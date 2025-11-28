biid株式会社（以下、ビード。本社：神奈川県藤沢市、代表取締役：松尾 省三 Web: https://biid.jp/）は、水都大阪の新たな水辺拠点として注目を集める「中之島GATEサウスピア（大阪市西区）」を舞台に、国内外のトップブランドのボート・プレミアムカー・空中レストランなど、都市型マリーナならではの多彩なアクティビティを体験できる『Premium Boat Show 2025』を、2025年12月5日（金）～7日（日）に開催いたします。本イベントは、都市中心部でありながら水上アクセスを持つ中之島GATEサウスピアを“ショールーム”と見立て、世界の最新ボート展示、特別な試乗体験、フェラーリによる1日限定展示、空中レストラン「Dinner in the sky」の日中特別運行など、ラグジュアリーな水辺体験を集約した3日間です。

開催概要

イベント名： Premium Boat Show 2025日 時：・12月5日（金）10:00～19:00・12月6日（土）10:00～19:00・12月7日（日）10:00～17:00会 場： 中之島GATEサウスピア（大阪市西区川口2-9-2）来場特典： 船でのビジター係留無料（要事前予約・台数限定）

主なみどころ

1.世界のプレミアムボート展示 & 特別試乗会

ヨーロッパのラグジュアリーブランドを中心に、最新モデルの実艇を展示。会場では特別試乗も可能です。・Fairline（フェアライン）約60年の歴史を持つ英国ブランド。クラフトマンシップと洗練されたデザインが魅力。 展示予定艇：F33、S50・AXOPAR（アクソパー） 北欧フィンランド発の革新的ブランド。高い走行安定性とミニマルデザインで世界的な人気。・その他注目ブランド Palm Beach、Oryx など複数ブランドがブース出展（順次公開）。

2. 【12月6日（土）限定】フェラーリ特別展示

都市型水辺に最新のフェラーリが登場。乗車体験や記念撮影も可能です。•296 GTS•Roma Spider（ローマ スパイダー）

3. 空中レストラン『Dinner in the Sky』特別運行（6日・7日）

通常は夕方～夜に限られる空中レストランを、ボートショー期間限定で日中特別運行。・地上約10m、約10分間の上昇・大阪の景色を背にした空中フォト体験・特別価格 3,000円／1名運行時間： 12月6日（土）・7日（日）15:00 / 15:30※16:00以降は通常プラン運行

予約URL: https://nakanoshimagate.jp/reserve/flow/id/790

4. 中之島周遊クルーズ（特別価格2,000円）

水都大阪の中心エリアを約60分で巡る特別クルーズ。・破格の2,000円／1名・当日の飛び込み参加も可能・都市型マリーナの迫力を船上から体験運航時間： 11:00～18:00（毎時出航）定員： 4名／1隻

予約URL: https://nakanoshimagate.jp/boatcruise/reserve

5. 都会 × 夜景 × 音楽「URBAN FLOW」（5日・6日開催）

夜の中之島をChill House / Nu-Jazz × 炎の演出で彩る大人のナイトパーティー。ボートショー来場者は無料で入場可能。

6. JOYSOUND 船上プレミアムカラオケ

Fairline S50 船内に JOYSOUND MAX GO を搭載。高音質の特別空間で楽しむ“船上カラオケ”体験。

7. その他ライフスタイルコンテンツ

・宝飾ブランドによる特別展示・世界の希少ワイン試飲ブース・テーラーによるオーダースーツ受注会 など

船での来場者向け優待

会期中、ビジター桟橋への係留料金が無料。※事前予約制／台数限定。

中之島GATEサウスピアについて

「都市と自然の結節点」をコンセプトに、クルージング・レストラン・イベントスペースを併設する複合型水辺施設。水都大阪の中心で「水辺で過ごす・つながる」都市型ライフスタイルを発信しています。住所： 大阪府大阪市西区川口2-9-2営業時間： 11:00～22:00（21:00LO）URL： https://nakanoshimagate.jp/

会社概要

会社名 ： biid株式会社代表者名： 代表取締役 松尾 省三所在地 ： 〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸1-12-4電話番号： 050-2018-0924HP ： https://www.biid.jp/事業内容： マリーナ、ビーチハウス等の施設運営、マリン関係アイテムの販売、レンタル

・Dinner in the Sky（体験フォトプラン） https://nakanoshimagate.jp/reserve/flow/id/790・中之島周遊クルーズ予約 https://nakanoshimagate.jp/boatcruise/reserve

