北海道の生協、生活協同組合コープさっぽろ（以下、コープさっぽろ、所在地：北海道札幌市、理事長：大見英明）では、2025年4月より、放課後児童クラブ「コープの学童 トドックキッズクラブ」（しんことに・のっぽろ）を開所しております。この度、トドックキッズクラブのっぽろを新設移転し、12月1日（月）より運営いたします。トドックキッズクラブとは、子どもたちが「ただいま！」とかえって来られるような、ほっとできる場所を目指しています。コープさっぽろのネットワークを活かし、食をはじめとした多様な体験を通じて、子どもたちの豊かな人間性を育みます。新施設は木造建築で、床材には北海道産木材を使用しています。建物全体にあたたかみのある空間づくりに努めました。館内には図書室、子どもたちとおやつ作りなどを楽しめる広々としたキッチン、仕切りのないオープンスペースなどを備えています。また、誰もが使いやすいジェンダーレストイレを設置。屋外には畑や砂場も整備、さらにバスケットボールのハーフコートも作成を予定しており、季節に応じて多様な体験ができる環境を整えています。放課後をただ過ごす場ではなく、心地よく過ごせる居場所を目指して運営してまいります。

【コープの学童 トドックキッズクラブ のっぽろ 概要】運営開始日：2025年12月1日（月）住所：〒 069-0814 江別市野幌松並町38面積：141.6㎡（42.8坪）

https://todock-kids-club.sapporo.coop/