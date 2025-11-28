タオ、「天神」発売30周年の集大成となる新商品『天神Ｘ』を本日11月28日より提供開始

株式会社タオ

株式会社タオ（本社：滋賀県草津市、代表取締役：黒澤慶昭）は、本日2025年11月28日、「天神」発売30周年の集大成となる新ICT教育プラットフォーム『天神Ｘ（テンジン・エックス）』の提供を正式に開始したことをお知らせいたします。

タオが『天神X』に込めた想いや商品概要については、以下の『天神Ｘ』特設サイトでご確認ください。

https://www.tenjin.cc/co/tenjin-x/(https://www.tenjin.cc/co/tenjin-x/)

「発売記念キャンペーン」実施中

『天神Ｘ』の発売を記念し、2026年1月31日までの期間限定で、教育施設での導入を強力に支援するキャンペーンを実施いたします。

特典1：初期費用 半額キャンペーン

特典2：1週間の無料体験

資料請求はこちら：https://www.tenjin.cc/request/form/co/

「IT導入補助金2025」対象ツールに認定

『天神Ｘ』は、経済産業省が推進する「IT導入補助金2025」の対象ツールに認定されています。本制度の活用により、導入費用の最大2/3が補助対象となります。申請サポートも承っておりますので、お気軽にご相談ください。

※最終公募の締切（2026年1月7日（水）17:00締切）が迫っておりますので、ご検討の方はお急ぎください。

新商品『天神X』の概要

名称： 天神X （テンジン・エックス）

提供形態： クラウド型Webアプリケーション（PWA対応）

対応環境： 主要OS（Windows, macOS, ChromeOS, iPadOS, Android）、主要Webブラウザ（Chrome, Safari, Edge）の最新版

対応学年： 小学校・中学校の全学年

対応教科： 国語、数学(算数)、理科、社会、英語、生活（全て教科書準拠）

主な学習機能： 教科書準拠の学習、個別最適化学習、スモールステップの体系学習、対話形式のアニメーションレクチャー、音声自動読み上げ 等

主な管理機能： カリキュラム作成、課題や宿題の予約・登録・提出管理、学習モニタリング、成績管理、不登校支援等

問い合わせ先

商品サイト：https://www.tenjin.cc/co/tenjin-x/

フリーダイヤル：0120-019-828

メールアドレス：support@tao-st.co.jp

営業時間：10:00～19:00（平日・土・祝）

会社概要

社名：株式会社タオ

設立：1992年4月1日

代表者：代表取締役社長 黒澤慶昭

資本金：1,000万円

事業内容：教育ソフト「天神」の企画・開発・販売

所在地：〒525-0032滋賀県草津市大路2丁目9-1陽だまりビル5階

URL：https://www.tao-st.co.jp/