘公園内容：落ち葉プール、クラフト教室、焼き芋など雑木林、畑、田んぼからの恵みを利用した体験ができるどんぐり祭りを開催します。

⑤丘陵地レンジャーお助け隊

日程：12月7日（日）10時～12時30分場所：平山城址公園内容：丘陵地レンジャーと一緒に平山城址公園内の湿地整備ができる体験を実施します。

https://www.tokyo-park.or.jp/park/hirayama-joshi/news/2025/park_info_23.html

▼申込フォーム

https://form.run/@sakuragaoka-event-sm-YoHvfPJXS5CqYBr3Vkq9

⑥里山SDGｓ教室

日程：12月14日（日）10時～12時場所：小山内裏公園内容：地域の演奏家とボランティアメンバーが演者として開催するクリスマスコンサートを開催します。その中のコーナーの一つとして、自然素材を使ったクラフト教室を開催します。

■詳細は、下記特設サイトをご覧ください。

TOKYOつながる里山サミット2025

３．主催

https://www.tokyo-park.or.jp/special/satoyama/index.html

公益財団法人 東京都公園協会

４．後援

多摩市、八王子市、日野市、町田市

多摩丘陵エリアの５つの都立公園をご紹介

■桜ヶ丘公園について

多摩丘陵自然公園内にある、丘陵と谷間からなる公園です。園内には雑木林を主体にした自然林があり、自然散策に適しています。なお、公園の中ほどには、旧多摩聖蹟記念館（多摩市管理）があります。【所在地】多摩市連光寺三丁目、五丁目 【電話】042-375-1240【公式HP】https://www.tokyo-park.or.jp/park/sakuragaoka/index.html【公式X】https://x.com/ParksSakuragaok

■平山城址公園について

平山城址公園は野猿の尾根道の南東斜面に広がるので、日当たりがよく、早春や晩秋の日だまりを求めての散策に好適です。樹林はクヌギやコナラの雑木林が中心ですが、サクラが散在し、春には色を添えます。【所在地】八王子市堀之内 【電話】042-375-1240（桜ヶ丘公園サービスセンターが管理しています）【公式HP】https://www.tokyo-park.or.jp/park/hirayama-joshi/index.html【公式X】https://x.com/ParksHirayama

■長沼公園について

高低差が100mにも及ぶ丘陵地の北斜面にあります。尾根や丘陵上の広場からは、奥多摩の山々や浅川の流れる八王子市街、中央線や京王線が模型電車のように走っていく光景を見ることができます。【所在地】八王子市長沼町、下柚木 【電話】042-375-1240（桜ヶ丘公園サービスセンターが管理しています）【公式HP】https://www.tokyo-park.or.jp/park/naganuma/index.html【公式X】https://x.com/ParksNaganuma

■小山内裏公園について

小山内裏公園は、多摩丘陵の骨格をなす主稜線上に位置し、北側は多摩川の支流大田川の源流部にあたり、現在でも湧水豊かな谷戸地形が良好な姿で保存されています。また公園の大部分は、多摩丘陵に特徴的な雑木林で覆われており、谷戸部分の湿性草地とともに良好な植生が維持され、多様な動植物が生息しています。【所在地】町田市小山ケ丘二・四丁目、八王子市南大沢四・五丁目、鑓水二丁目【電話】042-676-8865【公式HP】https://www.tokyo-park.or.jp/park/oyamadairi/index.html【公式X】https://x.com/ParksOyamadairi

■小山田緑地について

小山田緑地は町田市の北西部、多摩ニュータウンに近接する緑豊かな丘陵地にあります。園内には、コナラ・クヌギ・シラカシ等の雑木林のほか、ボール遊びも出来る開放的な草地の広場、トンボ等が生息する水辺があり、散策や、軽スポーツ、自然観察に最適です。【所在地】町田市下小山田町・上小山田町 【電話】042-797-8968【公式HP】https://www.tokyo-park.or.jp/park/oyamadaryokuchi/index.html【公式X】https://x.com/ParksOyamada

お問い合わせ先

公益財団法人東京都公園協会 多摩丘陵エリア電話 03-6380-3253

多摩丘陵の仲間「たまきょうりゅう」をご紹介！

「たまきょうりゅう」をご存知ですか？2022年11月20日にデビューした、多摩丘陵の公園キャラクターです！多摩丘陵の公園にどんどん登場しますので、どうぞよろしくお願いします！

https://www.tokyo-park.or.jp/special/kouen_character/index.html