辻・本郷ITコンサルティング株式会社の菊池先生が「経理業務DX最前線サミット 2025 Winter」へ登壇決定　AI時代を見据えた経理業務のあるべき姿について解説

この度、株式会社インボイス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：仁多見 斎、以下「インボイス」）は、2025年12月9日（火）に開催する無料オンラインカンファレンス【経理業務DX最前線サミット 2025 Winter ～次世代の経理へ デジタルとAIによる業務プロセス改革13選～】に辻・本郷ITコンサルティング株式会社（代表取締役社長：黒仁田 健 本社：東京都渋谷区）の菊池 典明氏の登壇が決定したことをお知らせいたします。

詳細・申込：https://media.invoice.ne.jp/lp/conference2025/winter/invoice.html

セッション概要

2025年12月9日(火) 13:20～14:00

AI時代を見据えた経理業務のあるべき姿について解説

人手不足が深刻化する中、経理業務も例外ではありません。本セミナーでは、デジタル化とAI活用でルーティンワークを効率化する方法、そして、創出したリソースを「経営の意思決定を支えるインサイトの提供」へと繋げる、AI時代に求められる経理の「あるべき姿」の実現に向けたポイントを解説します。

カンファレンス詳細[表: https://prtimes.jp/data/corp/113945/table/165_1_3d44603dba909c2ec5ce7ad2154d99ea.jpg?v=202511280228 ]申込み特典

また、本カンファレンスに申込みいただいた方には2週間視聴可能なカンファレンスのアーカイブ動画をお申込み特典として配布しています。動画の送付はカンファレンス終了後から1週間以内に送付いたします。

当日視聴するお時間がないといった方は是非アーカイブ動画でのご視聴をお待ちしております。

