レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 日本地理情報システム（GIS）市場 2033年に8億5134万米ドル到達見通し｜空間データ統合とスマートインフラ革新が業界高度化を牽引する成長戦略展望
日本地理情報システム（GIS）市場は、2024年の3億8,406万米ドルから2033年には8億5,134万米ドルに達すると予測され、2025年から2033年にかけて年平均成長率（CAGR）は9.08％と見込まれています。GISは、地理的および空間的データの収集、保管、分析、可視化を可能にする多用途の技術であり、従来の地図、航空写真、衛星画像など、複数の情報源を統合することで、精緻でインタラクティブなデジタルマップを作成します。これらのマップは、静的なデータでは表現しきれない空間的関係やパターンを可視化し、政策立案や業務効率化を支援します。
市場ダイナミクス
政府による大規模な投資
日本地理情報システム（GIS）市場は、政府による戦略的な投資によって強力に牽引されています。特に公共の安全と防衛分野における国家的優先事項により、GIS技術の導入が加速しています。2025年3月期には補正予算として総額13.9兆円が割り当てられ、そのうち約7.2兆円が公共安全関連施策に充てられています。この資金は、全国規模でのGISインフラ整備や災害対応能力強化に不可欠な支援となっています。
防衛分野もGIS市場の成長を支える重要な要素です。2024年度の防衛予算は7.9兆円であり、2027年には約11兆円に増額予定です。これにより、戦略的計画、監視、脅威評価、迅速な対応においてGIS技術が重要な役割を果たすことが期待されています。さらに、2025年度には中央防災機関の設立に1億米ドルが投入され、全国47都道府県に職員を配置して分散型の災害リスク管理体制を構築する計画です。GIS技術の導入により、災害監視や早期警報システム、緊急対応計画の精度が向上します。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/japan-geographic-information-system-market
市場の制約要因
ソフトウェアコストの高さ
日本地理情報システム（GIS）市場の成長を阻む要因として、ソフトウェア関連の高コストが挙げられます。EsriのArcGISなどの商用プラットフォームは高機能で知られる一方で、特に中小企業や教育機関、個人ユーザーにとって初期導入費用やサブスクリプション費用は負担となります。日本ではArcGIS Creatorの年間サブスクリプションが約18万円で提供されており、大規模組織には適していても、より小規模な導入者にとっては障壁となります。
さらに、GISプラットフォームの導入には専門知識と時間的投資が必要であり、既存システムとの統合や保守運用もコストに影響します。継続的なアップデート管理やトラブルシューティング、セキュリティ維持のために熟練した人材が必要であり、総所有コスト（TCO）が高くなる傾向があります。
市場機会
拡張現実（AR）との統合
GISと拡張現実（AR）の融合は、都市計画やインフラ管理に新たな価値をもたらします。ARの没入型可視化能力とGISの空間データ解析力を組み合わせることで、現実世界の環境における地理情報のリアルタイム表示が可能となります。特に地下埋設物や配管・ケーブルの可視化により、建設作業中の損傷リスクを大幅に低減し、運用効率や安全性を向上させます。
現場技術者向けのAR対応モバイルGISプラットフォームは、移動中でも直感的に地理空間データにアクセスでき、点検・診断・修理作業を迅速かつ正確に実行可能にします。この技術は、都市インフラの維持管理や建設計画の最適化において大きな成長機会を提供しています。
市場ダイナミクス
政府による大規模な投資
日本地理情報システム（GIS）市場は、政府による戦略的な投資によって強力に牽引されています。特に公共の安全と防衛分野における国家的優先事項により、GIS技術の導入が加速しています。2025年3月期には補正予算として総額13.9兆円が割り当てられ、そのうち約7.2兆円が公共安全関連施策に充てられています。この資金は、全国規模でのGISインフラ整備や災害対応能力強化に不可欠な支援となっています。
防衛分野もGIS市場の成長を支える重要な要素です。2024年度の防衛予算は7.9兆円であり、2027年には約11兆円に増額予定です。これにより、戦略的計画、監視、脅威評価、迅速な対応においてGIS技術が重要な役割を果たすことが期待されています。さらに、2025年度には中央防災機関の設立に1億米ドルが投入され、全国47都道府県に職員を配置して分散型の災害リスク管理体制を構築する計画です。GIS技術の導入により、災害監視や早期警報システム、緊急対応計画の精度が向上します。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/japan-geographic-information-system-market
市場の制約要因
ソフトウェアコストの高さ
日本地理情報システム（GIS）市場の成長を阻む要因として、ソフトウェア関連の高コストが挙げられます。EsriのArcGISなどの商用プラットフォームは高機能で知られる一方で、特に中小企業や教育機関、個人ユーザーにとって初期導入費用やサブスクリプション費用は負担となります。日本ではArcGIS Creatorの年間サブスクリプションが約18万円で提供されており、大規模組織には適していても、より小規模な導入者にとっては障壁となります。
さらに、GISプラットフォームの導入には専門知識と時間的投資が必要であり、既存システムとの統合や保守運用もコストに影響します。継続的なアップデート管理やトラブルシューティング、セキュリティ維持のために熟練した人材が必要であり、総所有コスト（TCO）が高くなる傾向があります。
市場機会
拡張現実（AR）との統合
GISと拡張現実（AR）の融合は、都市計画やインフラ管理に新たな価値をもたらします。ARの没入型可視化能力とGISの空間データ解析力を組み合わせることで、現実世界の環境における地理情報のリアルタイム表示が可能となります。特に地下埋設物や配管・ケーブルの可視化により、建設作業中の損傷リスクを大幅に低減し、運用効率や安全性を向上させます。
現場技術者向けのAR対応モバイルGISプラットフォームは、移動中でも直感的に地理空間データにアクセスでき、点検・診断・修理作業を迅速かつ正確に実行可能にします。この技術は、都市インフラの維持管理や建設計画の最適化において大きな成長機会を提供しています。