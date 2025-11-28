『ドラゴンポーカー』で復刻スペシャルダンジョン「黄泉がえり 行ったら取り憑かれた!!」を11月28日（金）より開催！蘇りし死の神を今再び封じよ！
株式会社アソビズム（本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之）は、App Store・Google Playにて好評配信中のリアルタイム合体カードバトル『ドラゴンポーカー』で、2025年11月28日（金）より復刻スペシャルダンジョン「黄泉がえり 行ったら取り憑かれた!!」を開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335635&id=bodyimage1】
◆『ドラゴンポーカー』公式サイト：https://www.asobism.co.jp/social/dragonpoker/
11月28日（金）メンテナンス後より、復刻スペシャルダンジョン「黄泉がえり 行ったら取り憑かれた!!」を開催いたします。今回のスペシャルダンジョンでは新たに「ヨモツ・ウツロ」などが登場！一緒に冒険する仲間と協力し、ダンジョンクリアを目指しましょう！
■開催期間
2025年11月28日（金）メンテナンス後 ～ 12月15日（月） 11:59まで
ダンジョンに挑み、竜石を手に入れよう！
本ダンジョンには、新たに「ヨモツ・ウツロ」「行くぞ！ネオ陰陽師」「大妖狐クズノハ」、覚醒した「シコメちゃん」が出現し、クリアした回数に応じて竜石を手に入れることができます。
※交換期間は2025年11月28日（金）メンテナンス後 ～ 12月21日（日）23:59までです
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335635&id=bodyimage2】
新限定子分カードをゲットしよう！
ダンジョンのボスモンスターを倒すと、まれに新限定子分カード「ヨモツ・マリッジ」「シキガミ・デーモニック」が手に入ります。限定子分カードは複数枚集めると進化ができ、子分スキルの効果が強力になります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335635&id=bodyimage3】
限定強化素材「ヨモツヘグイ」でカードを育てよう！
「黄泉がえりP」を使い素材ガチャを回すと、限定強化素材「ヨモツヘグイ」を手に入れることができます。一部のモンスターに使うと強化値2倍の効果があるほか、斬・合体・パラメータアップのスキルレベル上昇確率もアップします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335635&id=bodyimage4】
＜基本情報＞
■タイトル：ドラゴンポーカー
■App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/doragonpoka/id572233872?mt=8
■Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.asobism.drapoker
■ジャンル：リアルタイム合体カードバトルRPG
■価 格：基本無料（アイテム課金制）
■対応OS：iOS/Android
■公式サイト：https://www.asobism.co.jp/social/dragonpoker/
■公式X：https://x.com/DragonPoker_aso
■iOS配信日：2013年5月17日（金）
■Android配信日：2013年12月18日（水）
■コピーライト表記：（C） 2013 Asobism Co., Ltd.
＜会社概要＞
■会社名 株式会社アソビズム
■代表者 代表取締役 大手智之
■資本金 10,000,000円
■設 立 2005年12月6日
■所在地 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル4F
■TEL 03-6551-2813
■FAX 03-6551-2692
■URL https://www.asobism.co.jp/
■Email press@asobism.co.jp
■事業内容 ゲームの企画・開発/携帯サイトの企画・開発・運営/アソビコンサルティング業務
配信元企業：株式会社アソビズム
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335635&id=bodyimage1】
◆『ドラゴンポーカー』公式サイト：https://www.asobism.co.jp/social/dragonpoker/
11月28日（金）メンテナンス後より、復刻スペシャルダンジョン「黄泉がえり 行ったら取り憑かれた!!」を開催いたします。今回のスペシャルダンジョンでは新たに「ヨモツ・ウツロ」などが登場！一緒に冒険する仲間と協力し、ダンジョンクリアを目指しましょう！
■開催期間
2025年11月28日（金）メンテナンス後 ～ 12月15日（月） 11:59まで
ダンジョンに挑み、竜石を手に入れよう！
本ダンジョンには、新たに「ヨモツ・ウツロ」「行くぞ！ネオ陰陽師」「大妖狐クズノハ」、覚醒した「シコメちゃん」が出現し、クリアした回数に応じて竜石を手に入れることができます。
※交換期間は2025年11月28日（金）メンテナンス後 ～ 12月21日（日）23:59までです
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335635&id=bodyimage2】
新限定子分カードをゲットしよう！
ダンジョンのボスモンスターを倒すと、まれに新限定子分カード「ヨモツ・マリッジ」「シキガミ・デーモニック」が手に入ります。限定子分カードは複数枚集めると進化ができ、子分スキルの効果が強力になります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335635&id=bodyimage3】
限定強化素材「ヨモツヘグイ」でカードを育てよう！
「黄泉がえりP」を使い素材ガチャを回すと、限定強化素材「ヨモツヘグイ」を手に入れることができます。一部のモンスターに使うと強化値2倍の効果があるほか、斬・合体・パラメータアップのスキルレベル上昇確率もアップします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335635&id=bodyimage4】
＜基本情報＞
■タイトル：ドラゴンポーカー
■App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/doragonpoka/id572233872?mt=8
■Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.asobism.drapoker
■ジャンル：リアルタイム合体カードバトルRPG
■価 格：基本無料（アイテム課金制）
■対応OS：iOS/Android
■公式サイト：https://www.asobism.co.jp/social/dragonpoker/
■公式X：https://x.com/DragonPoker_aso
■iOS配信日：2013年5月17日（金）
■Android配信日：2013年12月18日（水）
■コピーライト表記：（C） 2013 Asobism Co., Ltd.
＜会社概要＞
■会社名 株式会社アソビズム
■代表者 代表取締役 大手智之
■資本金 10,000,000円
■設 立 2005年12月6日
■所在地 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル4F
■TEL 03-6551-2813
■FAX 03-6551-2692
■URL https://www.asobism.co.jp/
■Email press@asobism.co.jp
■事業内容 ゲームの企画・開発/携帯サイトの企画・開発・運営/アソビコンサルティング業務
配信元企業：株式会社アソビズム
プレスリリース詳細へ