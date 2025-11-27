【新潟発着団体ツアー】祝！小樽 日本遺産登録！プレミアムガイドが案内する″冬の北海道″団体ツアー発売！

株式会社ＳＨＫライン

新日本海フェリー就航55周年と小樽日本遺産を記念し、団体バスツアーを発売いたしました。

日本遺産に登録された小樽をプレミアムガイド付きでご案内する2コースです。

また、自由行動の時間には、冬の北海道人気イベント「小樽雪あかりの路」「さっぽろ雪まつり」をお楽しみいただけます。この機会にぜひ冬ならではの北海道へ遊びにいきませんか。

プレミアムガイド/高野宏康

小樽商科大学客員研究員 博士

北前船日本遺産推進協議会遺産価値創造プロデューサー

小樽雪あかりの路

小樽の古い街並みをキャンドルの灯火が照らす、幻想的な冬の風物詩

無数のスノーキャンドルによって街中が装飾される冬限定の小樽の景色。メイン会場は北海道開拓の玄関口として発展した小樽の歴史を残す、小樽運河と旧国鉄手宮線。漁具を利用した浮き玉キャンドルが水面に浮かぶ運河は、絶好の撮影スポットです。ホテルチェックイン後、自由にお楽しみください。

新日本海フェリー

就航55周年・新日本海フェリー

船内には、大浴場やレストランなど、船旅ならではの大海原の景色を眺めながら、ゆっくり流れる時間をお楽しみください。

船室/ツーリストＡ（２段ベッド相部屋）

お一人様1ベッド。下段と上段が互い違いの入口になっているため、プライベート空間も確保

※追加代金で等級変更も可能です。

第１弾！日本遺産小樽 北前船遺産めぐりと小樽雪あかりの路４日間

船室/ツーリストＡ・上段（一例）

江戸時代中期から明治30年代にかけて、北海道と大阪を主に日本海回りで往来した商船群は北前船と呼ばれ、「動く総合商社」と形容されるほど、その富は莫大なものでした。

その歴史を感じる小樽市を北前船研究の第一人者 高野宏康先生がご案内する特別なツアーです。自由時間には、「小樽雪あかりの路」や「さっぽろ雪まつり」をお楽しみください。

♦主な観光地

小樽運河クルーズ

北前船主たちが建造した倉庫群を運河からシートヒーターであったか見学

※イメージ

天狗山展望台

近代初頭の北前船交易から始まったかつての商都小樽を一望できる景勝地

第２弾！冬 小樽雪あかりの路と小樽日本遺産めぐり北海道の心臓４日間

※イメージ♦旅行商品について

明治以降に、港と鉄道の大動脈により急速に発展していく小樽は、未来を夢見た人々の「民の力」によって北日本随一の商都となりました。【北海道の「心臓」】と小説家・小林多喜二が表現した街には、多くの歴史的遺産が生まれました。重厚な銀行建築、にぎわう運河とともに、路地のあちらこちらに、近代日本の姿を守り、活かす小樽市民の物語を日本遺産の活用に取り組む 高野宏康先生がご案内するツアーです。自由時間には、「小樽雪あかりの路」や「さっぽろ雪まつり」をお楽しみください。

♦主な観光地

小樽堺町通り商店街

卸商が集まった、経済都市小樽の面影を残す活気ある商店街

※イメージ

日本銀行旧小樽支店

北海道経済・金融の中心として栄えた小樽の象徴的存在

※イメージ♦旅行商品について両ツアー共通のご案内

船室ランクアップ…空室があり、正規ルームチャージ料金を事前精算にてお支払いで変更可能

添乗員/同行

お申込みはご出発の１４日前までとなります。

最少催行人数/２５名様

画像は全てイメージです。

詳細についてはヴィーナストラベル・ホームページにてご確認いただけます。

ホームページアドレス https://www.venus-t.jp/

同ホームページから「新日本海フェリー」にも移動し閲覧可能です。