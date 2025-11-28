【鑫三海株式会社（シンサンカイ）】公式Webサイト、リニューアルのお知らせ
鑫三海株式会社（本社：大阪府堺市堺区、代表取締役：伴場 義通）は、2025年11月28日に公式Webサイトをリニューアルいたしましたのでお知らせいたします。
この度のリニューアルでは、より使いやすく、目的の情報にスムーズに辿り着けるWebサイトを目指し、デザインを全面的に見直しました。ユーザビリティの向上を中心に、スマートフォンをはじめとするさまざまな利用環境において、見やすく操作しやすい構成へと改善しております。
また、当社が展開する自社ブランド「SOLEMOOD」「Livella」「ERWAY」「zepan car」や、正規代理店として取り扱う「PHILIPS」などについて、ブランドコンセプトを含めた商品情報を大幅に拡充いたしました。順次コンテンツを充実させてまいります。
本リニューアルにより、個人のお客様はもとより、法人のお客様にも当社および取り扱いブランドへのご理解を一層深めていただき、商品購入やお取引検討の起点としてご活用いただけるWebサイトを目指してまいります。
【公式WebサイトURL】
https://www.sinsankai.co.jp/
リニューアルポイント
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335663&id=bodyimage1】
・サイト全体を一新
サイト全体の構造を見直し、情報へスムーズにアクセスできるようナビゲーションを再設計しました。
・情報の透明性を向上
当社を初めて知っていただいた皆さまに当社の姿勢をよりオープンにお伝えできる体制を整えました。
経営理念、事業概要、製品展開のプレスリリースなどを掲載し当社をより安心して理解できる内容へと改善しています。
・自社ECサイトへスムーズな導線を確保
ホームページ内で掲載した製品を弊社ECサイト「50TH＋（フィフティースプラス）」にアクセスできるよう設計。
■ 会社概要
会社名：鑫三海株式会社（SINSANKAI CO., LTD.）
代表者：代表取締役社長 伴場義通
所在地：〒590-0012 大阪府堺市堺区浅香山町3丁9番11号
設立：2019年4月3日
事業内容：Eコマース事業、グローバルブランド正規代理店事業、法人向け事業、クラウドファンディング事業、医療機器事業、カスタマーサービス
公式サイト：https://www.sinsankai.co.jp
公式ECサイト：https://www.50th.jp/
楽天市場：https://www.rakuten.ne.jp/gold/sinsankai/
Instagram（@sinsankai_jp）：https://www.instagram.com/sinsankai_jp/
X（@SINSANKAI）：https://x.com/SINSANKAI
PR TIMES：https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/51534
世界をつなぎ、価値を創る。人をつなぎ、未来を拓く。
－WE DESERVE A BETTER TECH LIFE!－
私たち鑫三海株式会社は、国境を越え、変化を恐れず挑戦し続ける姿勢を大切に、誠実さと柔軟性をもって、革新的で心豊かな商品・サービスをタイムリーに提案します。
お客様の暮らしに寄り添いながら、世代を超えて持続可能な社会への貢献を目指し、人と地域、そして世界をつなぐ新たな価値の循環を創出してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335663&id=bodyimage2】
