ピエゾポジショナー市場規模の成長見通し：2031年には376百万米ドルに到達へ
「グローバルピエゾポジショナーのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2025」-YH Researchが包括的分析レポートを公開
（発行日：2025年11月28日）
本報告書では、世界市場におけるピエゾポジショナーの構造、成長性、技術革新の動向、および主要な参入企業の戦略的ポジションと市場競争の動向を分析することにより、当該分野の核心的な特徴を包括的に明らかにしています。ピエゾポジショナー市場の定義・分類・用途別の特性を起点とし、産業バリューチェーン全体における位置づけやコスト構造、製造工程にも触れながら、業界の全体像を立体的に捉えています。また、政策環境やマクロ経済の変動が与える影響についても具体的な視点を提供します。
https://www.yhresearch.co.jp/reports/1243396/piezo-positioners
【レポートの主な構成】
◆ ピエゾポジショナーとは
ピエゾポジショナーとは、圧電アクチュエーターや圧電モーターなどの圧電素子を利用して、ポジショニングプラットフォームの動作を実現する装置でございます。圧電による動作は、マイクロポジショナーやナノポジショナーのように、位置精度がマイクロメートルまたはナノメートル単位で求められる非常に高精度な位置制御を可能にいたします。圧電ポジショナーステージとは、ナノメートルまたはサブナノメートルの分解能を持つポジショニング装置として定義されます。圧電ポジショナーにはいくつかの種類があり、最も高い動的性能と精度を備えた装置は、圧電駆動で、フレクシャーガイド付き、かつ容量式センサーなどの直接測定による位置フィードバックを装備しております。エアベアリングステージも、長い移動範囲でナノメートルの分解能と優れたガイド精度を提供することが可能でございます。
◆ ピエゾポジショナー市場規模
YH Researchの最新調査によると、世界のピエゾポジショナー市場は、2024年の232百万米ドルから2025年には248百万米ドルへと拡大し、2031年には376百万米ドルに達すると予測されています。この間、CAGR（年平均成長率）は7.2%と推計されています。
◆ ピエゾポジショナー市場区分
本レポートでは、市場の理解を深めるため、以下の4つの視点から構成されています：
企業別分析：（Micronix USA、 Piezosystem Jena、 MICOS USA、 Physik Instrumente、 Mad City Labs、 Aerotech、 SmarAct GmbH、 Prior Scientific Instruments Ltd、 CoreMorrow）
企業ごとに、売上高、市場シェア、供給エリア、製品ライン、技術提携の有無などを評価。ランキング形式で主要プレイヤーの実力差を可視化しています。
製品タイプ別分析：（Linear Piezo Stages、 Rotary Piezo Stages）
製品別に価格帯・販売数量・市場浸透率を比較。カテゴリー別の成長ポテンシャルも提示しています。
用途別分析：（Optical Component、 Metrology Equipment、 Precision Finishing、 Other）
使用目的に応じた市場規模、応用拡大の可能性、需要の集中エリアを特定。用途ごとの競争環境やニーズ動向もあわせて分析しています。
地域別市場分析
各地域の経済背景や消費傾向を踏まえ、以下のエリアに注目：
- 北米（米国、カナダ、メキシコ）
- ヨーロッパ（ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア、その他のヨーロッパ地域）
https://www.yhresearch.co.jp/reports/1243396/piezo-positioners
