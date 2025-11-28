トランス市場、CAGR3.7%で拡大し2031年には33270百万米ドルへ
YH Research株式会社（東京都中央区）は、最新の調査レポート「グローバルトランスのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2025」を、2025年11月28日に発行しました。トランス市場の現状と構造を多角的に捉え、製品定義や分類、用途、産業チェーンを起点に、業界の技術進化やコスト構造、規制動向までを網羅的に分析しています。
加えて、世界各地域の供給・需要動向、主要企業の事業展開、消費者動向の変化など、将来の市場を左右する重要な要素にも焦点を当てています。企業が新規参入戦略を立てる上でのインサイトを提供するとともに、既存の参入者の競争優位性強化に貢献することを目的としています。
レポートの無料サンプルをご希望の方は、以下のリンクより詳細をご確認ください：https://www.yhresearch.co.jp/reports/1243430/transformer
グローバルトランス市場の成長予測
YH Researchの調査では、2025年から2031年にかけて、トランスの世界市場は年平均成長率（CAGR）3.7%で拡大を続けると予測されています。2024年には約25900百万米ドルだった市場規模は、2025年には26810百万米ドルに達し、2031年には33270百万米ドル規模に成長する見込みです。この成長は、技術革新や需要の高まり、産業構造の変化といった要因に後押しされています。
1．トランス紹介
トランスとは、電気回路から別の回路または複数の回路へ電気エネルギーを伝達する受動部品でございます。変圧器のいずれかのコイルに流れる変動電流は、変圧器の磁心に変動磁束を生じさせ、同じ磁心に巻かれた他のコイルに変動起電力を誘起いたします。この原理により、二つの回路間に金属的（導電的）な接続がなくても、電気エネルギーをコイル間で伝達することが可能でございます。
2．市場のセグメンテーションと分析フレーム
本レポートでは、以下の4つの軸に基づき市場を詳細に分析しています：
【企業別分析】
Tbea、 China XD Electric、 Hitachi Energy （ABB）、 Huapeng Transformer、 Siemens、 SDEE、 Shandong Dachi Electric、 Toshiba、 Jinpan Technology、 Sanbian Sci-Tech、 Hangzhou Qiantang Riever Electric Group、 Sunten Electrical Equipment、 BTW、 Jiangxi Transformer Science、 State Grid Yingda、 Creative Distribution Automation、 Sojo、 Guangzhou Baiyun Electric、 Jiangsu Yangdong Electric、 Wolong、 Shenda Electric、 Schneider、 Wujiang Transformer、 Eaglerise Electric & Electronic、 Beijing Hezong Science
・売上高、販売量、市場シェアを比較しながら、各社の競争ポジションや戦略の特徴を明らかに。
・企業別に地域展開・製品ポートフォリオ・研究開発動向なども掲載。
【製品別分析】
Oil Immersed Transformer、 Dry-type Transformer、 Others
・製品カテゴリ別に、市場規模・価格動向・販売数量を精緻に分析。
・高成長が見込まれる製品タイプに関する洞察も提供。
【用途別分析】
Power Industry、 Metallurgical Industry、 Rail、 Municipal Construction、 Petrochemical Industry、 New Energy （Photovoltaic, Wind Power, etc.）、 Others
・用途ごとの市場規模や利用トレンド、成長率を可視化。
・各アプリケーション分野での導入課題や今後の拡張可能性も併せて検討。
【地域別分析】
対象地域：
- 北米（米国、カナダ、メキシコ）
- 欧州（ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア、その他の欧州地域）
- アジア太平洋（中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域）
加えて、世界各地域の供給・需要動向、主要企業の事業展開、消費者動向の変化など、将来の市場を左右する重要な要素にも焦点を当てています。企業が新規参入戦略を立てる上でのインサイトを提供するとともに、既存の参入者の競争優位性強化に貢献することを目的としています。
レポートの無料サンプルをご希望の方は、以下のリンクより詳細をご確認ください：https://www.yhresearch.co.jp/reports/1243430/transformer
グローバルトランス市場の成長予測
YH Researchの調査では、2025年から2031年にかけて、トランスの世界市場は年平均成長率（CAGR）3.7%で拡大を続けると予測されています。2024年には約25900百万米ドルだった市場規模は、2025年には26810百万米ドルに達し、2031年には33270百万米ドル規模に成長する見込みです。この成長は、技術革新や需要の高まり、産業構造の変化といった要因に後押しされています。
1．トランス紹介
トランスとは、電気回路から別の回路または複数の回路へ電気エネルギーを伝達する受動部品でございます。変圧器のいずれかのコイルに流れる変動電流は、変圧器の磁心に変動磁束を生じさせ、同じ磁心に巻かれた他のコイルに変動起電力を誘起いたします。この原理により、二つの回路間に金属的（導電的）な接続がなくても、電気エネルギーをコイル間で伝達することが可能でございます。
2．市場のセグメンテーションと分析フレーム
本レポートでは、以下の4つの軸に基づき市場を詳細に分析しています：
【企業別分析】
Tbea、 China XD Electric、 Hitachi Energy （ABB）、 Huapeng Transformer、 Siemens、 SDEE、 Shandong Dachi Electric、 Toshiba、 Jinpan Technology、 Sanbian Sci-Tech、 Hangzhou Qiantang Riever Electric Group、 Sunten Electrical Equipment、 BTW、 Jiangxi Transformer Science、 State Grid Yingda、 Creative Distribution Automation、 Sojo、 Guangzhou Baiyun Electric、 Jiangsu Yangdong Electric、 Wolong、 Shenda Electric、 Schneider、 Wujiang Transformer、 Eaglerise Electric & Electronic、 Beijing Hezong Science
・売上高、販売量、市場シェアを比較しながら、各社の競争ポジションや戦略の特徴を明らかに。
・企業別に地域展開・製品ポートフォリオ・研究開発動向なども掲載。
【製品別分析】
Oil Immersed Transformer、 Dry-type Transformer、 Others
・製品カテゴリ別に、市場規模・価格動向・販売数量を精緻に分析。
・高成長が見込まれる製品タイプに関する洞察も提供。
【用途別分析】
Power Industry、 Metallurgical Industry、 Rail、 Municipal Construction、 Petrochemical Industry、 New Energy （Photovoltaic, Wind Power, etc.）、 Others
・用途ごとの市場規模や利用トレンド、成長率を可視化。
・各アプリケーション分野での導入課題や今後の拡張可能性も併せて検討。
【地域別分析】
対象地域：
- 北米（米国、カナダ、メキシコ）
- 欧州（ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア、その他の欧州地域）
- アジア太平洋（中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域）