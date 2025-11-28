日本サッカー協会（JFA）と公益財団法人 日本漢字能力検定協会（本部:京都市東山区／代表理事 理事長：山崎信夫／以下、漢検協会）が2025年6月から実施しているコラボレーション企画「全力蹴球プロジェクト」。本プロジェクトは、生涯スポーツとしてのサッカーと生涯学習としての日本語・漢字の振興を通じてスポーツと学びの楽しさや喜びを伝えていくことを目的に、「オリジナル漢字検定」の共同制作や、「SAMURAI BLUE(サッカー日本代表)を応援するコンテスト」の実施など、特別コラボ企画を実施しています。このたび、その取り組みのひとつである『SAMURAI BLUE(日本代表) 漢字検定』の第二弾を発表しました。

今回の第二弾は、11月6日に発表された「サッカー日本代表 2026 ホーム ユニフォーム（コンセプト：HORIZON 水平線）」をはじめ、初出場となった1998年から来年2026年大会までの歴代ユニフォームに込められた想いを漢字問題でふりかえることができるプリントになっています。

本プリントは、JFA「最高の景色を2026」特設ページおよび漢検協会「全力蹴球プロジェクト」特設ページからダウンロードいただけます。なお、11月14日（ガーナ代表戦）、11月18日（ボリビア代表戦）で開催された「キリンチャレンジカップ2025」にて、先行配布されました。



※問題例（SAMURAI BLUE漢字検定）



『SAMURAI BLUE(日本代表) 漢字検定』 第二弾の概要

サッカーの知識をヒントに漢字問題を解くことができ、楽しみながら学ぶことができるオリジナル漢字検定です。表面はSAMURAI BLUE（日本代表）の森保一監督が来年2026年に向けてしたためた決意の漢字 『和』に込めた想いを掲載。裏面ではこれまでの歴代ユニフォームに込められた想いを、漢字問題を解きながらふりかえることができます。



※プリントイメージ（SAMURAI BLUE漢字検定 表面・裏面）



【配布情報】

以下特設ページにて無料でダウンロードが可能です。詳細は以下ご確認ください。

▶JFA 「最高の景色を2026」

特設ページ（URL：https://www.jfa.jp/samuraiblue/for_our_greatest_stage_2026）

▶日本漢字能力検定協会「全力蹴球プロジェクト」

特設ページ (URL：https://www.kanken.or.jp/kanken/fun/jfa-samuraiblue.html)

今、あなたに贈りたい漢字コンテスト「SAMURAI BLUEを応援しようキャンペーン！」のご紹介



※作品例（SAMURAI BLUEを応援しようキャンペーン！）



現在、JFAと漢検協会では、「SAMURAI BLUEを応援しようキャンペーン！」を実施しています。SAMURAI BLUE（サッカー 日本代表）への想いを込めた「漢字一字と応援メッセージ」を募集。JFA会長の宮本恒靖、サッカー日本代表監督の森保一、漢検協会理事長の山崎信夫が審査員を務めます。「最高の景色を」大賞など、4つの賞で合計13作品を表彰します。

本コンテストを通じて、あなたの熱い想いを漢字一字に託し、SAMURAI BLUEを応援しよう。

【概要】

主催：公益財団法人 日本サッカー協会（JFA） / 公益財団法人 日本漢字能力検定協会

表彰：

●「最高の景色を」大賞（1点）日本代表メンバーサイン入りユニフォーム

※キリンチャレンジカップ2025 11月召集メンバー

●宮本恒靖会長賞（1点） ・・・宮本恒靖会長サイン入りユニフォーム

●森保一監督賞（1点）・・・森保一監督サイン入りユニフォーム

●全力蹴球プロジェクト優秀賞（10点）・・・オリジナルグッズ

募集要項：

・募集テーマ：「贈りたい漢字一字とメッセージ」（※メッセージは120字以内）

・表彰部門：「最高の景色」を目指すサッカー日本代表

・ 募集期間：2025年9月30日（火）～2026年１月16日（金）必着

・ 応募方法：①コンテストサイト（WEB）

【URL】 https://www.kanken.or.jp/kanji-contest/jfa-samuraiblue/

応募フォームより画像（JPEG）またはPDFでアップロードしてください

※応募用紙はコンテストサイトよりダウンロードできます

➁郵送

【郵送先】〒605－0074 京都市東山区祇園町南側551番地

（公財）日本漢字能力検定協会

「SAMURAI BLUE を応援しようキャンペーン」係

③応募箱

JFAサッカー文化創造拠点 blue-ing!、漢検 漢字博物館・図書館（漢字ミュージアム）にて

応募用紙および応募箱を設置します

審査員：



日本サッカー協会会長 宮本 恒靖



サッカー日本代表監督 森保 一



日本漢字能力検定協会理事長 山崎 信夫



＜参考＞

【 合言葉 「最高の景色を2026 FOR OUR GREATEST STAGE」】





SAMURAI BLUE （日本代表）は「最高の景色を2026 FOR OUR GREATEST STAGE」を合言葉に、8大会連続8度目の本大会に向けて新たな一歩を踏み出しています。「最高の景色」は、SAMURAI BLUEが目指す”世界の頂”からの眺望。日本のあらゆる場所でみんなが喜び合い、笑顔が溢れている光景もこの言葉に込めています。そして、それはSAMURAI BLUEだけが望む景色ではなく、全ての人たちと望む景色でもあるとして、” OUR GREATEST STAGE”としています。

【JFA×漢検協会「全力蹴球プロジェクト」】

生涯スポーツとしてのサッカーと生涯学習としての日本語・漢字の振興を通じてスポーツと学びの楽しさや喜びを伝えていくことを目的に取り組むものです。SAMURAI BLUE（サッカー日本代表）の合言葉「最高の景色を2026 FOR OUR GREATEST STAGE」とも連動し、年間を通じてSAMURAI BLUEを応援する特別コラボ企画を行っています。

以上