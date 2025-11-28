歌い手さん用レコーディングスタジオ完成！！ハイクオリティの音響設備を揃えた、待望の格安レコーディングスタジオin池袋！！
歌い手やアーティスト、声優の皆さん、嬉しいニュースです！
株式会社ビッグファイタープロジェクト(所在地：東京都豊島区池袋)は、池袋に待望の格安レコーディングスタジオを運営しています。
池袋に新しくオープンする格安レコーディングスタジオが登場。リーズナブルな料金でプロ仕様の音響環境を手軽に体験できる、まさに音楽の夢を実現する場所です。このチャンスをお見逃しなく！
初心者から上級者まで大歓迎！
「初めてだから不安…」
「高音質な音源を手軽に作りたい！」
そんなあなたを経験豊富なスタッフがしっかりサポートします！
レコーディングが初めての方でも心配ありません！
■ハイクオリティの音響設備が揃っています！
最新の機材を完備し、どんなジャンルの音楽でも対応可能！
あなたの声や音楽の魅力を最大限に引き出す環境が整っています！
明るくフレンドリーなスタッフがいるから、リラックスして収録に集中できますよ！
■こんな方にぴったり！
・高音質でカバー曲やオリジナル曲を録音したい
・動画やSNS用の音源を制作したい
・イベントやコンテスト用に本格的な音源を用意したい
・声優用のボイスサンプルが欲しい！
■アクセス抜群の立地で安心！
池袋エリアに位置しているので、どなたでも気軽に立ち寄れる便利な場所です！
集中して音楽制作に取り組むための絶好の環境が整っています！
■期間限定の特典もお見逃しなく！
今ならオープン記念として、初回利用者向けのお得な特典を用意しています！
このチャンスに格安で本格的なレコーディングを体験してみませんか？
お問い合わせ・ご予約はお気軽に！あなたの音楽を全力でサポートします！
【店舗概要】
店舗名 ： BigBangBox池袋駐屯地
所在地 ： 東京都豊島区池袋3-36-3 MICCビル3F
アクセス ： JR池袋駅西口徒歩約13分 東京メトロ有楽町線要町駅徒歩約10分
営業時間 ： 10:00～22:00
URL ： https://www.big-bang-box.com/