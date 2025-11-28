歌い手やアーティスト、声優の皆さん、嬉しいニュースです！

■歌い手やアーティストの皆さん、嬉しいニュースです！

池袋に新しくオープンする格安レコーディングスタジオが登場。リーズナブルな料金でプロ仕様の音響環境を手軽に体験できる、まさに音楽の夢を実現する場所です。このチャンスをお見逃しなく！

「初めてだから不安…」

そんなあなたを経験豊富なスタッフがしっかりサポートします！

■ハイクオリティの音響設備が揃っています！

最新の機材を完備し、どんなジャンルの音楽でも対応可能！

あなたの声や音楽の魅力を最大限に引き出す環境が整っています！

■こんな方にぴったり！

・高音質でカバー曲やオリジナル曲を録音したい

・動画やSNS用の音源を制作したい

・イベントやコンテスト用に本格的な音源を用意したい

■アクセス抜群の立地で安心！

池袋エリアに位置しているので、どなたでも気軽に立ち寄れる便利な場所です！

■期間限定の特典もお見逃しなく！

今ならオープン記念として、初回利用者向けのお得な特典を用意しています！





このチャンスに格安で本格的なレコーディングを体験してみませんか？

【店舗概要】

店舗名 ： BigBangBox池袋駐屯地

所在地 ： 東京都豊島区池袋3-36-3 MICCビル3F

アクセス ： JR池袋駅西口徒歩約13分 東京メトロ有楽町線要町駅徒歩約10分

営業時間 ： 10:00～22:00

URL ： https://www.big-bang-box.com/